NBB: Elinho marca triplo-duplo e Corinthians vence Bauru

O veterano Elinho teve uma brilhante atuação para liderar o Corinthians a uma vitória diante do Bauru pelo NBB. No Ginásio Wlamir Marques, o Timão dominou o adversário do início ao fim e venceu por 103 a 87, nesta terça-feira (12). O armador terminou o duelo com um triplo-duplo ao anotar 14 pontos, 11 assistências e dez rebotes.

Líder histórico de assistências do NBB, Elinho mais uma vez foi o maestro na vitória do Corinthians contra o Bauru. O armador, afinal, comandou um ataque que teve seis jogadores com pelo menos 14 pontos. O cestinha foi Victão, com 19 pontos, sendo 3-5 dos três pontos. Além dele, Munford e Cauê tiveram 18 pontos, cada.

No triunfo, o Corinthians mostrou um ataque efetivo, que permitiu a marca centenária de pontos. A equipe comandada por Jece Leite acertou 38 das 68 tentativas de arremesso (55.8%). Desses, 13 de 30 vieram dos três pontos (43%). Além disso, o Timão ainda conseguiu 82% dos lances livres (14-17).

Publicidade

Pelo lado do Bauru, Mogi e Dontrell Brite foram os cestinhas, com 14 pontos, cada. Assim como o adversário, a equipe do interior paulista conseguiu um bom aproveitamento nos arremessos, sendo que marcou 53% das tentativas. Porém, os 12 erros de posse de bola dificultaram na defesa.

Com a vitória, o Corinthians se recupera da derrota para o Sesi Franca no NBB. Desse modo, alcançou seu quarto triunfo em nove jogos e voltou para a décima posição na competição. O Bauru, por sua vez, perdeu após uma sequência de quatro vitórias. Com isso, caiu para a sexta colocação.

Publicidade

Leia mais!

Após a grande atuação de Elinho contra o Bauru, o Corinthians volta à quadra pelo NBB no domingo (16), fora de casa, contra o Vasco da Gama. O time bauruense, enquanto isso, segue na capital, onde enfrenta o Pinheiros, na quarta-feira (14).

O Jogo

O primeiro quarto marcou o equilíbrio entre as duas equipes. Até os dois minutos do período, afinal, os times trocavam lideranças e o placar chegou a marcar 22 a 22. Porém, o Timão conseguiu acumular lances livres e foi abrindo uma vantagem diante do Bauru. No fim, Melvin Johnson acertou uma cesta de três pontos e encerrou em 29 a 25 para o Corinthians. O ala-armador, inclusive, marcou 11 pontos no período.

Publicidade

Na liderança, o Corinthians iniciou o segundo quarto em busca de ampliar a vantagem. Desse modo, o time conseguiu um bom aproveitamento nos arremessos, com 4-7 de três pontos e 6-9 do garrafão. O Bauru, por outro lado, acertou somente 1-6 do perímetro e viu o adversário abrir ponto a ponto. O período encerrou com o placar marcando 58 a 42 para os donos da casa.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, os dois times começaram com dificuldades na linha de três pontos. Com isso, a partida se concentrou nos arremessos de curta distância. A mudança favoreceu o trabalho de Elinho, que marcou três assistências no período e começou a se aproximar do triplo-duplo. Graças ao trabalho no ataque, o time da casa conseguiu evitar uma diferença por menos de dez pontos e terminou o quarto vencendo por 20 (80 a 60).

Publicidade

Por fim, no último quarto, bastou o Corinthians de Elinho controlar a vantagem para vencer o Bauru pelo NBB. O time visitante, aliás, melhorou do perímeto e acertou 5-9 tentativas. Porém, não foi o suficiente para reduzir a diferença e ameaçar a vitória adversária.

(4-5) Corinthians 103 x 87 Bauru (5-3)

Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Victão 19 6 2 2 0 Rafael Munford 18 4 0 0 0 Lucas Cauê 18 7 1 1 1 Elinho Corazza 14 10 11 1 0

Três pontos: 13-30 (43%); Melvin Johnson: 4-7

Publicidade

Bauru

Jogador PTS REB AST STL BLK Mogi 14 6 0 0 0 Dontrell Brite 14 3 1 2 0 Alex Garcia 12 2 9 1 0 Andrezão 10 2 0 0 0

Três pontos: 10-24 (42%); Brite: 3-3

Publicidade

Outro jogo da rodada

(3-6) Pato Basquete 76 x 84 Vasco da Gama (5-4)

Pato Basquete

Jogador PTS REB AST STL BLK Barnes 17 3 5 2 0 Wrighten 14 3 1 1 0 Rafa Oliveira 12 5 2 1 0 Cauê Verzola 9 4 3 1 1

Três pontos: 12-36 (33%); Wrighten: 3-9

Publicidade

Vasco da Gama

Jogador PTS REB AST STL BLK Eddy 23 5 4 2 0 Paulichi 17 6 3 3 1 Eugeniusz 13 4 4 1 0 G. Basílio 9 5 1 0 0

Três pontos: 11-34 (32%); Eddy: 5-9

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA