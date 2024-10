Em parceria com a Sportsbet.io, o Jumper Brasil vai exibir jogos da temporada 2024/25 do NBB. Ou seja, a principal competição de basquete do país terá amplo espaço no site pelo segundo ano consecutivo. Com 18 participantes, a 17ª edição do NBB foi aberta nesse sábado (12). Mas, a nossa primeira transmissão será nesta terça-feira (15), quando o São José receber o Vasco da Gama, na Farma Conde Arena, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

A princípio, 21 partidas do primeiro turno do NBB serão exibidas no canal do Jumper Brasil no YouTube. Assim que a tabela da segunda metade do campeonato for divulgada, o portal vai exibir mais duelos. Portanto, em sua 19ª temporada, o site fará história novamente. Com uma equipe qualificada de narradores e comentaristas, estaremos prontos para levar conteúdo de qualidade e emoção aos amantes do basquete.

O Sesi Franca é o atual tricampeão nacional. Na edição passada, a equipe do interior paulista bateu o Flamengo, após quatro jogos. O ala-pivô Lucas Dias, alias, foi o MVP da competição nas últimas duas campanhas. A princípio, Sesi Franca, Flamengo e Minas despontam como os principais candidatos ao título da temporada 2024/25 do NBB. Afinal, são os times com mais investimentos.

Leia mais sobre o NBB!

Desde a sua primeira edição, o NBB teve apenas cinco campeões diferentes. O rubro-negro carioca é o recordista de títulos, com sete. Na sequência aparecem Brasília e Franca (3), Bauru e Paulistano (um título cada).

Na última semana, o Jumper Brasil divulgou o guia da temporada 2024/25 do NBB. Nele, você fica sabendo das informações mais importantes sobre a competição, como por exemplo, os elencos, o regulamento e onde assistir aos jogos.

Por fim, vamos à grade parcial de jogos da temporada 2024/25 do NBB que serão exibidos pelo Jumper Brasil. Então, prestigie o nosso trabalho!

Temporada 2024/25 do NBB – Grade de transmissões do Jumper Brasil (jogos do primeiro turno)

Outubro (seis jogos)

15/10/24 (terça) – São José x Vasco – 19h30

17/10/24 (quinta) – Pato x São Paulo – 19h30

19/10/24 (sábado) – Mogi x Flamengo – 11h

24/10/24 (quinta) – Paulistano x Franca – 19h30

26/10/24 (sábado) – Flamengo x Pinheiros – 18h

27/10/24 (domingo) – Fortaleza Basquete Cearense x Botafogo – 11h

Novembro (nove jogos)

06/11/24 (quarta) – Botafogo x União Corinthians – 20h

07/11/24 (quinta) – Vasco x Caxias do Sul – 20h

09/11/24 (sábado) – Brasília x Unifacisa – 15h

13/11/24 (quarta) – Flamengo x Botafogo – 20h

14/11/24 (quinta) – Fortaleza x São Paulo – 19h30

15/11/24 (sexta) – Botafogo x Vasco – 20h

17/11/24 (domingo) – Unifacisa x São Paulo – 17h

28/11/24 (quinta) – Pato x Botafogo – 19h30

29/11/24 (sexta) – Sesi Franca x Fortaleza Basquete Cearense – 20h

Dezembro (seis jogos)

06/12/24 (sexta) – São Paulo x Vasco – 20h

10/12/24 (terça) – São Paulo x Caxias do Sul – 20h

13-12/24 (sexta) – Bauru x Pato – 19h30

15/12/24 (domingo) – São Paulo x Botafogo – 11h

18/12/24 (quarta) – Botafogo x Bauru – 20h

20/12/24 (sexta) – Flamengo x Bauru – 20h

