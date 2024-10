Confira os melhores e piores da semana do NBB

A segunda semana da temporada do Novo Basquete Brasil já ficou para trás e deixou momentos marcantes. A reestreia de Raulzinho em solo brasileiro, zebras inesperadas e favoritos mostrando sua força marcaram os últimos sete dias. Aqui, trazemos quem foram os melhores e os piores da semana do NBB.

Melhores

Minas

Nos dois jogos que fez durante a semana, o Minas mostrou o motivo de ser considerado um dos favoritos da temporada do NBB. A equipe venceu São José e Mogi de maneira convincente e teve média de 91 pontos por jogo. Mas, não só no ataque o time mineiro foi bem. Na defesa, a equipe de Léo Costa permitiu apenas 62,5 pontos dos adversários. Ou seja, superou os rivais por quase 30 pontos por partida.

Destaque também para o argentino Juan Pablo Arengo. O ala-armador mostrou toda sua capacidade ofensiva ao ser o cestinha do Minas nos dois jogos. Foram 20 pontos contra o São José e mais 18 contra o Mogi, com um aproveitamento de 59% dos arremessos durante a semana.

Pato Basquete e seu novo reforço

Quem também está entre os melhores da semana é o Pato Basquete. A equipe venceu Fortaleza Basquete Cearense e Unifacisa durante a semana e mostrou força e resiliência. Isso porque, contra o time cearense, o Pato abriu boa vantagem logo no início e terminou com uma vitória de 29 pontos. Mas, contra a Unifacisa, o cenário foi diferente. A equipe de Campina Grande chegou a liderar boa parte da partida, mas os donos da casa se recuperaram para virar o jogo.

E o nome das vitórias foi o norte-americano Austin Wrighten. Recém-chegado ao Pato Basquete, o ala estreou com 19 pontos na vitória sobre o Fortaleza Basquete Cearense. Então, no segundo jogo, mostrou que não foi sorte de iniciante, ao anotar 22 pontos contra a Unifacisa. Ao todo, foram 17 pontos somente no último período, comandando a vitória paranaense.

Raulzinho e o “novo” Pinheiros

Sim, o Pinheiros perdeu para o Flamengo neste sábado, em jogo transmitido pelo Jumper Brasil, mas isso não apaga em nada a boa semana da equipe. Em sua “excursão” pelo Rio de Janeiro, o Pinheiros venceu Botafogo e Vasco. Além disso, dominou grande parte do jogo contra o Flamengo.

E o grande responsável é Raulzinho Neto. Ainda recuperando a melhor forma física, o armador já mudou a dinâmica do ataque pinheirense. Com ele em quadra, o Pinheiros fez 21 pontos a mais que seus adversários. Jogando cerca de 19 minutos por jogo, Raulzinho é o segundo maior pontuador do Pinheiros e lidera o time em assistências e eficiência.

Melvin Johnson brilhou pelo Corinthians

Se na primeira semana o Corinthians decepcionou, na segunda o time mostrou algo totalmente diferente. O Timão venceu o Botafogo com tranquilidade e dominou o Flamengo no segundo tempo para terminar a semana com duas vitórias e nenhuma derrota.

O grande nome dessa virada é Melvin Johnson. O ala norte-americano marcou 45 pontos e converteu 53% dos arremessos do perímetro e foi o grande pontuador do time. O Timão também contou com atuações inspiradas de Elinho, com 13 assistências de média e de uma melhora significativa no garrafão defensivo.

Gemadinha levando o Brasília as vitórias

Apesar das três derrotas na semana passada, o Brasília entrou como uma das surpresas do NBB. E, nos últimos sete dias, o time candango mostrou que não foi por acaso. A equipe superou São José e Mogi e conquistou as duas primeiras vitórias da temporada. Vale lembrar que, em toda a campanha passada, foram cinco triunfos apenas.

E Gemadinha merece o crédito pelo bom momento do Brasília. O ala-armador converteu 12 bolas do perímetro e teve média de 27 pontos por jogo na semana. Ou seja, estava pegando fogo. Ótimo início de temporada do time de Dedé Barbosa.

São Paulo

Por fim, não poderíamos terminar a semana sem colocar o São Paulo entre os melhores. O Tricolor é o único time ainda invicto no NBB 2024/25. Nessa semana, o time venceu o atual tricampeão Sesi Franca sem sustos. Depois, encerrou a rodada do sábado com outra vitória confortável, dessa vez sobre o Bauru.

Guerrinha tem feito o São Paulo jogar coletivamente e, assim, consegue extrair o melhor de um elenco veterano e experiente.

Decepções

Flamengo

O Flamengo entra como uma das decepções da semana do NBB. Um dos favoritos ao título, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Corinthians e sofreu para ganhar de um time jovem do Pinheiros. Além disso, o time de Gustavinho teve média de 68 pontos por jogo na semana, bem abaixo do esperado pelo talento do time.

Sim, o Flamengo ainda busca o melhor entrosamento em um time remontado, mas isso não justifica o nível das atuações. A equipe força bolas do perímetro, mesmo com aproveitamento de 23% durante a semana. Gallizzi, contratado para ser titular do garrafão, pouco jogou contra Corinthians e, especialmente, Pinheiros.

São José

O São José segue decepcionando nesse início de NBB. Após perder três jogos na semana passada, a Águia sofreu mais duas derrotas e segue como o único time sem vencer no NBB 2024/25.

A derrota para o Minas era esperada, mas perder por 27 pontos surpreendeu negativamente. Depois, contra o Brasília, o vice-campeão paulista não convenceu novamente.

Fred Thomas e o Botafogo

Fred Thomas chegou para ser um reforço de peso ao Botafogo, mas mostrou muito pouco na primeira semana. Com média de 30 minutos por jogo, o ala fez cinco pontos contra o Corinthians e nove contra o Pinheiros. Além disso, teve um péssimo aproveitamento de 23,5% dos seus arremessos.

O desempenho fez com que o Botafogo não tivesse o mesmo rendimento da semana passada e perdeu para Corinthians e Pinheiros, despencando na tabela de classificação.

Fortaleza Basquete Cearense

E, para finalizar, o Fortaleza Basquete Cearense decepcionou em seu único jogo na semana. A equipe perdeu por 89 a 60 para o Pato Basquete e amargou a segunda derrota em três jogos nesse início de NBB.

A decepção não foi a derrota em si, visto que o Pato Basquete se mostra um time competitivo, mas perder por 29 pontos arranha um pouco a imagem do time cearense. Foram 15 erros ofensivos e apenas 34,4% de aproveitamento de quadra.

