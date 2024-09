Cleveland Cavaliers: veja elenco, salários e projeção para 2024/25

A offseason do Cleveland Cavaliers foi muito mais focada em renovação de alguns salários do que em mudanças no elenco para 2024/25. A franquia é a que tem mais vagas regulares abertas em seu elenco atualmente, restando pouco mais de 40 dias do começo da nova temporada. A aposta é no desenvolvimento interno e, sobretudo, na chegada do novo treinador, Kenny Atkinson.

Mas o que não faltou no Cavs foram extensões contratuais. A mais esperada era a de Donovan Mitchell, que foi alvo de vários rumores e especulações no último ano. O grande astro da franquia assinou um vínculo de US$150 milhões por três anos com a equipe. Vale citar que o ala-armador ainda tem mais um ano de seu antigo contrato e terá uma cláusula para decidir se ficará no contrato para a temporada 2027/28.

Além disso, a equipe também manteve sua dupla de garrafão: Evan Mobley e Jarrett Allen. O primeiro ganhou a extensão máxima de calouro avaliada em US$224,2 milhões por cinco anos. Enquanto o segundo surpreendeu. Allen, afinal, entrou na offseason cercado por rumores de que poderia deixar Cleveland, assim como Darius Garland (que também ficou). Por fim, o pivô fechou uma extensão de US$91 milhões por mais três anos.

A grande novidade veio do Draft com o calouro Jaylon Tyson, selecionado na 20ª posição. Com destaque na Summer League, ele é um dos calouros mais prontos da classe de 2024. Além disso, também chegou o novato Luke Travers, que foi selecionado no Draft de 2022 e estava tendo destaque na Austrália. Por último, JT Thor, do Sudão do Sul, assinou um contrato two-way e deixou o Charlotte Hornets.

O jovem Isaac Okoro, aliás, ainda é um agente livre e está em uma longa novela de extensão de contrato com a equipe. Há alguns dias, o veterano Tristan Thompson renovou seu vínculo em Cleveland.

Cleveland Cavaliers: elenco e salários

Pos Jogador Altura Idade Salário* PG Darius Garland 1,85 24 36.7 PG Craig Porter Jr 1,85 24 1.8 PG Ty Jerome 1,96 27 2.5 SG Donovan Mitchell 1,91 28 35.4 SG Caris LeVert 1,98 30 16.6 SG Sam Merrill 1,93 28 2.1 SG Luke Travers** 2,01 23 – SF Max Strus 1,96 28 15.2 SF Jaylon Tyson 1,98 21 3.3 SF Emoni Bates** 2,03 20 – PF Evan Mobley 2,11 23 11.2 PF Dean Wade 2,06 27 6.1 PF Georges Niang 2,01 31 8.5 PF JT Thor** 2,06 22 – C Jarrett Allen 2,08 26 20.0 C Tristan Thompson 2,06 33 3.3

* US$ em milhões

** Two-way

Projeção

O Cleveland Cavaliers dobrou a aposta nas lideranças de seu elenco para a temporada 2024/25. Ainda existem rumores ligando a franquia a possíveis trocas, mas nada que vá mudar a base de liderança no quarteto de Mitchell, Garland, Mobley e Allen. A grande aposta é no técnico Kenny Atkinson que tem uma mente ofensiva muito mais criativa do que JB Bickerstaff. Por fim, mudanças bem pequenas, focando na continuidade de um time que quer mostrar que seu teto é mais alto do que a maioria acha no momento.

Titulares: Darius Garland, Donovan Mitchell, Max Strus, Evan Mobley e Jarrett Allen

Rotação: Caris LeVert, Sam Merrill, Jaylon Tyson, Dean Wade e Tristan Thompson

Técnico: Kenny Atkinson

Avaliação Jumper Brasil: Briga por playoffs

