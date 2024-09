Evan Fournier rejeitou Washington Wizards: “Time perdedor”

O ala-armador Evan Fournier rejeitou uma proposta do Washington Wizards para voltar à NBA. De acordo com Maxime Aubin, do jornal L’Équipe, o francês recusou um acordo de duas temporadas por US$4 milhões. Ainda segundo o jornalista, a recusa aconteceu pelo jogador não querer jogar por uma “equipe perdedora”.

Na última temporada, o Wizards teve um recorde de 15 vitórias e 67 derrotas. A campanha, aliás, foi a segunda pior da NBA em 2023/24. Além disso, segundo o FanDuel Sportsbook, a projeção para a franquia em 2024/25 é de, aproximadamente 20.5 triunfos. Portanto, o time deve figurar novamente entre os piores recordes da liga.

O Wizards, além disso, conta com um elenco de jogadores ainda em formação. Entre os nomes, estão Alex Sarr, Carlton Carrington, Bilal Coulibaly e Jordan Poole. Fournier, porém, não queria exercer o “papel de mentor”, segundo Aubin.

Desse modo, ao recusar a proposta do Washington Wizards, Evan Fournier encerrou uma passagem de 12 anos pela NBA. Durante sua passagem pela liga, ele defendeu Denver Nuggets, Orlando Magic, Boston Celtics, New York Knicks e Detroit Pistons. Ao todo, ele registrou médias de 13.6 pontos e 44.1% de aproveitamento.

O jogador, no entanto, perdeu espaço durante as últimas duas temporadas. No Knicks, afinal, ele viu sua média cair para somente 13 minutos, enquanto ele entrou em quadra em três oportunidades. Desse modo, foi trocado para o Detroit Pistons, onde registrou médias de 7.2 pontos e não conseguiu um novo contrato.

O acordo, aliás, era esperado por Fournier, uma vez que ele foi um dos destaques da França nas Olimpíadas. Durante os Jogos, ele registrou médias de 9.8 pontos por partida, sendo o terceiro principal pontuador da equipe.

Contrato com o Olympiacos

Sem um contrato na NBA, Fournier resolveu assinar com o Olympiacos Piraeus, da Grécia. Com a decisão, ele conseguiu retornar à Europa após 12 anos. Em entrevista ao L’Équipe, o ala-armador confessou que o time grego era sua grande prioridade, uma vez que ele sempre manteve o desejo de levantar o troféu da EuroLeague.

“Eu sei que aqui não é a NBA. Haverá um período de adaptação, mas todo verão eu volto a jogar nas maiores competições da FIBA. Aqui, eu posso atuar na maioria das posições, como armador ou ala. Isso deixa mais oportunidades de ganhar minutos. Por fim, meu principal objetivo é ganhar a EuroLeague com o Olympiacos.

Founier assinou um acordo de duas temporadas com o time grego. O contrato ainda prevê uma opção para 2026/27.

