Maior cestinha da história do NBB, Shamell supera marca de nove mil pontos

Maior cestinha do NBB em todos os tempos, o estadunidense Shamell Stallworth fez história mais uma vez na elite do basquete brasileiro. Nesse sábado (9), ele se tornou o primeiro atleta a ultrapassar a marca de nove mil pontos na competição. O feito ocorreu no jogo entre Caxias do Sul e Botafogo, no Rio de Janeiro.

Liderado pelos veteranos Shamell e Larry Taylor, o time da Serra Gaúcha levou a melhor por 69 a 63. Os dois combinaram para 35 pontos, oito rebotes e quatro bolas de três. Desse modo, o Caxias do Sul subiu para o décimo lugar. Até o momento, a equipe tem três vitórias e quatro derrotas.

Cestinha nato, Shamell precisava de apenas nove pontos para fazer história no NBB. Anotou 14 e ajudou o Caxias do Sul a vencer fora de casa. A bola mágica aconteceu a seis minutos e 21 segundos do fim do primeiro tempo. Shamell tentou um arremesso de três pontos, mas pisou na linha. Isso não importou, já que a marca foi alcançada. Assim, a história foi feita no Ginásio do Tijuca Tênis Clube.

“Dá para ver na minha atuação em quadra. A cabeça estava boa hoje. Tivemos muita conversa, a força da equipe me ajudou a continuar. Quando você chega aos recordes, é sempre bom ser o primeiro a alcançá-los. Assim, ninguém pode tirar isso de sua história. Certeza que alguém vai quebrar meu recorde, mas é muito bom ser o primeiro jogador a chegar aos nove mil pontos. Enfim, isso mostra o meu trabalho. Quase 21 anos aqui no Brasil. É a minha primeira casa, os EUA são a minha segunda casa, mas mostra a entrega que fiz nesses anos todos de basquete”, comemorou Shamell.

Aos 44 anos, Shamell é o grande cestinha do NBB e um dos maiores jogadores da história da liga. O ala chegou para jogar no Brasil em 2004, por Araraquara. Posteriormente, ele retornou para jogar o primeiro NBB, na temporada 2008/09, mas por Limeira.

No ano seguinte, Shamell se transferiu para o Pinheiros, onde atuou por cinco temporadas. Pelo clube da capital paulista, ele conquistou um dos principais títulos de sua carreira. Em 2013, ele foi campeão da Liga das Américas e eleito o MVP do Final Four.

Em 2014/15, por sua vez, Shamell fechou com o Mogi Basquete e se tornou ídolo do time. Ele também foi campeão nessa passagem, com os títulos do Campeonato Paulista de 2016 e Liga Sul-Americana de 2016. Chegou à final do NBB 2017/18 com o time do interior paulista, mas perdeu a decisão para o Paulistano.

Na temporada 2019/20, Shamell se transferiu para o São Paulo. Pelo Tricolor do Morumbi, ele conquistou dois título: o Campeonato Paulista de 2021 e a Basketball Champions League Americas (BCLA) de 2021/22. Além disso, Shamell retornou para o Mogi Basquete na última temporada e, nesta temporada, acertou sua ida para o Caxias do Sul.

Por fim, Shamell é o sexto atleta que mais atuou na história do NBB, com 526 partidas. Foi o cestinha das temporadas 2013/14 e 2014/15, e eleito estrangeiro do ano na temporada 2015/16. É recordista de participações no Jogo das Estrelas, ao lado de Alex Garcia, com 14 aparições. Em sua carreira, acumula médias de 17,1 pontos, 3,9 rebotes e 3,1 assistências.

Maiores cestinhas da história do NBB

1- Shamell — 9.005 pontos

2- Marquinhos — 8.846 pontos

3- Alex Garcia — 8.311 pontos

4- Olivinha* — 7.051 pontos

5- Larry Taylor — 6.574 pontos

6- Betinho — 6.191 pontos

7- Jefferson* — 6.144 pontos

8- David Jackson — 6.021 pontos

9- Lucas Mariano — 5.959 pontos

10- Lucas Dias — 5.855 pontos

* Já se aposentaram do basquete

