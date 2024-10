Minas atropela Vasco e conquista Torneio de Abertura do NBB

O Minas Tênis Clube atropelou o Vasco da Gama e conquistou o título do Torneio de Abertura do NBB. Nessa sexta-feira (4), a equipe mineira fez uma atuação de gala e bateu os cariocas por 76 a 52, na Arena Nilson Nelson, em Brasília. O detalhe é que, na primeira fase da competição, o time cruzmaltino havia levado a melhor (92 a 90). Mas, na final, o Minas deu o troco.

Flamengo, Brasília, Botafogo, Minas, Vasco e Caxias do Sul foram os times que disputaram o torneio. Eles foram divididos em dois grupos (A e B) e se enfrentaram em suas respectivas chaves. Na primeira fase, rubro-negros e vascaínos foram os únicos invictos, enquanto Minas e Brasília avançaram na segunda posição. Nas semifinais, entretanto, o Flamengo foi eliminado pelos mineiros (82 a 75). O Vasco, por sua vez, superou os donos da casa (80 a 78).

Na decisão do Torneio de Abertura do NBB, o Minas não deu chances ao Vasco. Os cariocas até tentaram uma reação no terceiro período, mas, no quarto final, os mineiros deram uma aula de basquete. Com uma rotação profunda, o Minas fez 24 a 8 nos dez minutos derradeiros. Ou seja, foi dominante nos dois lados da quadra.

O armador Franco Baralle foi o cestinha da final, com 17 pontos. Além disso, o argentino acertou quatro bolas de três, nos quase 17 minutos em que esteve em quadra. Outro destaque do time minastenista foi o ala dominicano Luis Montero, que fez 14 pontos e pegou seis rebotes. Pelo Vasco, o ala Humberto foi o principal pontuador (11).

Na disputa do terceiro lugar, o Flamengo venceu o Brasília por 83 a 63. O ala-pivô Kayo Gonçalves foi o cestinha do duelo, com 17 pontos. Já o Botafogo terminou no quinto lugar ao bater o Caxias do Sul por 91 a 55.

De acordo com a Liga Nacional de Basquete (LNB), o objetivo do Torneio de Abertura era o de preencher o calendário de pré-temporada de todos os times do NBB 2024/25. Afinal, Fortaleza, Unifacisa, Pato Basquete e União Corinthians disputaram o Interligas Adulto, em Corrientes, na Argentina. Já as outras oito equipes que completam os 18 integrantes do NBB estão em ação desde o começo de agosto no Campeonato Paulista. O principal estadual do país continua em disputa até data próxima ao começo da temporada. Franca e São José, aliás, vão fazer a final do Paulistão.

Portanto, o torneio fez parte da reta final de preparação para o NBB 2024/25, que começa no dia 12 de outubro. A temporada será aberta com o clássico entre Flamengo e Vasco.

Campanha do Minas no Torneio de Abertura do NBB

Primeira fase: Minas 79 x 68 Caxias do Sul / Vasco 80 x 78 Minas

Semifinal: Flamengo 75 x 82 Minas

Final: Minas 76 x 52 Vasco

