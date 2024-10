NBB: Com placar centenário, Flamengo atropela Mogi e segue invicto

Jogando fora de casa, o Flamengo atropelou o Mogi pelo NBB, neste sábado (19), pelo placar centenário de 114 a 66. Com o resultado, o time rubro-negro segue invicto na temporada 2024/25 após três jogos. Isso porque venceu os dois primeiros compromissos contra Vasco e São José. Por outro lado, o time paulista amargou sua segunda derrota em quatro jogos disputados.

O triunfo por placar centenário do Flamengo contra o Mogi, aliás, foi o maior do NBB até agora. A partida começou melhor para a equipe carioca. Com uma corrida inicial de 9 a 0 deu um ótimo cartão de visitas. No entanto, após pedido de tempo, o Mogi voltou melhor e igualou as ações. Então, com um ótimo aproveitamento do perímetro, a equipe da casa fez um bom primeiro quarto. No entanto, a partida mudou a partir do segundo período.

Isso porque a equipe visitante tomou conta da partida e abriu boa vantagem para o intervalo. O Flamengo soube, acima de tudo, fazer uma forte defesa e aproveitar ataques em transição. Dessa forma, não precisou de muitas bolas de três pontos para impor seu jogo. Em contrapartida, o ímpeto do Mogi nos primeiros dez minutos caiu. Sobretudo na defesa.

Na volta do intervalo, então, a partida praticamente se definiu. O Flamengo já tinha construído uma boa vantagem na primeira etapa, mas dominou completamente as ações no terceiro quarto. Assim, foi um baile. O rubro-negro não deu chance alguma aos mandantes. Prova disso foram os ínfimos cinco pontos anotados pelo Mogi no período. Em contrapartida, o time do Rio de Janeiro conseguiu 29.

Então, as bolas de três, que foi a principal arma mogiana também parou de cair. O momento ruim do time deu ao Flamengo tranquilidade para jogar seu melhor basquete e encaminhar o triunfo. Por fim, o último quarto voltou a ser mais disputado e o Mogi conseguiu 27 pontos. Mas a equipe carioca manteve seu bom ritmo ofensivo e anotou 30 pontos.

Desse modo, o Flamengo terminou o confronto com sete jogadores anotando 12 pontos ou mais. O grande destaque foi Jordan Williams. Reforço rubro-negro para a temporada, o americano terminou com 21 pontos. Destaque também para o remanescente Gui Deodato que fez 18 pontos e converteu quatro bolas de três.

Pelo lado do Mogi, Menca se destacou com 16 pontos e aproveitamento superior a 66% nos arremessos de quadra. O pivô Léo Bispo também teve ótima aparição com 14 pontos e quatro bolas de longa distância.

(2-2) Mogi 66 x 114 Flamengo (3-0)

Mogi

Jogador PTS REB AST STL BLK Menca 16 3 0 0 0 Léo Bispo 14 4 0 1 0 Moreira 10 4 0 2 0 Gabriel Campos 9 1 8 0 0

Três pontos: 10-28 (35,7%); Léo Bispo: 4-7

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Williams 21 1 2 2 1 Gui Deodato 18 2 4 4 1 Alexey 16 2 5 0 0 Gallizzi 16 9 2 2 1 Lucas Siewert 15 5 1 1 0 Shaq Johnson 12 2 2 1 0 Kayo 12 10 1 2 0

Três pontos: 13-26 (50%); Gui Deodato: 4-6

