“Warriors é um time bem medíocre hoje”, admite Stephen Curry

Stephen Curry olha para o Golden State Warriors nesse momento e vê um time longe dos seus melhores dias. Os resultados, certamente, mostram isso. A franquia perdeu sete dos últimos nove jogos e, assim, caiu para a 10a posição do Oeste. Só segue na zona de classificação para o play-in porque o Phoenix Suns também não está bem. O craque admite a fase ruim, mas vê a chance de reação.

“Nós somos um time bem medíocre hoje. É isso. Mas a gente entende que dias melhores podem estar por vir. A diferença na classificação do Oeste não é grande, pois está tudo parelho demais. Uma sequência de cinco ou seis vitórias, então, pode ser uma melhora enorme. Sei que pode parecer muita coisa, mas é só um número. Dá para se recuperar bem rápido”, avaliou o armador, depois do revés contra o Cleveland Cavaliers.

O duelo com o Cavs, aliás, prova como o Warriors não está à altura dos times no topo da NBA. O líder do Leste foi até San Francisco e venceu os donos da casa por 18 pontos de diferença. A vantagem chegou a estar perto dos 30 pontos durante a noite. Ou seja, não foi uma partida competitiva. Mas, ao mesmo tempo, Golden State está a menos de três jogos de voltar ao TOP 6 da conferência.

Publicidade

“Fazer várias vitórias seguidas nessa liga, antes de tudo, é uma tarefa dura. Por isso, eu acho que há uma linha tênue entre perder a esperança e entender que uma boa semana pode mudar tudo. Uma semana pode restabelecer a confiança por inteiro e nos recolocar na disputa. Essa é a nossa situação no momento”, resumiu Curry, apostando que a reação está chegando.

Leia mais sobre Stephen Curry

Reprise

A declaração de Curry, a princípio, não surpreende. Tem uma sensação até de história repetida, aliás. Um jornalista questionou o astro sobre já ter dito algo semelhante no mesmo momento de temporadas anteriores. O jogador admite que as palavras soam como reprise, mas, a cada ano, a história tem novos detalhes. Nesse ano, o Warriors venceu 12 dos primeiros 15 jogos da campanha. E, então, ladeira abaixo.

Publicidade

“É um pouco de sentimento de deja vu, certamente. Mas também acho que é diferente pela forma como iniciamos a temporada. É uma campanha que me lembra 2022, pois começamos muito bem e caímos a partir de janeiro. Nos últimos dois anos, por outro lado, tivemos inícios ruins e corremos atrás. A gente concluiu o calendário em alta. É igual, mas diferente”, refletiu o veterano.

Curry não se alarma com o momento da equipe porque, no fim das contas, isso é a NBA. É quase impossível ser regular ao longo de 82 partidas. “Essa temporada se tornou uma montanha-russa emocional para nós. É frustrante, em particular, por estarmos perdendo jogos pelos mais diferentes motivos. Mas esses são altos e baixos de um ano tão longo”, finalizou.

Publicidade

Juventude

Stephen Curry não é o único a admitir o momento ruim do Warriors, mas dar preferência a ver o time por uma perspectiva positiva. O técnico Steve Kerr, por exemplo, segue em uma linha parecida. Ele chegou a gerar polêmica nos últimos dias, depois de fazer crítica a alguns jovens jogadores do elenco. Pois é essa juventude em que, agora, aposta para que Golden State dê a volta por cima.

“O que nós tentamos arquitetar aqui nos últimos anos não é simples. Tentar incorporar um núcleo de jovens, enquanto se compete por títulos, é complicado. Dá para ver isso em Stephen e Draymond [Green]. Ambos ainda são jogadores incríveis, mas não podem fazer tudo sozinhos. Eles precisam de ajuda. E acho que nunca estive tão confiante sobre os nossos jovens do que agora”, garantiu o veterano treinador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA