Confira o guia da temporada 2024/25 do NBB

Vem aí a temporada 2024/25 do NBB, e o Jumper Brasil preparou um guia especial sobre a elite do basquete do país. A 17ª edição da história do torneio contará com 18 participantes. Desse modo, em relação à última edição, apenas o Cerrado Basquete pediu licença. Pela segunda temporada consecutiva, o Jumper Brasil vai exibir jogos do NBB, em parceria com a Sportsbet.io.

A temporada será aberta neste sábado (12 de outubro), com o clássico entre Vasco e Flamengo, no Ginásio do Tijuca. A bola vai subir a partir das 17h (horário de Brasília), com transmissão da TV Cultura, ESPN e SporTV.

O Sesi Franca é o atual tricampeão nacional. Na edição passada, a equipe do interior paulista bateu o Flamengo, após quatro jogos. O ala-pivô Lucas Dias, alias, foi eleito o MVP da competição pelo segundo ano seguido.

Desde a sua primeira edição, o NBB teve apenas cinco campeões diferentes. O rubro-negro carioca é o recordista de títulos, com sete. Na sequência aparecem Brasília e Franca (3), Bauru e Paulistano (um título cada).

A princípio, Sesi Franca, Flamengo e Minas despontam como os principais candidatos ao título da temporada 2024/25 do NBB. Afinal, são os times com mais investimentos. Por fim, vale lembrar que o limite de quatro estrangeiros por equipe está mantido.

Onde assistir a temporada 2024/25 do NBB

TV Cultura (TV aberta)

ESPN e SporTV (TV por assinatura)

BasketPass (streaming)

YouTube (Jumper Brasil, NBB e UOL)

Clubes participantes

Bauru

Botafogo

Brasília

Caxias do Sul

Corinthians

Flamengo

Fortaleza Basquete Cearense

Franca

Minas Tênis Clube

Mogi

Pato Basquete

Paulistano

Pinheiros

São José

São Paulo

União Corinthians

Unifacisa

Vasco

Regulamento

A fase de classificação do NBB 2024/25 terá dois turnos. Os 16 primeiros colocados avançam para os playoffs. Portanto, apenas os dois últimos serão eliminados ao final da temporada regular. O formato do mata-mata tem uma mudança. Agora, a série de oitavas de final voltará a ser disputada em uma melhor de cinco de jogos. Isso já ocorre nas quartas, semifinais e finais.

Outra mudança é em relação ao formato da disputa das séries dos playoffs, que volta a ser como antes da pandemia: 1-2-1-1. Ou seja, o time de melhor campanha disputa o primeiro jogo como visitante. Depois, ele faz duas partidas como mandante e, se necessário, viaja para o quarto confronto e recebe o rival em seus domínios no último embate.

Guia da temporada 2024/25 do NBB – Raio-x das 18 equipes

Bauru (SP)

Ginásio: Panela de Pressão (2.000)

Títulos do NBB: 1 (2017)

Posição em 2023/24: quarto lugar

Ambição: ficar entre os oito melhores

Técnico: Paulo Jaú

Número Jogador Posição Altura Idade 3 Dontrell Brite (EUA) Armador 1,75 30 5 Davi Rossetto Armador 1,79 32 20 Igor Araújo Armador 1,93 24 10 Alex Garcia Ala 1,9 44 19 Wesley Mogi Ala 1,95 28 7 Gustavo Santana Ala 1,95 21 9 Pedro Infante Ala 1,95 23 15 Maciel Pivô 2,06 23 6 Gemerson Pivô 2,02 31 22 Felipe Cardoso Pivô 2,11 24 23 Andrezão Pivô 2,13 22 13 Lucas Brandão Pivô 2 21

Botafogo (RJ)

Ginásio: Oscar Zelaya (850)

Títulos do NBB: –

Posição em 2023/24: 16º lugar

Ambição: alcançar os playoffs

Técnico: Sebastián Figueredo (ARG)

Número Jogador Posição Altura Idade 4 Matheusinho Armador 1,85 24 7 Arthur Pecos Armador 1,88 30 6 Vinícius Flores Armador 1,93 20 14 Carlos Novas (DOM) Ala 1,98 32 11 Fred Thomas (EUA) Ala 1,96 31 13 Felipe Motta Ala 2 21 2 Lucas Rodrigues Ala 1,92 20 8 Derick Machado Ala 1,95 27 15 Jett Speelman (EUA) Pivô 2,02 30 16 Thiago Mathias Pivô 2,08 35 18 Augusto Pivô 2,11 23

Brasília (DF)

Ginásio: Arena BRB Nilson Nelson (16.000)

Títulos do NBB: 3 (2010, 2011 e 2012)

Posição em 2023/24: lanterna

Ambição: alcançar os playoffs

Técnico: Dedé Barbosa

Número Jogador Posição Altura Idade 10 Lucas Lacerda Armador 1,78 27 35 Gemadinha Armador 1,83 27 6 Gustavo Armador 1,9 22 8 Gui Santos Ala 1,89 27 9 Pedro Mendonça Ala 1,96 29 30 Daniel Von Haydin Ala 1,95 25 25 David Nesbitt (BAH) Pivô 2,05 33 15 Matheus Bonfim Pivô 2,06 25 77 Beller Pivô 1,96 21 20 Guilherme Magna Pivô 2,02 26 12 Lázaro Rojas Pivô 2,11 27

Caxias do Sul (RS)

Ginásio: Centro Esportivo do Sesi (1.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2023/24: vice-lanterna

Ambição: alcançar os playoffs

Técnico: Rodrigo Barbosa

Número Jogador Posição Altura Idade 4 Fabrizzio Rojas (PAR) Armador 1,88 22 Larry Taylor (EUA) Armador 1,83 44 11 Gabriel Armador 1,87 23 26 Betinho Ala 1,95 36 7 Isaac Ala 1,95 34 24 Shamell (EUA) Ala 1,95 44 13 Arthur Ala 1,92 22 8 Léo Cravero Ala 2,01 22 6 Vini Chagas Pivô 2,04 23 22 Tom Pivô 2,01 31 34 Luan Pivô 2,06 21 12 Vitor Borges Pivô 2,04 21

Corinthians (SP)

Ginásio: Wlamir Marques (7.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2023/24: 11º lugar

Ambição: ficar entre os oito melhores

Técnico: Jece Leite

Número Jogador Posição Altura Idade 55 Elinho Armador 1,91 34 4 Cauê Borges Armador 1,86 33 1 Tico Faria Armador 1,79 21 15 Elyjah Clark (EUA) Ala 1,92 26 32 Melvin Johnson (EUA) Ala 1,93 31 14 Rafael Munford Ala 1,98 26 0 Isaac Thornton (EUA) Ala 1,95 33 12 Jonathan Ala 1,95 22 3 Lucas Cardoso Pivô 2,03 19 10 Victão Pivô 2,03 27 17 Du Sommer Pivô 2,05 29 23 Lucas Cauê Pivô 2,06 26

Flamengo

Ginásios: Tijuca Tênis Clube (4.000) e Maracanãzinho (11.800)

Títulos do NBB: 7 (2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 e 2021)

Posição em 2023/24: vice-campeão

Ambição: brigar pelo título

Técnico: Gustavo de Conti

Número Jogador Posição Altura Idade 6 Franco Balbi (ARG) Armador 1,89 35 47 Alexey Borges Armador 1,85 29 92 Matheus Gueiros Armador 1,85 23 22 Shaq Johnson (EUA) Ala 1,91 34 8 Jordan Williams (EUA) Ala 1,96 31 1 Gui Deodato Ala 1,92 33 7 Jhonatan Luz Ala 1,99 37 3 Luan Ala 1,92 22 24 Lucas Siewert Pivô 2,08 27 23 Kayo Gonçalves Pivô 2,04 25 83 Taya Gallizzi (ARG) Pivô 2,05 31 32 Ítalo Honorato Pivô 2,06 23 90 Emanuel Pivô 2 21 40 Isaque Duarte Pivô 2,04 18

Fortaleza Basquete Cearense (CE)

Ginásio: Centro de Formação Olímpica do Nordeste (17.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2023/24: 14º lugar

Ambição: alcançar os playoffs

Técnico: Flávio Espiga

Número Posição Jogador Altura Idade 6 Sebá Orresta (ARG) Armador 1,88 31 7 Cassiano Armador 1,89 27 43 Léo Abreu Armador 1,88 22 32 Anderson Barbosa Ala 1,92 24 22 Dexter McClanahan (EUA) Ala 1,9 27 1 Nique Coleman (EUA) Ala 2 35 10 Fernando Salsamendi Ala 1,93 28 77 Gabriel Ala 1,96 27 15 João Pedro Demétrio Pivô 2,06 29 44 Renan Lenz Pivô 2,07 34 35 Eden Ewing (EUA) Pivô 2,04 27 20 Samuel Pivô 2,05 22

Minas Tênis Clube (MG)

Ginásio: Arena UniBH (4.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2023/24: terceiro lugar

Ambição: brigar pelo título

Técnico: Léo Costa

Número Jogador Posição Altura Idade 5 Franco Baralle (ARG) Armador 1,77 25 3 Scott Machado Armador 1,85 34 20 Juan Pablo Arengo (ARG) Armador 1,85 28 10 Lucas Rodríguez (URU) Armador 1,85 17 9 Danilo Fuzaro Ala 1,93 30 44 Luis Montero (DOM) Ala 2,01 31 27 Yuri Ala 2,01 21 2 Fernando Ala 1,96 19 12 Rafael Mineiro Pivô 2,08 36 24 Alexandre Paranhos Pivô 2,04 32 15 Wini Braga Pivô 2,04 19 1 Jeremy Hollowell (EUA) Pivô 2,03 30

Mogi (SP)

Ginásio: Hugo Ramos (5.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2023/24: 15º lugar

Ambição: alcançar os playoffs

Técnico: Fernando Penna

Número Posição Jogador Altura Idade 2 Gabi Campos Armador 1,8 23 5 Vitinho Armador 1,78 21 32 Guilherme Lessa Armador 1,8 29 1 Felipe Gregate Ala 1,9 21 Raffael Menca Ala 1,84 23 10 JJ Ala 1,97 23 35 Luiz Guilherme Ala 1,85 18 6 Iago Barry Ala 1,95 21 12 Lukas Josuel Pivô 2,05 22 11 Edu Marília Pivô 2,07 22 7 Dani Moreira Pivô 2,05 21 Léo Bispo Pivô 2,05 28

Pato Basquete (PR)

Ginásio: do Sesi (1.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2023/24: 12º lugar

Ambição: alcançar os playoffs

Técnico: Renan Gitiony

Número Jogador JogadorPosição Altura Idade 34 Nate Barnes (EUA) Armador 1,8 34 8 Cauê Verzola Armador 1,92 36 11 Austin Wrighten (EUA) Ala 1,92 27 10 José Materán (VEN) Ala 1,98 28 3 Ferrugem Ala 1,9 22 24 Michel Ala 1,89 27 16 Rafa Oliveira Ala 1,98 31 17 Gabriel Novaes Pivô 2,08 23 18 Lupa Pivô 2,05 34 21 Raul Risso Pivô 2,02 21 36 Arthur Bernardi Pivô 2,04 34

Paulistano (SP)

Ginásio: Antônio Prado Júnior (1.500)

Títulos do NBB: 1 (2018)

Posição em 2023/24: sexto lugar

Ambição: ficar entre os oito melhores

Técnico: Demétrius Ferracciú

Número Jogador Posição Altura Idade 9 Santiago Ferreyra (ARG) Armador 1,88 27 1 Vitinho Armador 1,88 20 3 Vinícius Mogi Armador 1,85 22 22 Gabriel Landeira Armador 1,98 20 2 Kevin Crescenzi (EUA) Ala 1,92 31 33 Gui Abreu Ala 1,99 25 14 Lucas Atauri Ala 1,93 20 8 Henrique Seixas Ala 1,94 21 6 Henrique Ala 1,96 19 23 Dudu Ala 2,01 19 7 Lucas Dória Pivô 2,03 27 11 Brunão Pivô 1,97 21 27 Murilo Pivô 2,08 22 35 Neto Pivô 1,99 20

Pinheiros (SP)

Ginásio: Henrique Villaboim (824)

Títulos do NBB: –

Posição em 2023/24: 13º lugar

Ambição: alcançar os playoffs

Técnico: Vitor Galvani

Número Jogador Posição Altura Idade David Sloan (EUA) Armador 1,84 25 6 Jojo Armador 1,86 17 5 Lucca Armador 1,82 19 8 Vitor Meili Armador 1,9 18 13 Guilherme Omena Ala 1,9 20 29 Reynan Ala 1,92 20 18 Jimmy Ala 1,9 34 7 Yan Djaló Ala 2,04 22 55 Pedro Pastre Ala 1,96 17 10 Luiggi Ala 2 20 32 Bernardo Pivô 2,06 24 33 Agapy Pivô 2,05 21 17 Fidelis Pivô 2,06 23 3 Vitor Cauã Pivô 2,04 21 15 Enrico Pivô 2,05 19

São José (SP)

Ginásio: Linneu de Moura (2.620)

Títulos do NBB: –

Posição em 2023/24: décimo lugar

Ambição: ficar entre os oito melhores

Técnico: Regis Marrelli

Número Jogador Posição Altura Idade 4 Felipe Ruivo Armador 1,88 26 14 Matheus Buiú Armador 1,9 23 6 Gabriel Caldeira Armador 1,83 19 5 Gabriel Pedrosa Armador 1,88 20 12 João Nickel Armador 1,83 19 18 Pedro Chourio (VEN) Ala 1,86 34 7 Vitor Ala 1,93 22 0 Douglas dos Santos Ala 2,02 26 8 Franco Vieta (ARG) Ala 1,94 31 3 Caio Ala 1,93 20 10 Kauê Gelascov Ala 1,93 21 15 Renato Carbonari Pivô 2,02 37 2 Leal Pivô 2,03 27 20 Afonso Pivô 2,03 20 1 Natã Pivô 2,04 19

São Paulo (SP)

Ginásio: do Morumbi (1.900)

Títulos do NBB: –

Posição em 2023/24: oitavo lugar

Ambição: ficar entre os quatro melhores

Técnico: Guerrinha

Número Jogador Posição Altura Idade 5 Ricardo Fischer Armador 1,85 33 10 Henrique Coelho Armador 1,84 31 3 Corderro Bennett (EUA) Armador 1,83 36 40 André Góes Ala 1,95 37 7 Paulo Lourenço Ala 1,94 30 33 Malcolm Miller (EUA) Ala 2,01 33 16 Igor Ala 1,95 19 20 Thiago Ramos Ala 1,91 24 11 Tiago Marques Ala 1,91 20 14 Miguel Ala 1,94 20 0 Tyrone Curnell (EUA) Pivô 2,03 36 22 Ralfi Ansaloni Pivô 2,08 36 13 Vitor Faverani Pivô 2,13 36

Sesi Franca (SP)

Ginásio: Pedrocão (7.000)

Títulos do NBB: 3 (2022, 2023 e 2024)

Posição em 2023/24: campeão

Ambição: brigar pelo título

Técnico: Helinho Garcia

Número Jogador Posição Altura Idade 14 Georginho Armador 1,97 28 7 Facundo Corvalán (ARG) Armador 1,88 26 1 Mini João Armador 1,71 19 34 Vini Santos Armador 1,87 18 32 David Jackson (EUA) Ala 1,92 42 53 Charles Hinkle (EUA) Ala 1,96 36 0 Didi Louzada Ala 1,95 25 58 Zu Júnior Ala 1,92 21 12 João Paulo Ala 2 20 9 Lucas Dias Pivô 2,07 29 21 Wesley Pivô 2 29 30 Rafael Hettsheimeir Pivô 2,11 38 43 Nathan Mariano Pivô 2,01 21 16 Vitor Hugo Pivô 2,07 19

União Corinthians (RS)

Ginásio: Poliesportivo Arnão (5.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2023/24: 14º lugar

Ambição: alcançar os playoffs

Técnico: Rodrigo Silva

Número Jogador Posição Altura Idade 8 Jony Machuca (ARG) Armador 1,86 35 9 Vithinho Armador 1,86 29 12 Duane Johnson (EUA) Ala 2,01 33 3 Felipe Vezaro Ala 1,92 32 16 Rafail Lanaras (GRE) Ala 1,95 23 10 Pedro Nunes Ala 1,91 24 11 Fabrício Veríssimo Ala 1,92 26 6 Thaylor Ala 1,94 18 1 Fabrício Russo Ala 2 39 35 Raven Barber (EUA) Pivô 2,06 33 50 Dikembe Pivô 2,06 25 2 Jon dos Anjos Pivô 2,03 26

Unifacisa (PB)

Ginásio: Arena Unifacisa (2.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2023/24: nono lugar

Ambição: ficar entre os quatro melhores

Técnico: Rodrigo Galego

Número Jogador Posição Altura Idade 4 Adrian Delph (EUA) Armador 1,91 24 2 Trevor Gaskins (PAN) Armador 1,88 34 5 Augusto Armador 1,84 25 9 Lucas Armador 1,78 23 8 Matías Solanas (ARG) Ala 1,93 25 Christian Alaekwe (EUA) Ala 1,93 26 11 Antônio Ala 2,01 30 20 Rachel Pivô 2,05 24 21 Serjão Pivô 2,10 24 1 Gerson Pivô 2,06 33 77 Guilherme Hubner Pivô 2,08 37

Vasco (RJ)

Ginásio: São Januário (1.000)

Títulos do NBB: –

Posição em 2023/24: lugar

Ambição: ficar entre os quatro melhores

Técnico: Léo Figueiró

Número Jogador Posição Altura Idade 6 Eugeniusz Armador 1,93 24 5 Jamaal Smith (EUA) Armador 1,81 39 4 Alê Armador 1,84 24 10 Gustavo Basílio Ala 1,92 32 19 Humberto Ala 1,96 29 33 Eddy Ala 1,95 37 14 Paulo Scheuer Ala 1,98 25 11 Marquinhos Ala 2,07 40 7 Juan Nascimento Ala 1,88 20 13 Rafa Paulichi Pivô 2,02 26 15 Diego Conceição Pivô 2,01 37

