NBB: Com show de Georginho, Sesi Franca vence Corinthians

O armador Georginho de Paula liderou o Sesi Franca a uma vitória diante do Corinthians pelo NBB. No Ginásio Wlamir Marques, o atual tricampeão da competição dominou a partir do segundo quarto e venceu por 83 a 75, neste sábado (9). O craque francano flertou com um triplo-duplo ao anotar 23 pontos, oito rebotes e sete assistências.

Sem Lucas Dias, Georginho precisou assumir mais uma vez o protagonismo do Franca contra o Corinthians. O armador, desse modo, esteve em quadra em 38 dos 40 minutos, descansando somente no segundo quarto. Além dele, Charles Hinkle teve 12 pontos, enquanto David Jackson e Nathan Mariano tiveram dez pontos, cada.

No triunfo, o time francano mostrou força principalmente na batalha do garrafão. A equipe comandada por Helinho Garcial, afinal, acertou 21 das 33 tentativas de arremesso próximos a cesta (63.6%). Em contrapartida, o aproveitamento de três pontos foi 35.5% (11-31).

Pelo lado do Corinthians, Isaac Thornton foi o cestinha, com 19 pontos e sete rebotes. O pivô Lucas Cauê, por sua vez, alcançou 18 pontos, mas teve dificuldades na disputa com os pivôs francanos, Rafael Hettsheimer e Nathan Mariano.

A vitória diante do Corinthians foi a segunda seguida do Sesi Franca no NBB. Além disso, a equipe soma seis triunfos em seis jogos pela competição. Desse modo, ocupa a sexta colocação. O Corinthians, por sua vez, conheceu a quinta derrota em oito partidas. O time da capital ocupa a 12ª posição.

O Sesi Franca volta à quadra na próxima segunda-feira (11) contra o Pinheiros, fora de casa. O Corinthians, enquanto isso, joga no dia seguinte, na terça-feira (12), contra o Bauru Basket, no Wlamir Marques.

O Jogo

O primeiro quarto começou com dificuldades ofensivas do Franca Basquete. A equipe, afinal, acertou somente 20% dos arremessos de quadra. Desse modo, o Corinthians conseguiu largar na frente e abriu sete pontos (14 a 7) até os quatro minutos do período. Porém, o time da Capital parou de pontuar e os visitantes conseguiram se recuperar. No ataque final, Charles Hinkle acertou do perímetro, fechando em 14 a 14 o quarto.

No segundo quarto, o ritmo mudou completamente. As dificuldades do Sesi Franca no ataque foram resolvidas com Georginho e Charles Hinkle. Com 100% nos arremessos no garrafão, a dupla somou 16 pontos e liderou o tricampeão do NBB à vantagem. No último minuto, Didi Louzada acertou uma bandeja e deixou o time visitante seis pontos a frente. O período encerrou com o placar marcando 37 a 31 para os francanos.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o técnico Helinho Garcia seguiu com Georginho em quadra. O armador, desse modo, seguiu com um grande volume ofensivo e alcançou oito pontos durante o quarto. Em contrapartida, o pivô Lucas Cauê contribuiu com nove para o Corinthians. Porém, ele não conseguiu manter a mesma contribuição na defesa, uma vez que o pivô adversário, Rafael Hettsheimeir, marcou sete pontos. No fim, um arremesso de veterano deixou Franca 11 pontos a frente (62 a 51).

Por fim, no último quarto da partida pelo NBB, bastou o Sesi Franca controlar a vantagem construída diante do Corinthians nos quartos anteriores. O time da casa, inclusive, teve seu melhor desempenho ofensivo em um período, com 24 pontos. Porém, o bom aproveitamento francano, principalmente no garrafão, permitiu que a equipe terminasse com a vitória.

(3-5) Corinthians x Sesi Franca (6-3)

Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Isaac Thornton 19 7 2 0 1 Lucas Cauê 18 9 3 1 2 Rafael Munford 15 8 2 0 0 Elinho 12 2 9 1 0

Três pontos: 10-29 (34.5%); Elinho: 4-7

Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Georginho 23 8 7 2 0 Charles Hinkle 12 3 3 0 1 Facundo Corvalán 10 0 4 3 0 David Jackson 10 3 1 0 0

Três pontos: 11-31 (35.5%); Georginho: 3-6

Outros jogos da rodada

(6-3) Brasília 77 x 72 Unifacisa (2-5)

Brasília

Jogador PTS REB AST STL BLK Pedro 15 10 4 0 0 Gemadinha 12 1 1 0 0 Magna 11 5 1 0 1 Lucas 10 3 5 0 0

Três pontos: 6-28 (21.4%); Gemadinha: 3-4

Unifacisa

Jogador PTS REB AST STL BLK Alaekwe 16 8 0 0 0 Serjão 14 8 0 0 0 Augusto 13 6 2 2 0 Gaskins 9 2 1 1 0

Três pontos: 5-21 (23.8%); Gaskins: 3-7

(4-4) Vasco da Gama 79 x 81 União Corinthians (5-1)

Vasco

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamaal 17 3 5 0 0 Diego Conceição 14 4 2 0 2 Paulichi 13 9 2 0 1 Eugeniusz 10 1 3 0 0

Três pontos: 12-36 (32%); Jamaal: 3-8

União Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Jony 17 2 2 0 0 Dikembe 12 10 2 1 0 Veríssimo 11 2 0 1 0 Duane Johnson 8 5 5 0 0

Três pontos: 8-25 (32%); Jony: 5-8

