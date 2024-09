Washington Wizards: veja elenco, salários e projeção para 2024/25

Sem grandes perspectivas, o Washington Wizards entra em 2024/25 com um elenco ruim, enquanto precisa “desovar” salários no mercado. Apesar de o time não competir mais uma vez na próxima campanha, existe uma luz no fim do túnel.

O Wizards vem de campanhas ruins, mas a situação piorou desde a saída de Bradley Beal em troca para o Phoenix Suns. A equipe fez movimentações estranhas, enquanto outras fazem parte da reestruturação do elenco. Típico em casos de tank.

Não é que esteja perdendo por querer. É que mesmo que quisesse, não teria capacidade para tal. Claro, possui boas peças, especialmente para o futuro. Alex Sarr e Bilal Coulibaly são talentosos, mas ainda estão crus. Até demais.

Mais uma vez, é apenas natural no atual estágio. Enquanto o time passa por reformulação no elenco, a direção também mudou há cerca de um ano. A dupla Michael Winger e Will Dawkins comanda a equipe do escritório. No entanto, uma troca não fez o menor sentido.

Embora todo mundo já soubesse que Tyus Jones e o time tivesse de ir atrás de um outro jogador da posição, o Wizards trocou um de seus jogadores mais talentosos por um armador veterano. Não faz sentido hoje, enquanto será pior daqui dois, três anos. Afinal, mandar Dani Avdija por Malcolm Brogdon foi uma das piores trocas da offseason. O Portland Trail Blazers sorri no momento.

Enquanto isso, o time contratou Jonas Valanciunas por três anos. A questão é: foi um acordo de “aluguel”. O pivô pode até começar a temporada no Wizards, mas não termina. Isso porque várias equipes possuem interesse no jogador, incluindo Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Aliás, de acordo com as regras da NBA, Washington já pode negociar o atleta.

Outro que parece ter seus dias contados é Kyle Kuzma. O ala segue no elenco, apesar de seu nome aparecer em inúmeros rumores de troca. As chances de ele sair até fevereiro são grandes.

E ainda teve a contratação de Saddiq Bey, que estava no Atlanta Hawks. Entretanto, Bey passou por uma cirurgia no joelho em março e deve perder de oito a 12 meses. Ou seja, se estrear em 2024/25, deve ser apenas após a trade deadline.

Por fim, Jordan Poole segue como o jogador mais importante. Não pareceu isso em sua primeira temporada no Wizards, é fato. Mas há quem diga que 2024/25 será diferente.

Vamos aguardar, então.

Washington Wizards: elenco e salários

Pos Jogador Altura Idade Salário* G Malcolm Brogdon 1,93 31 22.5 G Carlton Carrington 1,93 19 4.4 G Jordan Poole 1,93 25 29.6 G Kyshawn George 2,01 20 2.8 G Johnny Davis 1,95 22 5.3 G Jared Butler 1,90 24 2.2 G/F Corey Kispert 2,01 25 5.7 G/F Patrick Baldwin 2,06 21 2.4 F Alex Sarr 2,13 19 11.2 F Kyle Kuzma 2,06 29 23.5 F Bilal Coulibaly 1,98 20 6.9 F Saddiq Bey 2,01 25 2.1 F Anthony Gill 2,01 31 2.4 C Jonas Valanciunas 2,11 32 9.9 C/F Marvin Bagley 2,08 25 12.5 C Richaun Holmes 2,08 30 12.6 C Tristan Vukcevic** 2,11 21 –

* US$ em milhões

** Two-way

Projeção

O Washington Wizards não vai a lugar algum em 2024/25. É um time de tank, enquanto vive momento de incerteza sobre o futuro de alguns veteranos. Portanto, não se assuste caso o quinteto titular terminar a temporada bem diferente do início.

Então, como o próximo Draft é bom, não faz sentido a equipe querer melhorar o elenco já na temporada 2024/25. Mais um ano de sofrimento, enquato ninguém sabe se o processo vai dar certo. A não ser que fique com a primeira escolha e selecione Cooper Flagg.

Titulares: Malcolm Brogdon, Jordan Poole, Kyle Kuzma, Alex Sarr, Jonas Valanciunas

Rotação: Carlton Carrington, Corey Kispert, Bilal Coulibaly, Marvin Bagley, Richaun Holmes

Técnico: Brian Keefe

Avaliação Jumper Brasil: tank. Muito tank

