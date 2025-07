Com Bronny James, Lakers atropela Heat na Summer League

O Los Angeles Lakers enfrentou o Miami Heat neste domingo (6) pela NBA Summer League com Bronny James entre os titulares. Ele anotou dez pontos em sete arremessos, enquanto atuou apenas no primeiro tempo. Cole Swider, mais uma vez, foi um dos destaques do time de Los Angeles, com 20 pontos. Por outro lado, o calouro Kasparas Jakucionis voltou a decepcionar no Heat.

Após uma estreia ruim contra o San Antonio Spurs, ele foi titular mais uma vez, mas ficou com quatro pontos e teve cinco erros de ataque. Enquanto isso, Bryson Warren e o pivô Kel’el Ware foram os melhores do time de Miami. Eles fizeram 18 e 12, respectivamente. O Lakers venceu o Heat por 103 a 83.

A Summer League 2025 da NBA começou nesse sábado, com quatro jogos pelo California Classic (Golden State Warriors, além de Spurs, Lakers e Heat), além do evento de Salt Lake City, com Memphis Grizzlies, Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder e Utah Jazz.

Bronny James teve dois grandes lances na vitória do Lakers sobre o Heat. Primeiro, em um roubo de bola em contra-ataque, terminando em enterrada. Depois, em um arremesso de três no canto da quadra, ele fez para a equipe de Los Angeles.

Bronny James voando na Summer League! pic.twitter.com/3tj4XI1RyL — Jumper Brasil | NBA | NBB (@jumperbrasil) July 6, 2025 Continua após a publicidade

Além da vitória do Lakers com Bronny James em quadra, a rodada ainda teve o Spurs diante do Warriors. O time de San Antonio venceu por 90 a 88, com 25 pontos de David Jones-Garcia, enquanto Jameer Nelson Jr fez 12, sendo dez deles do lance livre. Por outro lado, LJ Cryer ficou com 19 pontos e Isaiah Mobley fez 16. Vale lembrar que o brasileiro Gui Santos não está disputando a Summer League em 2025.

Dylan Harper e Carter Bryant não jogaram pelo Spurs, mas devem estar na NBA 2K26 Sumer League, que acontece a partir da próxima quinta-feira (10) em Las Vegas.

Os torneios de verão servem para times fecharem seus elencos para a próxima temporada da NBA. Em geral, as equipes dão contratos two-way aos melhores atletas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Austin Reaves, um dos destaques do Lakers na Summer League de 2021. Pouco mais de um mês depois de seu acordo two-way, ele ganhou um regular com o time de Los Angeles.

A Summer League de Salt Lake City volta apenas nesta segunda-feira (7), com dois jogos. Primeiro, Thunder x 76ers, com transmissão da ESPN 2, às 20h (horário de Brasília). Então, para fechar a noite, tem Grizzlies e Jazz.

