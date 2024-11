NBB 2024/25: Minas atropela Corinthians e vence a quinta seguida

Em grande fase, o Minas atropelou o Corinthians, no ginásio Wlamir Marques, e conquistou a quinta vitória seguida no NBB 2024/25. No jogo realizado nessa quinta-feira (31), o clube mineiro levou a melhor por 86 a 60. Assim, o Minas assumiu a vice-liderança da competição. O Corinthians, por sua vez, sofreu o terceiro revés em cinco partidas, e ocupa apenas a 13ª posição.

Os visitantes foram melhores desde o começo de jogo. Afinal, o Minas abriu 19 a 4. Com uma grande atuação coletiva, o time de BH dominou o Timão. Na batalha pelos rebotes, por exemplo, o Minas sobrou em quadra. Foram 59 (20 deles ofensivos) contra apenas 23 do Corinthians.

Além disso, seis atletas da equipe minastenista alcançaram o duplo dígito em pontos. Ou seja, o Minas mostrou um ataque balanceado contra o Corinthians e conseguiu mais uma vitória tranquila no NBB 2024/25. Desse modo, os mineiros encerram a passagem por São Paulo com dois triunfos. Na última terça-feira (29), a vítima foi o Pinheiros (77 a 67).

Publicidade

Ao final do duelo, o ala Danilo Fuzaro, destacou a consistência defensiva do Minas. O time da casa, aliás, teve dificuldade para pontuar. Afinal, o aproveitamento nos arremessos de quadra foi de apenas 33% (21 cestas em 64 tentativas).

Leia mais sobre o NBB 2024/25!

“A nossa equipe imprimiu um ritmo defensivo muito forte desde o começo. Sabemos do potencial do Corinthians. Além disso, entramos muito preparados, muito concentrados. Enfim, a nossa defesa conseguiu parar o ataque deles, e aí o nosso jogo conseguiu fluir”, afirmou o especialista defensivo.

Publicidade

Já o armador Elinho lamentou a derrota corinthiana. No último final de semana, o Alvinegro de Parque São Jorge bateu o poderoso Flamengo, fora de casa, e deu a impressão de que poderia embalar na competição. No entanto, a atuação frente ao Minas deixou a desejar.

“Então, hoje faltou tudo. Não podemos tomar 30 pontos em casa. O aproveitamento foi horrível, o rebote foi horrível. Falamos muito do rebote. Estávamos indo muito bem nos rebotes nos outros jogos. Se posso citar duas coisas que causaram essa derrota foram os rebotes e o aproveitamento terrível”, desabafou o veterano.

Publicidade

Por fim, após a vitória sobre o Corinthians, o Minas volta a jogar pelo NBB 2024/25 na próxima quinta-feira (7). O adversário será o Fortaleza Basquete Cearense, em Belo Horizonte. O Timão, por outro lado, enfrenta o Brasília neste sábado (2), novamente no Wlamir Marques.

(2-3) Corinthians 60 x 86 Minas (6-1)

Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Melvin Johnson 16 2 1 1 0 Isaac Thornton 10 2 1 1 0

Três pontos: 11-37 (30%); Melvin Johnson: 4-9

Publicidade

Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Scott Machado 14 3 4 1 0 Luis Montero 10 8 2 1 0 Jeremy Hollowell 10 8 1 0 1 Danilo Fuzaro 10 7 1 3 0 Alexandre Paranhos 10 3 2 0 1 Juan Pablo Arengo 10 2 1 0 0

Três pontos: 8-23 (35%); Franco Baralle: 2-2, Rafael Mineiro: 2-4

(3-2) Bauru 76 x 70 Sesi Franca (4-2)

Bauru

Jogador PTS REB AST STL BLK Dontrell Brite 20 4 6 4 0 Alex Garcia 14 6 6 0 0 Gemerson 12 3 1 2 0

Três pontos: 9-22 (41%); Dontrell Brite: 3-6

Publicidade

Sesi Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Rafael Hettsheimeir 19 3 0 0 0 Nathan Mariano 13 5 1 2 1 Georginho 12 12 8 1 0

Três pontos: 7-25 (28%); Nathan Mariano: 2-3

(2-2) Caxias do Sul 81 x 80 Pato (3-4)

Caxias do Sul

Jogador PTS REB AST STL BLK Betinho 27 4 5 1 1 Vini Chagas 14 5 1 1 0 Isaac 12 9 2 0 0 Shamell 11 2 6 0 0

Três pontos: 7-27 (26%); Isaac: 2-4

Publicidade

Pato

Jogador PTS REB AST STL BLK José Materán 24 8 1 1 1 Nate Barnes 18 1 5 0 0 Gabriel Novaes 14 5 2 0 0

Três pontos: 8-20 (40%); José Materán: 4-8

(3-4) Pinheiros 75 x 89 Brasília (3-3)

Pinheiros

Jogador PTS REB AST STL BLK Raulzinho 23 2 4 2 0 Reynan 17 7 1 0 0 Fran Farabello 11 7 1 2 0

Três pontos: 9-31 (29%); Raulzinho: 3-8

Publicidade

Brasília

Jogador PTS REB AST STL BLK Daniel Von Haydin 25 4 2 0 0 Anton Cook 19 1 3 0 0 Matheus Bonfim 13 6 2 4 0 David Nesbitt 12 7 2 1 0

Três pontos: 14-34 (41%); Daniel Von Haydin: 5-7, Anton Cook: 5-8

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA