Astro alemão aceitaria desafiar Stephen Curry no All-Star Weekend

Stephen Curry e Sabrina Ionescu foram destaques do último All-Star Weekend. Afinal, o desafio de arremessos de três pontos entre ambos foi o que mais gerou comentários no programa de sábado. A disputa “bombou” nas redes sociais e, assim, o formato tende a ser repetido nesse ano. Mas quem vai ser o desafiante do armador? O alemão Andreas Obst, recordista da Euroliga, aceitaria participar do duelo.

“Eu acho que a maioria das pessoas diria que Stephen venceria, né? Mas, talvez, possa pressioná-lo um pouco. Se disputarmos na linha de três pontos da NBA, ele estaria com uma pequena vantagem. E, além disso, o homem é o melhor arremessador de todos os tempos. Mas não diria que seria uma vitória fácil dele”, projetou o ala-armador da seleção da Alemanha.

As credenciais de Obst, a princípio, são interessantes. Ele converte quase 43% dos seus arremessos de longa distância na temporada da Euroliga. No mês passado, quebrou o recorde da competição depois de acertar 11 chutes de três pontos na vitória sobre o Barcelona. O jogador de 28 anos conheceu Curry no meio do ano, em um amistoso antes das Olimpíadas de Paris.

“Conhecer Stephen foi algo especial para mim. Eu tenho muito respeito por ele, pois é o meu ídolo. Treinei e aprimorei meu arremesso, movimentação e mecânica com base em seu jogo. Ele foi o meu exemplo. E, por isso, só queria garantir que soubesse que é o melhor jogador da história para mim”, contou o atleta do Bayern de Munique.

Jogar nos EUA

Participar de um concurso no All-Star Weekend com Stephen Curry seria interessante para Obst em um nível pessoal. Mas, acima disso, serve para posicioná-lo no radar do basquete norte-americano. O ala-armador não nega que tem interesse em jogar nos EUA em um futuro próximo. Mais do que isso, ele crê que teria espaço e utilidade na NBA da atualidade.

“Eu posso me ver jogando na NBA em algum momento, pois sei que poderia assumir o papel de arremessador em um time. Sei me posicionar, usar a minha capacidade para espaçar a quadra e ser ativo sem a bola nas mãos. Eu tenho certeza que uma equipe saberia fazer bom uso dessas qualidades”, afirmou o chutador. Ele tem média de 9,9 pontos por jogo na temporada da Euroliga.

Ser útil e estar no radar, no entanto, são coisas diferentes. Obst conta que os times da liga estão em contato períodico com os seus representantes, mas o convite ainda não veio. “Não houve nada específico, mas recebi algumas sondagens. Sei que existiram conversas sobre mim nos bastidores, mas, por enquanto, nenhuma proposta oficial surgiu”, revelou.

Especial

Para Curry, o All-Star Weekend 2025 projeta ser muito especial. O armador vai ser o “anfitrião” do fim de semana festivo, pois San Francisco recebe o evento. Além disso, está entre os atletas que estiveram envolvidos na mudança do formato de disputa do Jogo das Estrelas. O duelo agora vai ser, na verdade, um torneio com quatro times competindo em “minijogos” de 40 pontos.

“Nós sempre estamos estudando outros formatos de disputa. Acho que não há dúvidas de que os jogadores também estão decepcionados com a recepção do último Jogo das Estrelas. Por isso, temos que fazer um melhor trabalho oferecendo competição e entretenimento para os nossos fãs”, declarou o comissário Adam Silver.

