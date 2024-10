Ex-NBA brilha e São Paulo vence o Paulistano no NBB

Com passagem pelo Boston Celtics, o ex-NBA Vitor Faverani foi um dos destaques da vitória do São Paulo sobre o Paulistano, por 86 a 84, pelo NBB. O pivô anotou 20 pontos, com oito rebotes e converteu duas boas do perímetro para ajudar o Tricolor a vencer o quinto jogo consecutivo na temporada do Novo Basquete Brasil.

Por outro lado, o Paulistano conheceu a quarta derrota em cinco jogos e amarga um início decepcionante de NBB. Apesar disso, o time treinado por Demétrius Ferraciú já teve pela frente o tricampeão Franca, além de Bauru. Com 18 pontos, Santi Ferreyra foi o cestinha do time dos Jardins na partida.

Invicto e com apoio da torcida, o São Paulo começou a partida num ritmo forte e logo abriu seis pontos de vantagem. A vantagem, no entanto, não durou muito. Gabriel Landeira deixou tudo empatado em oito pontos para cada lado. As equipes seguiram trocando cestas sem abrir grande vantagem e Landeira, do perímetro, deixou o placar em 20 a 18 para o Paulistano. O time visitante chegou a abrir sete na frente, mas o Tricolor respondeu no fim do primeiro período, diminuindo a desvantagem para três.

Publicidade

Leia mais sobre o NBB!

O segundo quarto continuou equilibrado, com os times se alterando na liderança. O Paulistano abriu cinco de frente e deu indícios de que ira começar a dominar a partida. Faverani anotou quatro pontos consecutivos para recolocar o São Paulo no jogo. Depois, Tyrone, do perímetro, deu a liderança para o Tricolor. Com dez segundos para o fim, Vitinho mandou o jogo empatado para o intervalo.

A volta do intervalo trouxe dois times aplicados defensivamente. Juntos, São Paulo e Paulistano cometeram 12 erros ofensivos no terceiro período. De um lado, Tyrone tentava comandar o Tricolor. Do outro, Johnson respondia pelo time dos Jardins. O jogo, então, seguiu igualado e ambos os times anotaram 16 pontos. Assim, foram empatados para o quarto período.

Publicidade

O São Paulo começou o quarto período decidido a conquistar a quinta vitória no NBB. Bennett e Faverani deram seis pontos de vantagem aos donos da casa. O Paulistano não conseguia responder e a distância chegou aos 12. O argentino Santi Ferreyra anotou seis pontos seguidos para recolocar os visitantes no jogo. Mas, com quatro segundos no relógio, Bennett garantiu a vitória do Tricolor.

(5-0) São Paulo x Paulistano (1-4)

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Corderro Bennett 21 4 5 0 0 Vitor Faverani 20 8 0 0 0 Ralfi Ansaloni 12 3 0 0 1 Tyrone Curnell 10 1 2 1 2

Três pontos: 9-25; Faverani: 2-2

Publicidade

Paulistano

Jogador PTS REB AST STL BLK Santi Ferreyra 18 3 1 1 0 Gabriel Landeira 15 2 0 4 0 Brandon Johnson 15 4 2 1 1 Brunão 8 6 2 2 1

Três pontos: 10-25; Ferreyra: 3-8

(2-2) Unifacisa 90 x 74 Botafogo (3-3)

Unifacisa

Jogador PTS REB AST STL BLK Christian Alaekwe 18 2 4 1 0 Rafael Rachel 17 11 0 4 1 Adrian Delph 13 5 2 0 0 Trevor Gaskins 10 3 8 1 0

Três pontos: 8-32; Augusto: 3-4 cada

Publicidade

Botafogo

Jogador PTS REB AST STL BLK Jeet Speelman 12 6 0 0 0 Novas Mateo 9 0 3 0 0 Fred Thomas 8 1 3 0 1 Mathias 7 2 1 3 1

Três pontos: 8-23; Speelman: 2-3 cada

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA