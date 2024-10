Gui Deodato decide e Flamengo vira sobre o Pinheiros no NBB

O Ginásio do Maracanãzinho foi palco de uma atuação decisiva de Gui Deodato, que garantiu a vitória de virada do Flamengo sobre o Pinheiros pelo NBB, neste sábado (26), por 66 a 61. O veterano anotou 12 pontos no quarto período, com três bolas do perímetro, e garantiu o quatro triunfo do Rubro-Negro na temporada 2024/25. O Pinheiros, por sua vez, sofreu a segunda derrota em cinco jogos.

Comandado por Raulzinho, o jovem time do Pinheiros deu a impressão de que iria aprontar contra o Flamengo. A equipe já havia vencido Vasco e Botafogo no Rio de Janeiro e teve outra boa atuação. A equipe pinheirense liderou a maior parte da partida, mas o armador sentiu um desconforto e ficou fora de praticamente todo o quarto período. Assim, o Flamengo aproveitou sua ausência para conseguir a virada.

O primeiro tempo foi marcado pelo baixo aproveitamento do Flamengo nas bolas de três pontos. O time foi para o intervalo perdendo por 37 a 32 e com apenas dois acertos em 15 tentativas do perímetro. Além da forte defesa, o Pinheiros também mostrou eficiência ofensiva, especialmente nas bolas de dois pontos, com 11 acertos em 15 tentativas.

A volta para o terceiro período não mostrou algo diferente do lado ofensivo do Rubro-Negro. O time acertou uma de nove tentativas de três pontos. Na defesa, entretanto, o Gustavinho conseguiu segurar a eficiência do Pinheiros, que teve aproveitamento de 33,3% dos arremessos no quarto.

Com oito pontos de desvantagem, o Flamengo não parecia que conseguiria a virada. A cada tentativa do Rubro-Negro, o Pinheiro respondia. Kayo e Gui Deodato anotaram bolas triplas, respondidas rapidamente por Fidelis.

O Pinheiros voltou a abrir cinco de vantagem. Assim, obrigou Gustavinho a parar o jogo. Na volta, Gui Deodato anotou cinco pontos para colocar o Rubro-Negro na frente. Atrás do placar, o Pinheiros se perdeu. Reynan cometeu violação ao andar com a bola. Na sequência, Deodato fez mais três pontos para o Flamengo. Reynan novamente cometeu erro ofensivo, seguido de falta antidesportiva. Gui Deodato cobrou o lance livre que deu números finais ao jogo entre Flamengo e Pinheiros no NBB.

(4-1) Flamengo 66 x 61 Pinheiros (3-2)

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Gui Deodato 15 1 1 1 0 Jordan Williams 14 6 1 3 0 Ruan 10 13 0 1 0 Shaq Johnson 6 4 1 1 0 Franco Balbi 5 1 3 4 0

Três pontos: 8-34 (23%); Gui Deodato: 4-8

Pinheiros

Jogador PTS REB AST STL BLK Raulzinho 15 4 8 1 0 Reynan 11 2 1 1 0 Bernardo da Silva 11 10 1 1 1 Fidelis 9 2 0 2 0 Farabello 7 7 3 0 0

Três pontos: 7-20 (35%); Fidelis: 3-5

Outros jogos da rodada do NBB

(2-3) Brasília 86 x 80 Mogi (2-4)

Brasília

Jogador PTS REB AST STL BLK Gemadinha 26 3 6 0 0 David Nesbitt 15 10 1 1 0 Lucas Lacerda 13 5 6 0 0 Pedro Mendonça 10 7 2 4 0 Matheus Bonfim 8 8 0 0 3

Três pontos: 16-36 (44%); Gemadinha: 7-11

Mogi

Jogador PTS REB AST STL BLK Guilherme Lessa 17 1 3 0 0 JJ 15 1 1 0 0 Gabriel Campos 13 5 11 3 0 Menca 12 0 0 2 0 Gregate 6 3 4 2 0

Três pontos: 15-31 (48%); Lessa: 5-6

