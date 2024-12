Analista “tira” Stephen Curry do All-Star Game

Chandler Parsons causou polêmica ao mostrar sua seleção para o Jogo das Estrelas dessa temporada. O ex-jogador e analista “tirou” Stephen Curry do All-Star Game, dando preferência para James Harden e Norman Powell, do Los Angeles Clippers. Assim, Parsons argumentou que o declínio estatístico de Curry e o melhor desempenho do Clippers justificam sua escolha.

“Estamos acostumados a ver Curry com quase 30 pontos por jogo. Agora, com 21.8 pontos e aproveitamento baixo, parece estranho. Ele vai entrar, é Curry, mas há armadores melhores este ano”, disse Parsons.

Parsons destacou Harden e Powell como peças-chave no Clippers, que enfrentam a ausência de Kawhi Leonard e a troca de Paul George. Com média de 22 pontos, 7.5 assistências e 5.1 rebotes, Harden tem liderado o time, enquanto Powell, com 24.1 pontos por jogo, é uma das grandes surpresas da temporada. Com a ajuda deles, Los Angeles tem 17 vitórias e 13 derrotas até aqui.

Já Curry, porém, mesmo sendo o rosto do Warriors, enfrenta uma das piores fases da carreira. O craque tem médias de 21.8 pontos, 5.2 assistências e 4.4 rebotes, com aproveitamento de 43.5% da quadra. O Warriors está em oitavo no Oeste, com 15 vitórias em 28 jogos.

Apesar disso, Parsons admite que a popularidade global de Curry pode garantir sua vaga. Com dez seleções ao All-Star e enorme apelo dos fãs, ele é quase certo no evento. Mas o analista acredita que isso não deveria pesar mais que o desempenho de Harden e Powell, mais impactantes este ano.

Dessa forma, Parsons também mencionou outros armadores do Oeste que podem complicar a seleção de Curry, como Luka Doncic e Kyrie Irving, do Dallas Mavericks, e Jalen Green, do Houston Rockets.

Aos 36 anos, Curry desafia o tempo, mas as dificuldades recentes levantam dúvidas. Em dezembro, seu aproveitamento de arremessos caiu para 38.4%. Parsons não questiona o legado de Curry, mas avalia que seu desempenho atual está abaixo de outros jogadores.

O All-Star Game, com ou sem Stephen Curry, vai ser disputado no dia 16 de fevereiro. A NBA mudou o formato de disputa após os fracassos dos últimos anos. Agora, então, jogadores formarão times com oito cada para disputarem um “campeonato” dentro do fim de semana. O time campeão do Rising Stars, disputado no dia anterior, também terá vaga no All-Star Game.

A expectativa é de que os jogos se tornem mais competitivos e com menos cestas “livres”. Afinal, nos últimos anos, o Jogo das Estrelas tinha virado uma espécie de piada entre torcedores e analistas, já que o jogo não era levado a sério.

