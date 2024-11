NBB: União Corinthians domina e vence Botafogo fora de casa

O União Corinthians conquistou mais uma grande vitória no NBB ao superar o Botafogo, por 80 a 71, nesta quarta-feira (6). Jogando fora de casa, a equipe de Santa Cruz do Sul foi dominante ao longo de toda a partida. Com grande atuação de Duane Johnson, que anotou 25 pontos, chegou ao quarto triunfo em cinco jogos disputados na atual temporada. A partida pôde ser vista ao vivo e com imagens no canal do Jumper Brasil.

Além disso, a vitória contra o Botafogo foi a terceira do União Corinthians fora de casa no NBB. A equipe começa muito bem 2024/25 após uma campanha ruim na última temporada. Como resultado, ocupa a terceira posição, atrás apenas de Minas e Flamengo que têm mais jogos disputados. O aproveitamento o time do técnico novato, Rodrigo Silva, é de 80%.

Vale destacar ainda a atuação do pivô Dikembe. Isso porque ele terminou com um duplo-duplo de dez pontos e 14 rebotes. Além disso, distribuiu cinco assistências e dois tocos, sendo fundamental nos dois lados da quadra, com cinco rebotes ofensivos.

Publicidade

Por outro lado, após um início promissor do Botafogo, a equipe caiu de produção nas últimas rodadas. Afinal, são cinco derrotas nos últimos seis jogos. Assim, o time carioca venceu apenas três confrontos e ocupa a 12ª posição do NBB. O grande destaque do time botafoguense foi o dominicano Novas Mateo. O ala foi o cestinha da equipe com 18 pontos anotados.

Agora, o União Corinthians permanece no Rio de Janeiro. O próximo adversário será o R10 Score Vasco da Gama, no sábado (9), às 16h. Por sua vez, o Botafogo fará mais um duelo no Tijuca Tênis Clube enquanto seu ginásio passa por reformas. O duelo seguinte será contra o Caxias do Sul, também no sábado, às 21h.

Publicidade

Leia mais!

O Jogo

O duelo começou equilibrado com as equipes trocando cestas constantemente. No entanto, o União Corinthians passou a ter bom aproveitamento do perímetro e conseguiu abrir cinco pontos de vantagem na parte final do primeiro quarto. A forte marcação do time visitante também contribuiu para que o Botafogo não encostasse no placar. Mas, no último lance, uma bola de três pontos do clube carioca. 23 a 20 União Corinthians

Apesar do esboço de reação botafoguense, o segundo período começou favorável ao time de Santa Cruz do Sul. Com uma corrida de 9 a 2, abriu a maior vantagem da partida. O União Corinthians manteve um alto aproveitamento, sobretudo de dois pontos (superior a 63%), enquanto a equipe da casa sofreu no quesito (menos de 35%). Neste cenário, a diferença ficou sempre próximo dos dez pontos favoráveis aos visitantes. Isso até o Botafogo conseguir bons ataques com falta e cesta. Assim, voltou a encostar no placar e reduzir a desvantagem para três pontos. 43 a 40.

Publicidade

Segundo tempo

A partida seguiu equilibrada na volta dos vestiários. O Botafogo abusou das tentativas do perímetro e deixou de aproveitar as boas ações criadas próximas à cesta no segundo quarto. Enquanto isso, o União Corinthians passou a usar essa estratégia com bom volume de bolas de dois pontos. Enquanto conseguia manter a vantagem no placar, o time visitante aproveitou bem os rebotes para se manter na liderança.

O período decisivo iniciou melhor para o União Corinthians que conseguiu uma grande corrida de 10 a 0, levando a vantagem para 15 pontos. Os primeiros pontos do time carioca saíram após mais de quatro minutos jogados. A partir disso, os mandantes melhoraram na partida e forçaram um pedido de tempo do adversário. Mas, nos últimos instantes, Johnson chamou a responsabilidade e garantiu mais um triunfo para o time do sul.

Publicidade

(3-5) Botafogo 71 x 80 União Corinthians (4-1)

Botafogo

Jogador PTS REB AST STL BLK Novas Mateo 18 3 0 0 1 Derick 12 7 2 2 0 Fred Thomas 11 4 4 1 0 Pecos 8 2 6 2 0

Três pontos: 8-27 (29.6%); Mathias: 2-3

Publicidade

União Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Duane Johnson 25 6 3 1 0 Pedro Nunes 10 3 0 0 0 Veríssimo 10 4 2 1 1 Dikembe 10 14 5 1 2

Três pontos: 9-24 (37.5%); Fabrício: 3-7

Publicidade

Outro jogo da rodada

(5-3) Sesi Franca 77 x 68 Mogi (3-5)

Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Georginho 18 8 5 2 1 Corvalán 15 2 2 3 1 Nathan Mariano 14 13 0 1 1 Charles Hinkle 11 3 1 0 0

Três pontos: 8-25 (32%); Nathan: 3-7

Publicidade

Mogi

Jogador PTS REB AST STL BLK Lessa 15 3 3 1 0 Gregate 11 1 2 0 0 JJ 10 4 4 0 0 Moreira 7 5 0 2 0

Três pontos: 11-26 (42.3%); Lessa: 3-4

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA