Seis times participam do Torneio de Abertura NBB

Seis times vão participar do Torneio de Abertura NBB, uma novidade do calendário da elite do basquete brasileiro. A competição vai ocorrer entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro, na Arena Nilson Nelson, em Brasília. O torneio faz parte da reta final de preparação para o NBB 2024/25, que começa no dia 12 de outubro. Todos os jogos serão transmitidos pelo canal do NBB no YouTube.

Flamengo, Brasília, Botafogo, Minas, Vasco e Caxias do Sul são os times na disputa do Torneio de Abertura NBB. Eles foram divididos em dois grupos (A e B) e se enfrentarão em suas respectivas chaves. O duelo entre Brasília e Flamengo marca a abertura da competição. No mesmo dia, o Minas enfrenta o Caxias do Sul.

A princípio, o rubro-negro carioca e o clube mineiro são os favoritos. Afinal, junto com o Sesi Franca, eles possuem os maiores orçamentos do basquete brasileiro. Desse modo, os elencos de ambos os times estão entre os melhores do país. Além disso, o Flamengo é o atual vice-campeão do NBB, enquanto o Minas acabou na terceira posição.

O detalhe é que a criação do Torneio de Abertura preenche o calendário de pré-temporada de todos os times do NBB 2024/25, já que Fortaleza, Unifacisa, Pato Basquete e União Corinthians estão jogando o Interligas Adulto, em Corrientes, na Argentina. As outras oito equipes que completam os 18 integrantes do NBB estão em ação desde o começo de agosto no Campeonato Paulista. O principal estadual do país continua em disputa até data próxima ao começo da temporada. Sesi Franca, São Paulo, Paulistano e São José, aliás, estão nas semifinais do Paulistão.

Times participantes do Torneio de Abertura NBB

Grupo A: Flamengo, Brasília e Botafogo

Grupo B: Minas, Vasco e Caxias do Sul

Formato de disputa

Os seis times foram divididos em dois grupos (A e B) e se enfrentarão em seus grupos. Os dois primeiros colocados de cada lado avançam para disputa da semifinal no formato: 1ºA x 2ºB e 1ºB x 2ºA. Além disso, os dois terceiros jogam duas vezes entre si (3ºA x 3ºB) nos dias do calendário reservado para os jogos pelas semifinais e da decisão. Assim, eles vão definir quem será o quinto colocado, valendo o saldo de pontos entre os confrontos. Dessa forma, todos os times vão jogar pelo menos quatro partidas no Torneio de Abertura NBB.

Calendário do Torneio de Abertura NBB

29/09 (domingo)

11h – Brasília x Flamengo

13h15 – Minas x Caxias do Sul

30/09 (segunda-feira)

17h30 – Caxias do Sul x Vasco

19h45 – Flamengo x Botafogo

01/10 (terça-feira)

17h30 – Vasco x Minas

19h45 – Botafogo x Brasília

03/10 (quinta-feira)

15h15 – 3º de A x 3º de B

17h30 – 1º de A x 2º de B – Semifinal 1

19h45 – 1º de B x 2º de A – Semifinal 2

04/10 (sexta-feira)

15h15 – 3º de A x 3º de B – Disputa do quinto lugar

17h30 – Perdedores das semifinais – Disputa de terceiro lugar

19h45 – Vencedores das semifinais – Final

