GM do Warriors: “Trabalho é maximizar janela de títulos de Stephen Curry”

O Golden State Warriors conquistou quatro títulos da NBA sob a liderança de Stephen Curry. É uma história gloriosa, mas, aos 36 anos, o ídolo caminha para a reta final da carreira. No entanto, o time de San Francisco não está pronto para jogar a toalha nas chances de voltar ao topo da liga. O gerente-geral Mike Dunleavy Jr., na verdade, garante que o seu foco é estender a “vida competitiva” do craque.

“Nós estamos em um momento em que o trabalho é maximizar a nossa janela de títulos com Stephen. E, claro, com Draymond [Green] e Steve [Kerr] também. Por isso, somos sempre agressivos no mercado. Precisamos ‘pesar’ os ativos que abrimos mão e, acima de tudo, o que podemos receber por eles. Mas vamos fazer o que for necessário para melhorar esse time”, cravou o executivo e ex-jogador.

Ninguém pode culpar o Warriors de uma postura passiva no mercado. Afinal, a franquia abriu o período de trocas da temporada com a aquisição de Dennis Schroder por várias escolhas de segunda rodada. O atleta alemão era um dos destaques do Brooklyn Nets nesse início de temporada. Dunleavy garante que o trabalho não para por aí e, mesmo que confie no elenco atual, está atrás de mais reforços.

“Queremos avaliar o resultado em quadra, mas sempre estamos em busca de melhorias. O fato de termos acertado uma troca no primeiro dia em que podíamos negociar certos atletas comprova isso. Eu tenho uma boa sensação sobre esse time. Sobre a capacidade de defender, em particular. Com Dennis, a gente ganha um jogador que pode criar e gerar mais poder ofensivo para nós”, projetou o dirigente.

Elogios

Um sinal positivo para Dunleavy é que Stephen Curry crê que Schroder coloca o Warriors mais perto de títulos. Ambos se enfrentaram várias vezes ao longo de suas carreiras na liga. Com isso, criaram uma sensação de respeito mútuo. O alemão chegou ao novo time fazendo elogios ao novo colega. O lendário armador, da mesma forma, também só teve boas palavras a dizer sobre o companheiro recém-chegado.

“Dennis é um competidor. Pode criar, pontuar e comandar um time. Por isso, estou bem animado para vê-lo se encaixar aqui. É um cara com quem posso formar uma dupla de armação e, ao mesmo tempo, pode me substituir. Imagino que deva ser uma transição tranquila, pois adora competir nos dois lados da quadra. Vamos ver como vai ser, mas estou animado”, celebrou o ícone da franquia.

Assim como Curry, o técnico do Warriors também ficou satisfeito com esse novo reforço. Kerr está aliviado em não ter que enfrentar Schroder em diversos níveis competitivos. “Eu estou empolgado demais. Conversei com Dennis e lembrei que ele já me venceu em três continentes diferentes. Então, se você não pode vencê-lo, o caminho é se juntar a ele”, brincou o veterano treinador.

Mais tempo

Vale lembrar que Schroder tem chance de ter uma passagem curta pelo Warriors. Ele vai ser agente livre ao fim da temporada e, assim, pode deixar a equipe sem nenhum tipo de compensação. É um cenário possível, mas que Golden State não quer nem cogitar. Pelo contrário. Dunleavy avisa que a troca foi feita com o pensamento de ter o alemão em San Francisco por muito tempo ainda.

“A gente crê que Dennis ainda tem várias temporadas atuando em alto nível pela frente. E, agora, nós temos os direitos de renovar o seu contrato por valores maiores depois da temporada. Nós apostamos que ele vai ser um ótimo encaixe nos dois lados da quadra para esse time. Certamente, torcemos para que seja uma relação que vá muito além de só alguns meses”, concluiu o gerente.

