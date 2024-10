Boletim de rumores e trocas da NBA (27/10/2024)

Bem-vindo à edição de 27 de outubro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Clippers libera agente de PJ Tucker para procurar troca

A passagem de PJ Tucker pelo Los Angeles Clippers, em síntese, já acabou. O problema é que as partes ainda estão presas entre si pelo contrato do veterano. Mas todos estão prontos para trabalharem em nome de um “final feliz coletivo”. Segundo Chris Haynes, da rede Fox Sports, a franquia liberou o empresário do jogador para procurar cenários de troca entre rivais.

A tendência, no entanto, é que não seja uma tarefa simples. Os angelinos trabalharam para negociá-lo durante a offseason inteira sem sucesso, mesmo exigindo só alívio na folha salarial em troca. Tucker tem 39 anos de idade e já não atuou de forma regular pelo Clippers na última temporada por opção da comissão técnica. Além disso, possui salário garantido de US$11,5 milhões nessa campanha.

Antes de extensão, Nets e Sixers monitoravam Trey Murphy

O ala Trey Murphy foi um dos jovens jogadores que fecharam uma extensão prévia de contrato antes da temporada. Ele alongou vínculo com o New Orleans Pelicans pelos próximos quatro anos. Mas, se não tivesse acertado o novo contrato, outras equipes estavam de olho. De acordo com Jake Fischer, da plataforma Substack, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets tinham interesse no atleta.

O repórter apurou que os dois times estão ativos no mercado em busca de reforços e olham para potenciais agentes livres restritos. Murphy seria um desses alvos, caso o Pelicans não tivesse se adiantado ao mercado. O Nets visa a contratação na próxima offseason, enquanto o Sixers planejaria uma troca antes do fim dessa temporada.

Knicks seleciona possíveis reforços no draft da G League

Assim como qualquer equipe da liga, o New York Knicks dispensou vários jog’adores no fim da pré-temporada. Mas isso não significa que já não tenha interesse nesses atletas. A prova veio no draft da G League. O Westchester Knicks investiu as primeiras escolhas do recrutamento para selecionar o ala-armador Landry Shamet e o ala Matt Ryan.

Shamet, em particular, só não ficou no elenco nova-iorquino por causa de uma lesão e deve se recuperar próximo da franquia. Mais dois atletas que estiveram no período de treino do Knicks e seguem em Westchester são: Chuma Okeke e TJ Warren. Ryan, por sua vez, é um nome especulado na equipe desde o fim da pré-temporada.

Rockets teria feito “extensão para troca” com Jalen Green

Jalen Green fechou uma extensão prévia de contrato com o Houston Rockets antes do início da temporada, como vários outros atletas. No entanto, os termos desse vínculo chamaram a atenção. Foi a primeira vez que um jogador saindo do acordo de novato teve um acerto de três anos com opção para o atleta e bônus para trocas. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, isso levanta especulações nos bastidores da liga.

“Esse é um contrato que muitas pessoas na liga acham que foi assinado para ser uma moeda de troca. Por isso, inclusive, existe esse bônus sem precedentes de 10% para Jalen em caso de troca. Eu não vou cravar que vão negociá-lo, pois ninguém poderia afirmar algo assim. Mas a sua estruturação o deixa muito viável para negociações”, explicou o experiente jornalista.

Green, de 22 anos, teve um início de temporada participativo pelo Rockets até agora. Em três jogos disputados, o ala-armador registra médias de 26,3 pontos, 4,7 rebotes e 3,0 assistências.

Em transição

– Kent Bazemore, para começar, vai tentar retornar à NBA mais uma vez através da G League. O ex-atleta do Golden State Warriors fechou a renovação do seu vínculo com o Greensboro Swarm para a próxima temporada.

– O interesse do Real Madrid em Lonnie Walker foi uma das notícias mais inesperadas das últimas semanas, mas a negociação não deve avançar. Vários jornalistas indicaram que, a princípio, o ala-armador não tem interesse em deixar os EUA.

– O pivô Tacko Fall, por outro lado, não teve problemas em deixar o basquete norte-americana por novas oportunidades. Ele assinou com uma equipe da Liga Australiana, mas não esconde que mira um retorno à NBA em breve.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 27/10, você lembra de Malachi Richardson? Pois o ex-armador do Sacramento Kings assinou contrato de um ano com os Astros de Jalisco, do México.

