Stephen Curry revela planos para aposentadoria da NBA

Ainda não chegou a hora, mas ela se aproxima. A aposentadoria de Stephen Curry da NBA é um assunto que está em pauta para o astro. Apesar de ter contrato com o Golden State Warriors até 2026/27, o armador quer analisar cada temporada antes de tomar uma decisão. Em entrevista ao programa The Circuit, com a jornalista Emily Chang, do Bloomberg, Curry revelou o que pensa sobre o assunto.

“Existem duas formas de você deixar o basquete: você é forçado ou sai por conta própria. Mas espero estar em uma situação em que você considera como seu corpo está, o que precisa fazer para estar pronto para os jogos. Mas ainda tem o período das férias, que você treina se preparando para uma temporada de 82 jogos”, disse Stephen Curry.

O jogador do Warriors quer terminar a carreira de forma saudável, sem forçar nada. De acordo com o camisa 30, as dores fazem parte do jogo. No entanto, ele vê com bons olhos a chance de parar com boas condições físicas.

“Terei um sinal claro quando será o momento de minha aposentadoria na NBA”, disse Stephen Curry. “Não quero ser um daqueles caras que jogam mancando pela quadra, tentando correr atrás de jovens. Mas ainda não estou nessa fase da minha carreira”.

Para Curry, a NBA é mais do que um trabalho. Ele precisa estar feliz com o que faz.

“Basquete não é um jogo individual. É preciso ter cinco pessoas unidas, trabalhando em áreas diferentes, mas acho que com imaginação, também. De acordo com a posição de armador, tem de ter criatividade. E é o que me ajuda fora das quadras”, afirmou.

Stephen Curry ainda falou sobre o motivo de não ser patrocinado pela Nike. Após um diretor da empresa afirmar que ele teria um império se seguisse usando os tênis da marca, ele acredita ter tomado a melhor decisão.

“Tem um motivo por eu não estar com eles”, disse. “Eu sempre fui um ‘azarão’, então quando fechei com a Under Armour, lá em 2013, a empresa não investia tanto em jogadores de basquete. Então, eles começaram basicamente do zero para chegarmos onde estamos com a Curry Brand. Mas o fato de ter a chance de criar algo do nada, me dá mais orgulho do que se estivesse com a Nike”.

Por enquanto, Curry não quer saber de deixar a NBA. Ele quer vencer, pelo menos, mais um título com o Warriors. Até aqui, ele possui quatro. O duas vezes MVP tem como meta jogar e ser feliz ao mesmo tempo.

“Não tenho a menor ideia de quando vou parar, mas conversei com outras pessoas que passaram pela mesma situação. Eu não sei como vai ser, mas quando tiver a chance de ser dono de um time na NBA ou WNBA, quero fazer isso. Quero ajudar o basquete. Tive muitas conquistas pelo caminho, bem acima do que eu esperava quando tinha 21 anos. Minha meta era jogar o mesmo tempo que meu pai (Dell Curry) e consegui nesta temporada. Então, em meu 16° ano, é algo que ele e eu podemos dividir. No fim, é tudo acima do que eu esperava”, concluiu.

