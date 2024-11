NBB: Reynan brilha e lidera vitória do Pinheiros contra São Paulo

O Pinheiros tirou a invencibilidade do São Paulo no Ginásio do Morumbis pelo NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25. Com grande atuação do jovem Reynan, a equipe da Capital Paulista bateu o Tricolor Paulista por 76 a 69, na noite desta terça-feira (5). O ala de 20 anos terminou o confronto com 30 pontos e um aproveitamento de 88.9% dos três pontos (8-9).

O triunfo diante do São Paulo garantiu ao Pinheiros a recuperação no NBB. A equipe, afinal, vinha de três derrotas seguidas. Desse modo, mesmo sem Raulzinho Neto, o time paulistano mostrou um desempenho superior ao São Paulo em grande parte do jogo. No período final, além disso, os visitantes evitaram uma reação adversária.

A principal diferença entre os times foi o aproveitamento no perímetro. Graças ao bom trabalho de Reynan, o Pinheiros teve 15 de 36 de longa distância. O São Paulo, em contrapratida, acertou somente oito de 23 tentativas e teve dificuldade para se aproximar do adversário no marcador.

Pelo lado do Tricolor, Faverani terminou com um duplo-duplo, com 30 pontos e dez rebotes. Além dele, o armador Coelho teve boa atuação com 13 pontos. Nenhum dos outros jogadores restantes do elenco, porém, não conseguiram ultrapassar a marca de dez pontos.

Com o triunfo, Pinheiros igualou sua campanha, com quatro vitórias e quatro derrotas. Desse modo, a equipe subiu para a oitava posição no NBB. O São Paulo, por sua vez, perdeu a segunda na temporada e estagnou com cinco vitórias. Na tabela, o Tricolor caiu para a quarta colocação.

Por fim, o São José volta à quadra na próxima segunda-feira (11). Em casa, a equipe da Capital recebe o Sesi Franca, às 20h (horário de Brasília). O São Paulo, enquanto isso, joga nesta quinta-feira (7), contra o Flamengo, no Ginásio do Morumbis. O confronto acontece às 20h30.

O Jogo

O primeiro quarto começou com um desempenho melhor do Pinheiros. Desse modo, a equipe visitante abriu uma vantagem de seis pontos na metade inicial do período. Nos cinco minutos seguintes, o São Paulo tentou se recuperar, mas o aproveitamento de 20% nos arremessos não permitiu. Em contrapartida, o adversário acertou 50% dos três pontos e terminou vencendo por 22 a 10.

Atrás no placar, o São Paulo mudou o ritmo no segundo quarto. Após o baixo aproveitamento do perímetro, a equipe concentrou no garrafão (5-7) e foi encostando aos poucos. Na reta final do período, um arremesso de três de Bennett reduziu a diferença para somente quatro pontos. A partir daí, os times acumularam erros e o Pinheiros conseguiu uma bola no garrafão, fechando em 35 a 30.

Na volta dos vestiários, Reynan e Vitor Faverani tomaram conta do jogo. O ala do Pinheiros dominou os arremessos de três pontos, acertando de todas as quatro tentativas no terceiro quarto. O pivô de São Paulo, por sua vez, acertou 3-3 de longa distância e marcou 12 pontos. A diferença, desse modo, ficou com o melhor desempenho da rotação do Tricolor, que reduziu a distância para três pontos. No fim, o marcador marcava 57 a 54 para o time visitante.

No quarto final, o São Paulo contou com o apoio da torcida na busca pela virada. Desse modo, uma enterrada de Malcolm Miller deu a liderança ao Tricolor Paulista ainda nos primeiros minutos. Porém, novamente Reynan conseguiu um grande desempenhou e marcou 12 pontos para recuperar a liderança. Na reta final, o time da casa acumulou faltas técnicas e antidesportivas, para deixar o adversário ficar com a vitória.

(5-2) São Paulo 69 x 76 Pinheiros (4-4)

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Vitor Faverani 30 10 1 0 0 Coelho 13 3 1 1 0 Corderro Bennett 7 2 4 2 0 Ricardo Fischer 7 2 7 2 0

Três pontos: 8-23; Faverani: 4-4

Pinheiros

Jogador PTS REB AST STL BLK Reynan 30 2 2 0 0 Farabello 9 3 5 0 0 Sloan 8 2 6 1 0 Jimmy 8 2 0 4 0

Três pontos: 15-36; Reynan: 8-9

Outros jogos

(2-5) Paulistano 69 x 75 Corinthians (3-4)

Paulistano

Jogador PTS REB AST STL BLK Crescenzi 13 4 5 0 0 Brunão 12 8 2 2 2 Lucas Doria 11 4 3 3 0 Santiago Ferreyra 10 2 1 2 0

Três pontos: 6-21; Crescenzi: 2-3

Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Victão 22 6 1 0 2 Rafael Munford 17 5 4 0 0 Lucas Cauê 11 3 0 0 1 Elinho 10 2 12 2 0

Três pontos: 10-26; Victão: 5-9

(5-3) Brasília 73 x 72 Fortaleza (1-6)

Brasília

Jogador PTS REB AST STL BLK Lucas 19 1 4 3 0 Anderson Rodrigues 12 9 2 3 0 Gemadinha 11 5 2 2 0 Von Haydin 10 7 2 4 0

Três pontos: 8-35; Beller: 2-4

Fortaleza

Jogador PTS REB AST STL BLK Demetrio 16 7 0 1 0 Ewing 12 4 0 1 0 Orresta 11 4 6 4 1 Renan Lenz 9 4 1 1 1

Três pontos: 4-18; Gabriel: 2-3

