Boletim de rumores e notícias do NBB (01/11)

Bem-vindo à edição de 01/11 do boletim de rumores e notícias do NBB. Após três semanas de competição, a temporada está a todo vapor. No entanto, o mercado não para. Isso porque alguns times ainda se reforçam e buscam fechar o elenco para a sequência de 2024/25. Então, confira as novidades sobre a elite do basquete nacional!

Brasília fecha com um dos melhores pivôs de 2023/24

Após uma campanha ruim na última temporada, terminando na lanterna do NBB, o Brasília passou por uma reformulação. Para coroar a nova fase, a equipe da capital acertou, na quinta-feira (31), uma grande contratação. Trata-se do pivô Anderson Rodrigues, que defendeu o Bauru e 2023/24.

Anderson foi um dos melhores pivôs da última campanha do Novo Basquete Brasil. Aliás, foi finalista ao prêmio de melhor da posição, mas acabou perdendo para Alexandre Paranhos, do Minas. Após seu melhor ano da carreira, ele teve uma passagem pelo basquete mexicano durante a offseason brasileira.

Anderson Rodrigues, de 2,07m de altura e 27 anos de idade, teve médias de 14 pontos e seis rebotes por jogo na última temporada do NBB. No México, defendeu o Halcones Xalapa.

Franca e Fortaleza ganham reforços do México

Não foi só o Brasília que repatriou um jogador que estava na liga mexicana. Isso porque Sesi Franca e Fortaleza Basquete Cearense também ganharam reforços importantes vindos de lá. O atual campeão do NBB, na verdade, contará com o retorno de um velho conhecido. Peça importante na última campanha, o pivô Wesley Castro deve retornar à equipe.

Ele participou do título em 2023/24 vindo muito bem do banco de reservas. A exemplo de Anderson Rodrigues, também passou o período sem jogos no NBB no México. Com eliminação de seu time nas quartas de final, agora tem caminho livre para retornar ao Franca.

A situação é semelhante a de Renan Lenz. Veterano ala-pivô, ele também já tinha um acerto com o Fortaleza. Mas precisava esperar acabar a temporada mexicana. Ele, aliás, esteve ao lado de Wesley no Panteras de Aguascalientes.

Portanto, Lenz vem para preencher uma lacuna no time cearense. Afinal, há apenas um ala-pivô inscrito para atual temporada: o jovem Igor Mendes, de 18 anos. Além disso, a equipe sofre com diversos desfalques neste início de campanha e o veterano deve ser um nome fundamental para a retomada do Fortaleza.

São José acerta com armador Adyel

Apesar do começo muito ruim de temporada, o São José ganhou uma boa notícia nesta semana. Após cinco derrotas em cinco jogos disputados, o time do interior paulista se reforçou. Na quarta-feira (30), a equipe anunciou a contratação do armador Adyel Borges, que disputou a última campanha pelo Pinheiros.

O jovem jogador deixou o time paulistano após a disputado do Campeonato Paulista. Portanto, estava livre no mercado. Habilidoso, ele é tido como um dos bons nomes da nova geração de atletas brasileiros. Assim, o São José ganha um bom reforço para tentar sair da lanterna do NBB. Vale lembrar que Adyel foi o cestinha do torneio estadual com média de 21.9 pontos por jogo.

Apesar da pouca idade, Adyel já disputou seis temporada do NBB. Revelado pelo Franca, passou quatro anos na equipe antes de se transferir para o Paulistano. Posteriormente, vestiu as cores do Pinheiros. O armador também tem longa passagem pela seleção brasileira de base.

Rapidinhas

– Ruan Miranda: o Flamengo fez uma grande reformulação no elenco para 2024/25. A última contratação foi de peso. Isso porque o clube carioca acertou com Ruan Miranda, que disputou a G League na última temporada. Pela liga de desenvolvimento da NBA, o pivô atuou pelo Capitanes, do México. De volta ao basquete brasileiro, deve ser titular da posição no time do técnico Gustavo de Conti.

– Márcio Santos: Destaque jovem do último NBB pelo Franca, o pivô Márcio Santos acertou com o Ratiopharm Ulm para a atual temporada. O time alemão, aliás, tem se destacado por contratações de brasileiros. Dentre eles, Yago, Bruno Caboclo e mais recentemente Georginho. Após dez jogos na Europa, o jogador de 22 anos teve sua melhor atuação. Afinal, anotou um duplo-duplo de 23 pontos e 11 rebotes em vitória na EuroCopa, sendo o cestinha da partida.

