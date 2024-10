76ers e Nets têm interesse em troca por Jonathan Kuminga

O ala-pivô Jonathan Kuminga entrou na mira de Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. Em sua quarta temporada na NBA, o jogador não conseguiu uma extensão prévia com o Golden State Warriors, o que levantou rumores de uma possível saída. Desse modo, as equipes da Conferência Oeste começaram a monitorar a situação, de acordo com Jake Fischer, do Yahoo! Sports.

“O Sixers definitivamente indicou na liga e nos bastidores que está disposto a investir para acrescentar outra peça. Desse modo, o time está disposto a gastar seu capital de Draft em Kuminga”, revelou Fischer. “Já houve rumores de que o Nets também estaria disposto a realizar uma grande oferta por ele”, completou.

Antes do interesse de Nets e 76ers, Jonathan Kuminga era visto como uma peça intocável no elenco do Warriors. Principalmente, por seu potencial e pela possibilidade de ser o substituto de Draymond Green. Porém, a relação ‘estrameceu’ após o time não conseguir fechar uma extensão prévia de contrato com o ala-pivô. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, a situação nunca chegou nem perto de uma solução por causa de diferenças financeiras gritantes.

“A extensão de Jonathan, para começar, nunca esteve próxima de acontecer. Nunca. As duas partes colocaram os seus números na mesa, mas estavam bem longe. Durante as conversas, eles não conseguiram chegar perto. Essa diferença nunca chegou nem perto de um consenso. Todos sabiam que não aconteceria, então essa negociação já estava ‘morta’ antes do prazo”, revelou o experiente jornalista.

Os valores especulados para o negócio assustaram em um primeiro momento. De acordo com Monte Poole, da rede NBC Sports, Kuminga e os seus agentes exigiam um contrato de quase US$40 milhões anuais. Isso estava bem acima dos planos do Warriors e, com isso, as conversas não avançaram. A aposta nos bastidores, no entanto, é que o futuro agente livre restrito vai seguir em San Francisco, em longo prazo.

O gerente-geral do Warriors, Mike Dunleavy, garantiu que nada mudou depois das discordâncias nas conversas. Ou seja, Kuminga segue nos planos da franquia.

“Nada mudou sobre os nossos planos e expectativas para o futuro de Jonathan aqui. Por isso, não vejo motivos para reações exageradas. Às vezes, as negociações dão errado e isso é normal. O seu foco, sobretudo, deve estar em fazer mais um grande ano conosco. É o mais importante de tudo. E, depois dessa campanha, nós esperamos chegar a um acerto”, minimizou o dirigente.

Dunleavy, além disso, cravou que não viu mudanças no jogador nos últimos dias. E, da parte da organização, nada mudou também.

“Vocês precisam perguntar para Jonathan sobre os seus sentimentos, pois não tenho como adivinhar. Mas sei que a sua motivação para jogar não mudou. Ele está em ótimas condições para ter uma temporada incrível”, finalizou.

