NBB: São Paulo bate Flamengo em duelo eletrizante no Morumbis

Em um jogo eletrizante, o São Paulo venceu o Flamengo na rodada desta quinta-feira (7) pelo NBB 2024/25. No duelo que ocorreu no Ginásio do Morumbis, o Tricolor Paulista levou a melhor por 77 a 75. Com o triunfo, o time paulista se mantém no quarto lugar da competição, após duas derrotas consecutivas. Já o rubro-negro carioca, que vinha de quatro vitórias seguidas, também perdeu a liderança do NBB e despencou para a terceira posição.

Acima de tudo, a partida foi marcada pelo equilíbrio. Desse modo, nenhuma equipe conseguiu abrir uma vantagem confortável no placar. Afinal, o jogo foi decidido somente nos instantes derradeiros.

A cinco segundos do fim, o veterano Jhonatan Luz teve a chance de empatar o duelo. No entanto, ele errou uma bandeja fácil, para frustração dos visitantes. Portanto, com muita emoção, o São Paulo se recuperou no NBB e bateu o então líder Flamengo.

Publicidade

Paulo Lourenço e Henrique Coelho foram os destaques do Tricolor do Morumbi. O ala fez 14 pontos e dez rebotes. Ou seja, saiu de quadra com o duplo-duplo. Já o armador, além de ser incansável na defesa, anotou 13 pontos nos 15 minutos em quadra. Pelo Flamengo, os melhores foram Kayo Gonçalves e Franco Balbi, ambos com 14 pontos.

São Paulo e Flamengo voltam a jogar pelo NBB na próxima segunda-feira (11). O Tricolor Paulista vai enfrentar o São José, fora de casa, enquanto o time carioca receberá o vice-líder União Corinthians.

Leia mais sobre o NBB!

O Jumper Brasil exibiu a vitória do Vasco sobre o Caxias do Sul. No embate que ocorreu em São Januário, no Rio de Janeiro, o Cruz-Maltino venceu por 80 a 71. Desse modo, Marquinhos levou a melhor sobre Shamell, no duelo entre os dois maiores cestinhas da história do NBB. O ala vascaíno, aliás, foi o destaque da partida, com 17 pontos.

Publicidade

O Minas, por outro lado, atropelou o Fortaleza Basquete Cearense diante de sua torcida por 86 a 64. Com o triunfo, a equipe mineira assumiu a liderança isolada do NBB. Agora, são sete vitórias e apenas uma derrota. Além disso, cinco atletas do Minas alcançaram o duplo dígito na pontuação. Ou seja, mais um jogo coletivo exemplar do clube de Belo Horizonte.

O cestinha do jogo, por sua vez, foi Eden Ewing, com 23 pontos. No entanto, a boa atuação do pivô estadunidense não evitou o sétimo revés seguido da equipe cearense. Assim, o Carcalaion ocupa a lanterna do NBB.

Por fim, a próxima transmissão do Jumper Brasil será o duelo entre Brasília e Unifacisa. O jogo vai ocorrer neste sábado (9), na capital federal.

Publicidade

(6-2) São Paulo 77 x 75 Flamengo (7-2)

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Paulo Lourenço 14 10 5 1 0 Malcolm Miller 14 4 2 1 1 Henrique Coelho 13 5 3 0 0 André Góes 11 4 0 1 0

Três pontos: 11-32 (34,4%); Paulo Lourenço: 3-6, Henrique Coelho: 2-2

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Kayo Gonçalves 14 8 1 0 3 Franco Balbi 14 2 6 1 1 Alexey Borges 12 4 9 2 0 Gui Deodato 12 2 2 1 0

Três pontos: 11-37 (30%); Kayo Gonçalves: 4-7, Franco Balbi: 4-9

Publicidade

(4-3) Vasco 80 x 71 Caxias do Sul (2-4)

Vasco

Jogador PTS REB AST STL BLK Marquinhos 17 2 2 3 0 Humberto 12 4 5 2 0 Paulichi 12 3 0 3 0 Diego Conceição 11 5 1 1 0

Três pontos: 7-28 (25%); Marquinhos: 3-4

Publicidade

Caxias do Sul

Jogador PTS REB AST STL BLK Vini Chagas 16 3 1 0 1 Isaac 15 6 3 0 0

Três pontos: 9-27 (33,3%); Betinho: 3-6

(7-1) Minas 86 x 64 Fortaleza Basquete Cearense (1-7)

Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Juan Pablo Arengo 14 1 3 0 0 Danilo Fuzaro 13 8 5 1 0 Yuri 12 7 2 1 0 Alexandre Paranhos 11 5 2 3 0 Luis Montero 11 5 1 0 0

Três pontos: 10-26 (38,5%); Yuri: 2-3, Juan Pablo Arengo: 2-4

Publicidade

Fortaleza

Jogador PTS REB AST STL BLK Eden Ewing 23 7 1 0 0 Renan Lenz 12 3 2 1 1 João Pedro 10 3 0 0 0

Três pontos: 9-31 (29%); Eden Ewing: 5-6

Classificação do NBB 2024/25

1- Minas: 7-1

2- União Corinthians: 4-1

3- Flamengo: 7-2

4- São Paulo: 6-2

5- Bauru: 4-2

6- Sesi Franca: 5-3

7- Brasília: 5-3

8- Vasco: 4-3

9- Pinheiros: 4-4

10- Corinthians: 3-4

11- Botafogo: 3-5

12- Pato: 3-5

13- Mogi: 3-5

14- Caxias do Sul: 2-4

15- Unifacisa: 2-4

16- Paulistano: 2-5

17- São José: 1-6

18- Fortaleza: 1-7

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA