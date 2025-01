Mavericks tem Herb Jones como alvo para trocas

Segundo Christian Clark, do The Athletic, o Dallas Mavericks tem Herb Jones como alvo no mercado de trocas. O jogador, atualmente no New Orleans Pelicans, é um dos pilares da equipe, e já foi dito como “intocável” por lá. Entretanto, o trunfo do Mavs é a má fase do time de Jones, o que poderia convencer o Pelicans a negociar o atleta. Além disso, com o Pelicans às vésperas do início de uma reconstrução, escolhas de draft e contratos expirantes podem ajudar a fazer a troca acontecer.

“O Mavericks considerou tentar adicionar um defensor de perímetro de impacto antes do prazo final de trocas em 6 de fevereiro”, disse Clark. “De acordo com fontes da diretoria de equipes rivais que conversaram com o The Athletic, Herb Jones, do New Orleans Pelicans, que na temporada passada foi o único jogador que não era pivô a integrar o Primeiro Time de Defesa da NBA, é um dos jogadores que se encaixa nesse perfil. No entanto, há pouca crença nos círculos da NBA de que os Pelicans realmente irá negociá-lo”.

Dessa forma, não é só Dallas que tem interesse em Jones. Golden State Warriors e Los Angeles Lakers também têm, supostamente, ficado de olho no jogador. Afinal, Herb Jones é um dos melhores jogadores defensivos da liga, e o Mavericks, bem como outras equipes, se beneficiariam de adquirí-lo no mercado de trocas. Contudo, fazer a troca acontecer seria difícil, como disse Clark.

O Mavs vem montando seu elenco aos poucos, mas conseguiu “chegar lá”. A equipe começou com a peça central, é claro, Luka Doncic. Depois, adicionou Kyrie Irving, uma estrela a altura de fazer dupla com o esloveno. Na offseason passada, foi atrás de Quentin Grimes, Klay Thompson e Naji Marshall, trazendo arremesso de três e defesa de perímetro.

Além disso, também fez trocas, nas últimas temporadas, para melhorar o garrafão, trazendo Daniel Gafford, Dereck Lively e PJ Washington. Agora, então, a peça “faltando” seria justamente Herb Jones, com sua defesa e arremesso de perímetro. Afinal, se Dallas jogasse hoje contra OKC em uma situação de playoffs, seria de Klay Thompson a responsabilidade de marcar Shai Gilgeous-Alexander. E embora Klay tenha histórico como um grande defensor, já não é mais sua época.

Assim, o Mavs segue explorando o mercado em busca da peça que falta. É bem verdade que, com um time pior do que esse, foi às finais ano passado. Mas caso queira seguir competindo contra os outros times que melhoraram – no Oeste e no Leste – é preciso sempre melhorar, e Dallas está atrás disso.

