Boletim de rumores e trocas da NBA (22/10/2024)

Bem-vindo à edição de 22 de outubro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Jaden Hardy fecha extensão de contrato com o Mavericks

O Dallas Mavericks conseguiu um acordo prévio de extensão com Jaden Hardy antes do início da temporada. Segundo Shams Charania, da ESPN, o jovem ala-armador assinou um contrato de três temporadas que vai render US$18 milhões. O vínculo só começa a vigorar em 2025, mas impede que o atleta seja agente livre. O último ano desse novo compromisso, além disso, vai ser uma opção do time.

O jogador de 22 anos foi selecionado na segunda rodada do draft de 2022 e, por isso, assinou contrato não garantido. Mas, na campanha de estreia, mostrou serviço assim que recebeu tempo de quadra e se consolidou. O técnico Jason Kidd já indicou que o garoto deve ter mais minutos na temporada a começar. Hardy registra média de 7,9 pontos em 121 jogos disputados pelo Mavericks.

Mirando NBA, Montrezl Harrell renova com time australiano

O pivô Montrezl Harrell, por enquanto, vai seguir o seu plano de revitalizar a carreira no basquete da Austrália. De acordo com Olgun Uluc, da ESPN, o Adelaide 36ers alongou o contrato do veterano até o fim da temporada. Ele firmou um vínculo de três meses com a equipe em busca de visibilidade, depois de recuperar-se de uma grave lesão. Deixou uma boa impressão, a princípio, no time

O novo acerto não tem cláusula de liberação para a NBA, mas o jogador está de olho na liga norte-americana. Uluc apurou que a sua intenção é estar livre até fevereiro e, com isso, poder assinar com um time de playoffs. Harrell não disputa uma partida por uma franquia dos EUA desde abril de 2023, quando ainda defendia o Philadelphia 76ers.

Real Madrid estaria interessado em trazer Lonnie Walker

Lonnie Walker fez uma boa pré-temporada pelo Boston Celtics, mas a franquia decidiu não o manter no elenco. Então, o ala-armador está livre no mercado mais uma vez. A diferença é que, dessa vez, um interessado bem inusitado apareceu em seus serviços. Segundo Donatas Urbonas, do site BasketNews, o Real Madrid está de olho no atleta.

O repórter apurou que o time espanhol busca reforços por causa de um começo ruim de temporada. A equipe venceu só quatro de oito jogos nesse início de campanha, além de ter perdido Usman Garuba por lesão. Vale ressaltar que os merengues analisam outros nomes, enquanto não se sabe se Walker teria interesse em jogar na Europa.

Grizzlies não acerta extensão prévia com Jaren Jackson

Poucos torcedores sabiam, mas Jaren Jackson já era elegível a uma extensão prévia de contrato no Memphis Grizzlies. Embora ainda tenha mais duas temporadas de vínculo, ele poderia fechar um alongamento de três anos e US$106 milhões extras. Conversas até ocorreram, mas nada se acertou. De acordo com Bobby Marks, da ESPN, os lados decidiram adiar as negociações.

Essa resolução, a princípio, era esperada nos bastidores da liga. Afinal, o ala-pivô pode ter ganhos e garantias um pouco mais substanciais aguardando a próxima offseason para assinar. Em 2025, o especialista defensivo vai ser elegível a um contrato máximo de US$147 milhões por quatro temporadas. Se for eleito defensor do ano novamente, aliás, esse vínculo poderia chegar a US$345 milhões por cinco anos.

Jackson foi a referência de um combalido Grizzlies na temporada passada. Com isso, registrou a sua maior marca de pontuação da carreira (22,5). Acumulou, além disso, médias de 5,5 rebotes e 1,6 tocos por noite.

Em transição

– O ala Troy Brown Jr., para começar, vai jogar fora da NBA pela primeira vez em sua carreira. O agente livre do Detroit Pistons acertou um acordo com os turcos do Manisa Basket até o fim da próxima temporada.

– Bruno Fernando, enquanto isso, “ganhou” a última vaga do Toronto Raptors para a temporada. O pivô, que havia assinado contrato não garantido com o time canadense, ficou no plantel porque Kelly Olynyk não está em condições físicas ideais.

– Por sua vez, o ala-pivô Keita Bates-Diop não faz mais parte do elenco do Minnesota Timberwolves. A franquia decidiu dispensá-lo antes do começo da temporada regular, mesmo com um salário garantido de US$2,6 milhões.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 22/10, você lembra de Skylar Mays? Pois o ex-armador do Portland Trail Blazers está confirmado como o novo reforço do Fenerbahçe, da Turquia.

