Ex-NBA, Raul Neto fecha com Pinheiros

O armador Raul Neto, que atuou por oito temporadas na NBA, está de volta ao basquete brasileiro e vai atuar pelo Pinheiros. Depois de 13 anos fora do país, entre Europa e NBA (Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Washington Wizards e Cleveland Cavaliers), o atleta assinou para a disputa do NBB. Enquanto estava sem time, o brasileiro estudava propostas do mercado.

Recuperado das lesões que o atrapalharam na seleção (Mundial de 2023 e Olimpíadas de 2024), o armador vai atuar pela equipe de São Paulo sob o comando de Vitor Galvani. Com a experiência de três Jogos Olímpicos (Londres-2012, Rio-2016 e Paris-2024), Raulzinho chega para agregar experiência e liderança ao jovem time paulista.

Galvani, ex-assistente técnico do Capitanes (NBA G-League) e da seleção brasileira, teria sido fundamental em sua contratação.

Publicidade

“Tive uma boa conversa com o Galvani, então fiquei feliz com o convite, com a oportunidade de voltar a jogar no Brasil. O Pinheiros é um clube reconhecido pelo excelente trabalho que faz, especialmente na base, revelando muitos jovens, e pela estrutura que possui. Estou me sentindo bem, totalmente recuperado da lesão. Estou muito animado, ainda preciso recuperar o meu melhor ritmo de jogo, mas com saudade de entrar em quadra”, disse Raulzinho.

Leia mais

O presidente do Pinheiros, Carlos Brazolin, enalteceu o reforço e está certo de que a chegada do ex-jogador da NBA Raul Neto vai atrair muito mais torcedores aos jogos da equipe.

Publicidade

“A contratação do Raulzinho é algo espetacular para o basquete do Esporte Clube Pinheiros. Ele é um ídolo do Brasil. Com certeza irá trazer milhares de pessoas aos nossos jogos ao longo do tempo em que estará vestindo nossa camisa, além de incentivar a garotada na pratica do basquete”, disse Brazolin.

Ontem, o repórter Diego Marcondes trouxe a informação sobre a contratação de Raul Neto.

Enquanto esteve na NBA, Raul Neto atuou em 435 partidas, obtendo médias de 5.7 pontos e 2.1 assistências. Mas foi em sua passagem pelo Washington Wizards que ele se destacou. Em 2020/21, por exemplo, ele era um dos principais reservas e foi titular em 22 partidas. Então, nos playoffs, começou três dos cinco jogos do Wizards.

Publicidade

Raulzinho acertou com o Pinheiros por uma temporada com uma cláusula de rescisão imediata caso receba proposta de alguma equipe do exterior. O armador tem como agentes os brasileiros Aylton Tesch e Arlem Lima, da A11Sports.

Vale ressaltar, no entanto, que Raul Neto chega ao Pinheiros após contratações de dois armadores.

*Com informações da assessoria de imprensa.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA