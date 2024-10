Mesmo com uma atuação de gala de Nate Barnes, o São Paulo venceu o Pato Basquete em sua estreia no NBB, nesta quinta-feira (17). No duelo realizado no Ginásio do Sesi, em Pato Branco, os visitantes levaram a melhor por 88 a 81. O armador estadunidense anotou 52 pontos e, assim, alcançou a sua melhor marca na competição (38). Além disso, essa é a segunda maior pontuação de um atleta em um jogo do NBB. O recorde pertence a Marcelinho Machado (63 pontos), ex-Flamengo.

Com o triunfo, o São Paulo manteve o tabu sobre o adversário. Afinal, o Pato nunca venceu o tricolor do Morumbi jogando em casa, em seis edições do NBB. O tricolor do Morumbi, aliás, leva uma ampla vantagem no confronto, com dez vitórias em 11 jogos.

Desde o início do duelo, Nate Barnes chamou a responsabilidade e carregou o ataque do Pato diante do São Paulo. Ele anotou 26 dos 46 pontos da equipe na primeira etapa. O time paulista, por outro lado, sentiu o desfalque do armador Henrique Coelho, vetado por conta de uma lesão muscular no posterior da coxa. Além disso, o outro armador da equipe, Ricardo Fischer, jogou no sacrifício em razão de uma hérnia lombar. Mesmo assim, os visitantes foram para o intervalo em desvantagem por apenas um ponto.

No terceiro período, Nate Barnes seguiu inspirado e fez mais 16 pontos contra o São Paulo. Imparável, o camisa 34 do Pato acertou 18 dos 28 arremessos que tentou. Ou seja, um aproveitamento de 64%. Além disso, ele converteu 11 de 13 lances livres. Desse modo, o Pato foi para o último quarto com sete pontos de vantagem: 71 a 64.

Mas, no período final, o São Paulo conseguiu uma virada espetacular. Assim, apertou a defesa e deslanchou no ataque. Barnes fez os dez pontos do time da casa, que foi envolvido pelo tricolor paulista. Corderro Bennett e Vitor Faverani, por outro lado, combinaram para 17 dos 24 pontos do São Paulo. Dessa forma, a “freguesia” foi mantida e, no fim das contas, o jogo coletivo superou a individualidade.

Malcolm Miller foi o cestinha dos visitantes, com 17 pontos. Outros três jogadores alcançaram os dois dígitos em pontos: Bennett (16), Tyrone (15) e Faverani (13).

(1-2) Pato Basquete 81 x 88 São Paulo (1-0)

Pato Basquete

Jogador PTS REB AST STL BLK Nate Barnes 52 1 2 0 0 Arthur Bernardi 12 5 0 4 1

Três pontos: 12-35 (34,3%); Nate Barnes: 5-10, Arthur Bernardi: 4-9

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Malcolm Miller 17 3 0 0 0 Corderro Bennett 16 2 4 2 0 Tyrone 15 7 3 0 0 Vitor Faverani 13 9 1 0 1

Três pontos: 8-27 (29,6%); Tyrone: 3-5

Outros jogos da rodada

(0-3) São José 63 x 71 Flamengo (2-0)

São José

Jogador PTS REB AST STL BLK Douglas dos Santos 17 4 0 0 2 Franco Vieta 11 4 3 4 0 Leal 10 4 2 0 1

Três pontos: 3-13 (23,1%); Douglas dos Santos, Renato Carbonari e Franco Vieta: 1-2 cada

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Williams 27 8 2 2 1

Três pontos: 14-36 (38,9%); Jordan Williams: 5-7

(1-1) Bauru 81 x 82 Minas (2-1)

Bauru

Jogador PTS REB AST STL BLK Dontrell Brite 24 8 4 3 0 Andrezão 18 12 1 0 0

Três pontos: 7-37 (18,9%); Brite: 3-7

Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Danilo Fuzaro 15 3 3 1 1 Franco Baralle 13 3 7 1 0 Alexandre Paranhos 11 7 1 1 1

Três pontos: 7-25 (28%); Yuri: 2-2, Franco Baralle: 2-6

(2-0) Sesi Franca 79 x 74 Brasília (0-3)

Sesi Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Georginho 18 7 4 0 2 Didi Louzada 13 4 2 1 0 Charles Hinkle 13 3 1 0 0 David Jackson 12 4 5 2 0

Três pontos: 6-20 (30%); David Jackson: 2-3, Georginho: 2-5

Brasília

Jogador PTS REB AST STL BLK Daniel Von Haydin 17 6 3 1 0 Lucas Lacerda 17 4 3 0 0 David Nesbitt 13 6 1 0 0 Gemadinha 11 4 4 0 0

Três pontos: 10-35 (28,6%); Daniel Von Haydin: 3-5, Lucas Lacerda: 3-9

(2-1) Mogi 66 x 65 Vasco (1-2)

Mogi

Jogador PTS REB AST STL BLK Gabi Campos 13 2 9 4 0 Edu Marília 12 9 0 0 2 Lessa 12 1 3 2 0 Dani Moreira 10 10 0 0 0

Três pontos: 6-19 (31,6%); Gabi Campos: 2-3

Vasco

Jogador PTS REB AST STL BLK Paulichi 20 6 0 1 0 Marquinhos 13 3 7 0 0 Diego Conceição 11 1 0 0 1 Jamaal Smith 10 0 1 0 0

Três pontos: 12-28 (42,9%); Paulichi: 4-7, Diego Conceição: 3-3, Marquinhos: 3-6

