Fora de casa, Vasco vence São José em noite de Scheuer

Jogando fora de casa, o Vasco bateu o São José por 68 a 59 em grande noite de Paulo Scheuer. O ala-pivô somou 19 pontos e dez rebotes, enquanto o veterano Marquinhos anotou 17. Por outro lado, o pivô Douglas foi o principal destaque dos anfitriões. Com apoio do Sportsbet.io, o Jumper Brasil transmitiu o jogo ao vivo e com imagens no Youtube.

O jogo, no entanto, teve atuação ruim das duas equipes nos arremessos. No perímetro, então, foi sofrível durante boa parte da partida. Mas no fim do terceiro quarto, Vasco e São José trocaram cestas de três e deixaram o embate ainda mais emocionante.

No primeiro período, o armador Ruivo comandou as principais ações ofensivas organizando o São José. No entanto, os visitantes pressionavam, especialmente com rebotes ofensivos. Então, o Vasco abriu 19 a 13 e parecia ter uma vitória tranquila.

Mas não foi assim.

Já no segundo quarto, o Vasco parou de pontuar e viu os anfitriões crescerem de produção. Apesar de os arremessos do perímetro não caírem, São José tinha um ótimo aproveitamento no lance livre, o que fez deixar o jogo parelho. Ao fim do primeiro tempo, a equipe do Rio de Janeiro liderava por 33 a 31.

O Vasco voltou melhor no terceiro período, enquanto Scheuer comandava o time em cima de São José. Enquanto isso, Marquinhos vinha bem apagado na partida. O cruzmaltino tentava abrir vantagem, mas os donos da casa não deixavam o adversário escapar. Então, Pedro Chourio fez de três e empatou em 41. Os anfitriões viraram com Ruivo, mas Gustavo Basílio recolocou a equipe do Rio em vantagem por 44 a 43. As equipes ainda trocaram a liderança e foram para o último quarto com o placar empatado em 46.

Por fim, nos dez minutos decisivos, São José empatou em 55 após lances livres de Douglas. Mas a equipe Paulista parou de pontuar. Sem um bom aproveitamento do perímetro, os anfitriões não conseguiam mais parar o oponente. Então, os vascaínos anotaram cinco pontos consecutivos e abriram 60 a 55.

Enquanto o Vasco dominava os rebotes, especialmente os de ataque, São José não teve a menor chance nos minutos finais. Marquinhos tomou conta da bola e garantiu a primeira vitória da equipe.

(0-2) São José 59 x 68 Vasco (1-1)

São José

Jogador PTS REB AST STL BLK Douglas 13 7 0 0 1 Vieta 12 3 0 1 1 Leal 10 2 0 1 0 Ruivo 4 3 9 3 0 Chourio 8 4 1 0 0

Três pontos: 6-24; Chourio: 2-6

Vasco

Jogador PTS REB AST STL BLK Paulo Scheuer 19 10 1 2 0 Marquinhos 17 2 1 0 0 Humberto 7 7 5 2 0 Eugeniusz 7 5 2 2 0 Paulichi 3 6 2 0 1

Três pontos: 7-32; Marquinhos: 2-5

Outros jogos

Bauru 93 x 91 Brasília

Fortaleza 76 x 68 Caxias do Sul

Unifacisa 83 x 71 União Corinthians

Franca 82 x 76 Minas

