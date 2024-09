Boletim de notícias e rumores do NBB (11/09)

Bem-vindo à edição de 11/09 do boletim de rumores e notícias do NBB. Nas últimas semanas, os times começaram a se movimentar no mercado. Agora, com a proximidade da temporada 2024/25, as negociações devem ficar ainda mais agitadas. A próxima edição do NBB, que terá a participação de 18 times, vai começar no dia 12 de outubro. Então, confira as novidades sobre a elite do basquete nacional!

Flamengo encerra excursão pela Espanha

O Flamengo encerrou, nessa terça-feira (10), sua excursão pela Espanha, onde disputou quatro amistosos. O rubro-negro fechou o giro com uma derrota humilhante para o Fuenlabrada (99 a 61), que disputa a segunda divisão espanhola.

O saldo do Flamengo, aliás, foi de uma vitória e três derrotas. O único triunfo foi contra o Básquet Coruña (90 a 89), recém-promovido à Liga ACB. Além disso, os cariocas perderam para outros dois times que disputam a elite espanhola: 75 a 73 para o UCAM Murcia e 81 a 54 para o Granada.

Com um elenco bastante modificado em relação à última temporada, o Flamengo mostrou muito desentrosamento. Do time vice-campeão do NBB, em 2023/24, ficaram apenas Franco Balbi e Gui Deodato. Desse modo, o técnico Gustavo de Conti terá um mês para dar padrão de jogo ao time. Afinal, o rubro-negro estreia no NBB no dia 12 de outubro, no clássico contra o Vasco da Gama.

O clube ainda busca mais um pivô para fechar o elenco. O Flamengo tinha o jovem Mãozinha Pereira na mira, mas o atleta fechou contrato com o Memphis Grizzlies, da NBA. Como já possui quatro estrangeiros (limite imposto pelo NBB), o rubro-negro vai atrás de um brasileiro para a posição 5.

Minas fecha com dois ex-NBA

O Minas segue se reforçando para a próxima edição do NBB. Após a chegada do ala-armador argentino Juan Pablo Arengo, e do ala-pivô estadunidense Jeremy Hollowell, o clube mineiro acertou com dois atletas que já atuaram na NBA.

O primeiro deles é Scott Machado, armador de 34 anos que defendeu o Flamengo na última temporada. A princípio, o veterano será o reserva imediato do argentino Franco Baralle. Na NBA, Scott atuou por Houston Rockets, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers.

Além disso, o Minas surpreendeu ao anunciar a contratatação do dominicano Luis Montero. O ala de 31 anos estava no Cocodrilos (Venezuela). Com médias de 12,6 pontos, 7,7 rebotes e 3,9 assistências, ele foi eleito o melhor jogador da última edição da liga venezuelana. Mas, o que chama a atenção é que Montero atuou por Portland Trail Blazers (2015/16) e Detroit Pistons (2017/18).

Assim, o Minas preencheu sua última vaga de estrangeiros para a disputa da temporada 2024/25 do NBB. O clube minas-tenista já havia anunciado as renovações com Baralle, Danilo Fuzaro, Rafa Mineiro e Alexandre Paranhos. Em contrapartida, Cristian Cortés, Chuzito González, Felipe Vezaro, Gemerson e Renan Lenz deixaram a equipe treinada por Léo Costa.

Rapidinhas

Após a chegada do técnico argentino Sebastián Figueredo, o Botafogo começou a montagem do elenco para o próximo NBB. O armador Matheusinho acertou sua permanência no clube por mais um ano. Além disso, o Glorioso fechou com o pivô Thiago Mathias, que defendeu o Vasco no último NBB. De acordo com a direção do Botafogo, novos reforços e detalhes do elenco serão anunciados em breve.

O maior pontuador da história do NBB está de casa nova. O veterano Shamell, de 44 anos, é o novo reforço do Caxias do Sul. Vale dizer que o ala disputou todas as 16 temporadas do NBB. Com passagem por Limeira, Pinheiros, Mogi e São Paulo, Shamell é o maior cestinha da competição, com 8.935 pontos. Agora, ele vai levar sua larga experiência para uma jovem equipe, que almeja alcançar os playoffs no NBB 2024/25. Por fim, a equipe da Serra Gaúcha anunciou a permanência do ala Léo Cravero e do ala-pivô Vini Chagas.

