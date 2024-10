Surpresas e decepções da primeira semana do NBB

A temporada do NBB 2024/25 mal começou e a primeira semana já ficou para trás. E dá para se dizer que foi uma semana movimentada. Além dos 22 jogos disputados, o Novo Basquete Brasil também teve a notícia do retorno do armador Raulzinho, que fechou com o Pinheiros e do pivô Ruan, novo reforço do Flamengo. Confira quais foram as surpresas e decepções dos primeiros sete dias do NBB.

SURPRESAS

Mogi

Apesar da derrota avassaladora contra o Flamengo, o Mogi Basquete foi uma das principais surpresas do NBB nessa primeira semana. O time comandado por Fernando Penna conseguiu vitórias surpreendentes contra Paulistano e Vasco, dois times cotados para ficar entre os oito melhores da temporada. Além disso, o time mogiano sofreu uma derrota na prorrogação para o Botafogo.

Mas não foram apenas os resultados que surpreenderam. Durante as partidas, o Mogi mostrou resiliência para reverter momentos difíceis. Contra o Vasco, chegou aos minutos finais perdendo e venceu com game winner de Gabi Campos. O armador, aliás, merece destaque. Com ritmo e volume de jogo, dá sinais de que terá o seu melhor NBB.

Publicidade

Botafogo

Assim como o Mogi, o Botafogo também merece estar nas surpresas desse início de NBB, bem longe das decepções. Isso porque, o Glorioso venceu os dois primeiros jogos da temporada, contra São José e Mogi, ambos fora de casa. Vale destacar, além de tudo, que a equipe carioca entrou em quadra sem alguns de seus principais reforços da temporada.

O time treinado por Sebá Figueredo mostrou muita aplicação defensiva e ganhou a batalha dos rebotes nos dois jogos. Agora, com a chegada de Fred Thomas, Jett Speelman e Novas Mateo, o Botafogo pode continuar surpreendendo.

Brasília

Diferente dos dois primeiros, o Brasília não venceu na primeira semana. Foram três jogos e três derrotas. E, ainda assim, o time treinado por Dedé Barbosa é uma das surpresas desse início de NBB.

Publicidade

Os três primeiros jogos do Brasília foram contra três das quatro melhores equipes da temporada passada. Tudo indicava que o time começaria sendo atropelado, mas o que se viu em quadra não foi isso. O time brasiliense complicou a vida de Minas, Bauru e Franca, todos fora de casa. David Nesbitt, Lucas Lacerda e Daniel Von Haydin se destacaram e indicam uma temporada competitiva do Brasília.

Reforços do Flamengo

O Flamengo passou por grande reformulação do elenco e os novo contratados começaram o NBB dando um verdadeiro show. Começando por Jordan Williams, que em dois jogos mostrou que vai brigar para ser cestinha da temporada. Foram 27 pontos contra o São José e outros 21 contra o Mogi. Preciso do perímetro (7/10) e explosivo em direção a cesta, Williams terminou a primeira semana liderando o NBB em eficiência.

Publicidade

Mas não para por aí. O argentino Taya Gallizzi também já deixou seu cartão de visita. Em três jogos, o pivô tem médias de 11.3 pontos, 5.7 rebotes e 82,4% de aproveitamento de quadra, em menos de 23 minutos jogados. Por fim, o já conhecido Alexey Borges voltou com estilo ao NBB. O armador que atuou na G-League na última temporada registrou dez pontos, 6.7 assistências e 4.3 rebotes na primeira semana.

Nate Barnes

E não poderia terminar a parte das surpresas e decepções no NBB sem falar de Nate Barnes. Mas no bom sentido, claro. O craque do Pato Basquete entrou para a história do NBB ao anotar 52 pontos contra o São Paulo. Essa é a segunda maior marca de todos os tempos no Novo Basquete Brasil.

Publicidade

O norte-americano havia feito dois jogos bem abaixo do esperado contra Pinheiros e Corinthians, mas desencantou contra o tricolor. Converteu 18/28 nos arremessos de quadra, 11/13 nos lances livres e terminou com 41 de eficiência. O esforço não terminou em vitória do time paranaense, mas a marca será para sempre lembrada.

Leia mais

DECEPÇÕES

Defesa de garrafão do Corinthians

Entra ano, sai ano e o Corinthians continua decepcionando no NBB. A primeira semana viu o Timão perder dois jogos que em que poderia ter vencido, se tivesse sido efetivo na defesa da zona pintada.

Publicidade

Contra o Pato Basquete, em casa, o Corinthians viu Gabriel Novaes anotar 32 pontos e conseguir cinco rebotes ofensivos para liderar o time paranaense a vitória por 89 x 86. Já no clássico Majestoso, o Timão permitiu 28 pontos a Vitor Faverani, e o São Paulo venceu por 82 x 80. As duas marcas são as maiores dos atletas em suas carreiras no NBB.

Vasco

Grande sensação da temporada passada, o Vasco começa o NBB 2024/25 decepcionando. A derrota para o Flamengo na estreia era esperada, mas o time de Léo Figueiró não conseguiu bater o jovem time do Mogi e termina a semana com duas derrotas em três jogos.

Publicidade

Sem um pivô de ofício, o Vasco vem sofrendo na disputa de rebotes. Paulichi e Scheuer não conseguiram parar Dani Moreira e Edu Marília na defesa e ficaram carregados em falta. Cotado para terminar no top6 do NBB, o Cruzmaltino precisa pensar em reforçar o garrafão se quiser repetir a boa temporada passada.

São José

Assim como o Vasco, o São José teve uma primeira semana decepcionante no NBB. Vice-campeão paulista, o time treinado por Régis Marrelli recebeu Botafogo, Vasco e Flamengo na Farma Conde Arena e saiu derrotado nos três jogos.

Publicidade

O São José teve o segundo pior ataque da primeira semana e foi o sétimo time com mais erros ofensivos. O armador Felipe Ruivo, especialmente, teve uma semana para esquecer, com média de dois pontos por jogo e aproveitamento de 16,7% nos arremessos de quadra.

Dominique Coleman

Por fim, a primeira semana de Dominique Coleman, o Nique, foi abaixo do esperado. O ala do Fortaleza Basquete Cearense terminou zerado na derrota para o União Corinthians. Conhecido por ser um pontuador, Nique converteu apenas 19% dos arremessos que tentou em seus dois primeiros jogos na temporada.

Publicidade

Apesar disso, vale lembrar que Nique jogou apenas três jogos nas últimas duas temporadas, após sofrer com lesões. Então, é natural que o jogador demore a reencontrar o ritmo. Enquanto todo mundo aguarda que ele deixe a lista das decepções no NBB, as surpresas ficam por conta de Demétrio e Cassiano, destaques deste início.

Foi apenas a primeira semana, mas o NBB já entregou momentos inesquecíveis, como a atuação história de Nate Barnes e os game winners de Gabi Campos e Franco Baralle. Muito mais está por vir, e você fica por dentro de tudo aqui no Jumper Brasil.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA