Steve Kerr: “Esse é o elenco mais ‘recheado’ que já treinei no Warriors”

Não é comum ver um técnico de basquete colocar o 12o jogador diferente em quadra já no início do segundo quarto. No entanto, foi assim que Steve Kerr decidiu usar o elenco do Golden State Warriors para começar a temporada. Doze atletas atuaram 14 ou mais minutos na estreia da equipe na campanha. A facilidade do jogo contra o Portland Trail Blazers ajudou, mas o treinador planeja investir nessa rotação mais “intensa”.

“Esse é o elenco mais ‘recheado’ que já treinei, então preciso explorar esse ponto forte. Antes do jogo, eu até estava pensando que poderia colocar só dez atletas em quadra e retirar dois da rotação. No entanto, não teria como justificar isso por tudo o que vimos na pré-temporada. Nunca joguei com 12 jogadores regularmente, mas vamos testar isso”, avisou o veterano, após a vitória por 139 a 104.

O banco de reservas, não por acaso, teve um papel fundamental na vitória do Warriors. Nove reservas entraram em quadra e, como resultado, somaram 70 pontos. Buddy Hield foi o cestinha da equipe, com 22 pontos em só 15 minutos de ação. É a maior pontuação de um atleta do Warriors em minutagem tão baixa desde 1984. Mas Kerr reconhece que essa situação pode não funcionar tão bem assim sempre.

“Jogar com uma atuação tão longa, a princípio, não é fácil para todos os jogadores. No entanto, a gente precisa confiar que vamos encontrar as combinações, formações que funcionam durante a temporada. E, ao mesmo tempo, os atletas devem entender que algumas noites são jogos para eles e, outras, não. Isso é normal, no fim das contas”, garantiu o futuro integrante do Hall da Fama.

Identidade

O elenco do Warriors está bem alinhado com a abordagem de Steve Kerr para começar a temporada. Quase todos os jogadores vão jogar porque o próprio time entende que isso está entre as suas forças. Cada um dos atletas exaltou a profundidade do plantel, aliás, desde a pré-temporada. Stephen Curry acredita que a decisão do treinador é a lógica a seguir com o material humano em mãos.

“A nossa identidade agora é a profundidade do elenco. Então, temos que apostar nessa versatilidade e usar o que o jogo pede em termos de formações. É claro que vamos ter que reduzir a rotação uma hora, mas não é a hora de se preocupar com isso. Agora, a gente precisa jogar com comprometimento e sem agendas pessoais. Sem egos, para resumir”, aprovou o ídolo da franquia.

Mais do que isso, Curry aposta que a rotação intensa pode ser um teste para o elenco em termos de comprometimento. O sucesso do Warriors, afinal, não passa por uma questão de individualidades. “O clima no nosso vestiário tem sido ótimo porque todos sabem que terão chances de jogar. E, se não for a sua noite, não pode ser egoísta e deixar a energia do grupo inteiro cair por causa disso”, completou.

Diversão

Há pontos positivos e negativos para se ponderar quando se investe em uma rotação mais longa. O ritmo dos jogadores costuma ser comprometido por causa do tempo de quadra mais limitado. Mas, ao mesmo tempo, a intensidade da equipe aumenta com a presença constante de atletas mais descansados. Kerr, por isso, aposta que o torcedor do Warriors pode esperar muita diversão e velocidade nessa temporada.

“Eu acho que os fãs vão se divertir demais acompanhando essa equipe, pois atuamos com muita energia nos dois lados da quadra. Todos os jogadores se adoram, então a bola não para da mão de ninguém. É simplesmente divertido de ver essa sinergia. E, contanto que sigamos atuando juntos e duro, eu estou otimista com o que podemos fazer”, projetou o veterano treinador.

