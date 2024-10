Kawhi Leonard pode fazer Clippers esquecer campanha da NBA

A temporada 2024/25 da NBA começa nesta terça-feira, mas o Los Angeles Clippers estuda o que pode fazer sem Kawhi Leonard. Apesar de não haver nenhuma indicação sobre seu retorno às quadras, o time vai com o que tem. Com muitas incertezas, mas vai.

Primeiro, porque muitos analistas indicam que Leonard tem vida curta na NBA. Mas muitas vezes são opiniões baseadas em “achismos”, por conta de um histórico recente. O problema é que o Clippers não aponta uma data de volta, assim como parece não saber em que ponto da nova temporada ele estará pronto.

E é o que faz da campanha do Clippers um grande ponto de interrogação. Afinal, como iria para um tank se não tem a própria escolha? Mas mais que isso, e se não conseguir competir? Estamos falando do Oeste, né? Basta algo muito simples acontecer para atrapalhar todo um processo de evolução ou de briga por postos mais altos na Conferência.

Claro que a direção do Clippers trabalhou na offseason, mas por orgulho, não o fez melhor. A equipe sabia que Paul George não ficaria para 2024/25, então era mais uma questão de fortalecer seu próprio elenco com uma troca. Era simples, certo?

Mas o fato de a principal proposta vir de um time da mesma divisão, o Golden State Warriors, fez com que a diretoria negasse. Preferiu perder por nada ao invés de melhorar um grupo potencialmente bom.

No entando, de nada adianta você perder um de seus principais nomes se o “potencialmente bom” ainda corre riscos de ter mais baixas. Logo, tudo cai nos ombros de James Harden.

Veja bem. Não indicamos o Clippers ao play-in ou playoffs em nossa previsão porque ninguém sabe quando Kawhi Leonard vai voltar a jogar na NBA. Simples assim. Por mais que Harden seja um jogador incrível, mesmo aos 35 anos, ele não é o mesmo que fazia mais de 30 pontos por jogo no Houston Rockets. Aquela versão pode até aparecer em alguns jogos, mas você acredita que ele vai fazer aquilo por uma temporada inteira?

O tal do potencialmente bom é por conta dos jogadores de grupo, daqueles que estão ali para completar o elenco de diversas formas. Derrick Jones, por exemplo, é uma ótima adição. Mesma coisa com Kris Dunn. Mas eles podem dar aquele salto para serem uma segunda ou terceira opção ofensiva? Nem quarta ou quinta. São ótimos defensores e contribuem de acordo com o que é pedido pelo técnico Tyronn Lue. Mas não passa muito disso.

E é uma lástima para o Clippers, sabe?

A franquia conseguiu construir um ginásio espetacular, tem um ótimo treinador e poderia brigar pelo título caso tivesse feito a troca com o Warriors. Ou com qualquer outro time. Afinal, não foi só Golden State quem se interessou por George.

Mas isso fez com que o “teto” ficasse muito baixo. Sem Kawhi Leonard, o Clippers não briga por muita coisa na NBA. Claro que vai vencer jogos, pois Harden é extremamente talentoso e pode contar com boas noites de Norman Powell, Ivica Zubac e Terance Mann. Até contratou um Kevin Porter, mas seu histórico diz ser mais um problema do que solução.

De novo, histórico. Estranho, né?

Kawhi Leonard precisa estar em quadra

Apenas desde o dia em que o Clippers anunciou a lesão de Kawhi Leonard, quantos analistas da NBA pediram sua aposentadoria? Diversos falaram ou cogitaram, mas é necessário aguardar o que o jogador quer, o que ele consegue fazer.

Não se esqueça, pois na última temporada, Leonard jogou muito bem na fase regular e atuou em 68 partidas. No entanto, se ele já não vai começar a nova campanha em quadra, qual é o limite de jogos para ele perder e não prejudicar a equipe?

Uma coisa é ter um elenco de apoio bom. O Clippers possui isso. Outra, é não contar com seus principais astros e depositar suas fichas em alguém que não fez 17 pontos por jogo em 2023/24 e está com 35 anos.

Como explicamos, é possível que o time vença partidas por conta de seu talento, mas o próprio Harden pode perder jogos.

O Clippers pode e deve ganhar jogos, especialmente no começo da temporada, mas a longo prazo, sem Leonard, é uma verdadeira incógnita. Um ponto de interrogação ambulante.

Não vamos cravar uma implosão no dia em que a temporada começa, mas se até fevereiro o time não estiver bem, é bem possível que comece a buscar escolhas de Draft. E qual é o valor de troca de Harden hoje?

Se e quando Leonard voltar às quadras, com condições de jogar normalmente, é óbvio que o Clippers não é time para ficar fora de play-in ou, até mesmo, playoffs.

