NBA: Kawhi Leonard desfalca Clippers por tempo indeterminado

O astro Kawhi Leonard será desfalque do Los Angeles Clippers por tempo indeterminado na NBA. Inicialmente, o craque perderia somente os primeiros jogos da temporada 2024/25, por conta de uma inflamação no joelho. No entanto, de acordo com Shams Charania, da ESPN, a equipe preferiu adotar cautela na recuperação do ala.

Kawhi Leonard não joga na NBA desde o fim da última temporada pelo Clippers. Isso porque, ele está em tratamento para uma inflamação no joelho direito desde que se reapresentou. Por isso, ele não participou de nenhum treino coletivo da equipe até agora. O foco dos seus trabalhos, a princípio, tem sido o fortalecimento dessa região.

“Kawhi segue em recuperação. Está alcançando os nossos objetivos e, assim, melhorando a cada dia”, comentou o técnico Tyronn Lue.

Publicidade

A inflamação no joelho é um problema insistente e cada vez mais preocupante para a franquia. Os primeiros sinais da complicação, na verdade, apareceram nos oito jogos finais da temporada regular passada. Um inchaço afastou Leonard desses duelos. Ele tentou voltar a atuar nos playoffs, mas só conseguiu disputar dois dos seis jogos da série contra o Dallas Mavericks.

O ala se submeteu a vários tratamentos médicos durante a offseason para controlar a inflamação. Tudo aconteceu sob supervisão do time. Ele disse que sentia estar melhor fisicamente no início de outubro, mas isso não se comprovou nos treinos. Vale lembrar que o joelho direito do jogador passou por uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior em 2021.

Publicidade

Leia mais sobre o Los Angeles Clippers!

O afastamento de Leonard dos treinos coletivos e jogos de preparação é, antes de tudo, uma medida de precaução. Especula-se que ele teria condições de atuar se fosse época de playoffs, mas não querem que se arrisque no começo da campanha. O presidente de operações, Lawrence Frank, afirmou no início do mês que o plano era garantir a segurança do craque. Lue está alinhado com esse pensamento.

“A coisa mais importante nesse momento é tratar Kawhi da forma certa. Não queremos lesioná-lo ainda mais enquanto tentamos colocá-lo em quadra o mais rápido possível. Afinal, há o timing certo para tudo. Nós não podemos pular etapas, então precisamos seguir e confiar no processo. Não é sobre fazer rápido, mas fazer direito”, completou o técnico.

Publicidade

A ausência por tempo indeterminado é um grande problema para o Clippers. A franquia perdeu Paul George na agência livre e não conseguiu nenhuma reposição à altura. Desse modo, com o desfalque de Leonard, o armador James Harden deve ser o principal nome do time neste início de temporada.

O Los Angeles Clippers estreia em 2024/25 em um duelo contra o Phoenix Suns, no dia 23 de outubro, no Intuit Dome.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA