De virada, Sesi Franca vence Paulistano e se reabilita no NBB

Mesmo desfalcado, o Sesi Franca venceu o Paulistano de virada, fora de casa, e se reabilitou no NBB 2024/25. No duelo ocorrido na capital paulista, nesta quinta-feira (24), o atual tricampeão da competição levou a melhor por a 100 a 90. O duelo, aliás, teve a transmissão do canal do Jumper Brasil no YouTube. Desse modo, o time francano volta a triunfar, após a derrota da última terça-feira (22) para o São Paulo. O Paulistano, por sua vez, sofreu o segundo revés em três jogos no NBB.

A equipe da casa começou voando na partida. Com um ataque fluido, e oito bolas de três convertidas, o Paulistano fez 56 a 48 no primeiro tempo. O armador argentino Santiago Ferreyra foi o destaque, com 20 pontos.

Já o Sesi Franca, que mais uma vez não contou com Didi Louzada e Lucas Dias (ambos lesionados), mostrou uma fragilidade defensiva assustadora. No ataque, por sua vez, o norte-americano Charles Hinkle se sobressaiu com 22 pontos na primeira etapa. Muito mal, o veterano pivô Rafael Hettsheimeir só jogou os quatro minutos iniciais e não voltou ao jogo.

Mas, no segundo tempo, o panorama da partida mudou completamente. Afinal, o Sesi Franca atropelou o Paulistano para alcançar a virada e mais um triunfo no NBB. Dominante nos dois lados da quadra, o time francano mostrou por que é favorito novamente ao título da competição.

No terceiro quarto, o Sesi Franca acertou 11 dos 17 arremessos que tentou. Ou seja, um aproveitamento de 65%. Já a bola de três do Paulistano parou de cair e Ferreyra foi “anulado”. Além disso, o jovem Nathan Mariano deu dois tocos e foi importante na proteção do aro. Assim, os visitantes fizeram 29 a 12 no terceiro período, e abriram nove pontos de vantagem (77 a 68).

A equipe da casa até que tentou reagir no quarto final, mas voltou a pecar defensivamente. Algo incomum, já que o Paulistano tem a terceira melhor defesa do NBB. O Sesi Franca, por outro lado, administrou a vantagem para sair com a vitória. Hinkle acabou como cestinha do jogo, com 29 pontos. Os visitantes converteram 57% dos arremessos de quadra e cometeram apenas seis turnovers.

Por fim, os dois times voltam à quadra na próxima segunda-feira (28). A equipe francana vai receber o Pato Basquete, no Pedrocão, enquanto o Paulistano jogará novamente em casa, mas diante do Bauru.

(1-2) Paulistano 90 x 100 Sesi Franca (3-1)

Paulistano

Jogador PTS REB AST STL BLK Santiago Ferreyra 24 3 3 2 0 Neto 19 10 0 0 1 Kevin Crescenzi 16 5 6 1 0 Gabriel Landeira 12 4 2 0 0

Três pontos: 12-26 (46%): Santiago Ferreyra Kevin Crescenzi: 4-9 cada

Sesi Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Charles Hinkle 29 3 0 0 0 Nathan Mariano 20 1 1 0 5 Georginho 14 8 8 1 1 David Jackson 14 3 6 3 0 Facundo Corvalán 13 3 3 1 0

Três pontos: 14-27 (52%); Charles Hinkle: 5-6, Facundo Corvalán: 3-4

(2-2) Botafogo 67 x 80 Pinheiros (3-1)

Botafogo

Jogador PTS REB AST STL BLK Thiago Mathias 15 7 0 0 2 Derick 10 4 1 1 0 Carlos Novas Mateo 10 2 4 1 0

Três pontos: 5-19 (26%); Arthur Pecos: 2-2

Pinheiros

Jogador PTS REB AST STL BLK Reynan 24 3 2 0 0 Bernardo da Silva 14 11 1 1 0 Raulzinho 12 2 6 1 0 Jimmy 11 6 4 1 0

Três pontos: 6-17 (35%); Jimmy: 2-2

(4-1) Minas 91 x 61 Mogi (2-3)

Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Juan Pablo Arengo 18 1 1 2 0 Jeremy Hollowell 15 3 0 0 0 Murilo Kuehne 14 1 0 0 0 Franco Baralle 11 5 1 1 0

Três pontos: 10-25 (40%); Franco Baralle e Murilo Kuehne: 3-4 cada

Mogi

Jogador PTS REB AST STL BLK Lessa 18 2 1 1 0

Três pontos: 8-28 (29%); Lessa: 4-6

(1-3) Flamengo 70 x 83 Corinthians (2-2)

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Alexey Borges 13 4 11 1 0 Shaq Johnson 11 3 1 1 0 Lucas Siewert 10 4 1 1 0

Três pontos: 6-27 (22%); Lucas Siewert: 2-6

Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Melvin Johnson 24 6 2 2 0 Victão 21 8 2 0 0 Lucas Cauê 17 3 0 0 0 Elinho 6 4 13 4 0

Três pontos: 9-30 (30%); Melvin Johnson: 5-8, Victão: 3-6

