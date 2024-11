Com grande atuação de Mãozinha Pereira, Brasil atropela Panamá

Com grande atuação de Mãozinha Pereira, o Brasil venceu o Panamá por 93 a 67, neste domingo (24), pelas eliminatórias da AmeriCup. Desse modo, a seleção se mantém invicta no Grupo B. Vale lembrar que, após o triunfo sobre o Uruguai, já tinha garantido a classificação para o torneio continental. O ala-pivô brasileiro terminou como destaque do confronto com um duplo-duplo de 18 pontos e 13 rebotes.

Então, sob o comando de Mãozinha Pereira, o Brasil foi dominante contra o Panamá. A seleção começou muito bem a partida. Como resultado, abriu dez de vantagem no primeiro quarto e ampliou ainda mais a diferença no segundo. Na volta do intervalo, o time visitante teve seu melhor momento no jogo, mas sem conseguir voltar para a partida de fato.

A partida, então, teve um ritmo de treino no primeiro tempo. Assim, o técnico Aleksandar Petrovic aproveitou para rodar bastante o elenco, dando oportunidade para os 12 atletas relacionados. Vale ressaltar que, nesta convocação, ele priorizou jogadores jovens ou que atuam no NBB.

Além do jogador do Memphis Hustle, o time brasileiro contou com boas aparições de Georginho de Paula e Márcio. O ala-armador do Sesi Franca contribuiu com 16 pontos, seis assistências e três bolas do perímetro. Enquanto isso, o pivô que atua no basquete alemão anotou 13 pontos e cinco rebotes.

Bruno Caboclo, que foi o cestinha brasileiro no confronto contra o Uruguai, teve uma noite mais discreta. Titular, ele terminou com oito pontos e sete rebotes. Vale destacar também Mathias Alessanco. Isso porque o jogador de 16 anos se tornou o mais jovem a disputar uma partida oficial pelo Brasil na história. Ele atua pelo Betis, da Espanha. No duelo deste domingo, começou como titular, atuando por 14 minutos e fez dois pontos e três rebotes.

Por fim, o Brasil encerrou sua agenda em 2024. Agora, a seleção volta à quadra em fevereiro de 2025, para a última janela das eliminatórias para a AmeriCup. Os adversários serão novamente Uruguai e Panamá. Mas, dessa vez, fora de casa.

O Jogo

O Brasil começou dominante a partida. Com um primeiro sólido, dificultou as ações do Panamá com ótima defesa. Com diversos jogadores sendo testados, o ritmo da seleção era intenso. No ataque, soube aproveitar as chances criadas e aplicou dez ponto de diferença no primeiro quarto. Cenário, aliás, semelhante ao segundo período.

Isso porque a seleção brasileira continuou com grande intensidade nos dois lados da quadra. Por um lado, o time da casa tinha ótimo aproveitamento nos arremessos. Tanto do perímetro, quanto em bolas de dois pontos. Enquanto isso, o Panamá sofria para converter arremessos, ficando abaixo dos 30% nos dois quesitos. Dessa forma, o Brasil ampliou ainda mais a vantagem e foi ao intervalo liderando por 21 pontos.

Segundo tempo

Na volta dos vestiários, o Brasil continuou se impondo. Márcio começou muito bem o terceiro quarto com oito pontos, sendo duas bolas de três. O Panamá também conseguiu bons ataques e manteve a primeira metade do período equilibrado. Inclusive, chegou a virar o quarto, em parcial de 12 a 11, forçando um pedido de tempo brasileiro. No entanto, o cenário pouco mudou. Com ótimos arremessos do perímetro, os visitantes encurtaram a diferença para 14 pontos. Mas a seleção voltou a ser dominante e impôs 26 de vantagem para o último período.

Com os dois times com pouco aproveitamento no último quarto, o Brasil ficou mais confortável com a vantagem construída. Então, Petrovic aproveitou para rodar novamente o elenco. Com o triunfo encaminhado, jogadores com menos rodagem pela seleção entraram em quadra. Mesmo com as mudanças, o Brasil continuou melhor, venceu mais um quarto e garantiu o triunfo por mais de 30 pontos.

(4-0) Brasil 93 x 67 Panamá (1-3)

Brasil

Jogador PTS REB AST STL BLK Mãozinha 18 13 2 2 1 Georginho 16 2 6 1 2 Márcio 13 5 1 1 0 Bruno Caboclo 8 7 0 0 1

Três pontos: 10-26 (38.4%); Georginho: 3-6

Panamá

Jogador PTS REB AST STL BLK Ricardo Lindo 24 6 0 2 2 Trevor Gaskins 10 1 2 0 0 Iverson Molinar 8 5 5 1 1 Eric Romero 7 6 0 0 2

Três pontos: 8-24 (33.3%); Lindo 3-5

Classificação Grupo B

Pos Time J V D % 1 Brasil 4 4 0 100 2 Uruguai 4 3 1 75 3 Panamá 4 1 3 25 4 Paraguai 4 0 4 0

