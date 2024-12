Luka Doncic faz triplo-duplo incrível e Mavericks vence Warriors

Em um jogaço, cheio de bolas de três e recordes, Luka Doncic brilhou na vitória do Dallas Mavericks sobre o Golden State Warriors por 143 a 133. O jogo em San Francisco teve um ritmo ofensivo insano desde os primeiros minutos. Como resultado, o duelo marcou o recorde de bolas de três em uma partida na história da liga (48). Além disso, a rodada deste domingo (15) ainda contou com mais seis partidas.

Apesar de vir de eliminação na Copa da NBA para o Oklahoma City Thunder, o momento da franquia texana é especial. Afinal, são 12 vitórias nos últimos 14 duelos. Assim, são 17 triunfos no total em 26 jogos. Tudo isso fez a equipe disparar na tabela do Oeste após um início lento, se estabelecendo na zona de mando de quadra. Na quarta posição da conferência, Dallas volta à quadra na próxima quinta-feira (19), contra o Los Angeles Clippers.

Dennis Schroder ainda não estreou após a troca de sábado e o Warriors segue em um momento ruim. São apenas duas vitórias nos últimos oito jogos. De líder do Oeste nas primeiras semanas, a franquia está atualmente em um empate quadruplo na quinta posição, com Denver Nuggets, Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves. São 14 triunfos em 25 partidas. Assim como o rival deste domingo, o time só volta a jogar na quinta-feira, contra o Memphis Grizzlies.

Publicidade

Então, confira como foi o jogaço entre o Mavericks de Luka Doncic e o Warriors de Stephen Curry.

Luka e Klay brilham

Nada foi maior nesse jogo do que o nível de MVP que Luka Doncic demonstrou desde o início. Foram 15 pontos só no primeiro quarto, com o Mavericks marcando mais de 30 pontos antes da metade do período. O camisa 77 estava indefensável e, além disso, distribuía grandes passes aos companheiros. Ao fim do primeiro tempo, ele já tinha 28 pontos e 9 assistências em 17 minutos na quadra.

Publicidade

Kyrie Irving e Klay Thompson também começaram quentes, mesmo que não tenham brilhado tanto no segundo quarto, especialmente. Foi o momento onde o esloveno comandava as bolas de três e alimentava seus companheiros mais atléticos nos ataques para a cesta. PJ Washington, Dereck Lively e Daniel Gafford dominaram o período.

A tônica do placar foi a mesma do começo ao fim. O Mavericks ameaçava abrir uma grande vantagem a quase todo momento com Luka Doncic dominando, mas o Warriors sempre voltava para o jogo e não deixava que o placar desgarrasse.

Leia mais!

Apesar de uma noite histórica no perímetro, o grande mérito defensivo de Dallas foi conseguir proteger o aro minimamente bem, limitando alguns pontos do rival, enquanto explorava os minutos sem Curry.

Publicidade

Mas no segundo tempo, além do camisa 77 que marcou mais 13 pontos só no terceiro quarto, Klay Thompson apareceu. Em sua segunda volta ao Chase Center, ele foi brilhante. Sobretudo, para fechar o jogo. Golden State passou a dobrar a marcação no astro esloveno, e Thompson castigou seu ex-time. Foram 13 pontos no último quarto, 27 no jogo, sua melhor atuação em 2024/25.

Em um verdadeiro tiroteio do perímetro, Dallas teve o mérito em machucar uma das melhores defesas da NBA como quase ninguém fez, enquanto controlou o placar a todo momento. Vitória merecida e vital.

Warriors não consegue virar e falha no fim

Dallas foi muito bem do perímetro, mas também conseguiu atacar a cesta e forçar confrontos favoráveis, Golden State baseou sua grande atuação em chutar de forma incrível. Então, foram 27 bolas de três ao longo da partida. As 11 equipes que haviam conseguido fazer um desempenho semelhante em um jogo na história, venceram. Menos o Warriors.

Publicidade

Com Draymond Green no banco para começar a partida, Golden State sofreu uma grande corrida logo de cara. Mas respondeu com a entrada do veterano, que teve jogo incrível de cinco bolas de três, quatro no primeiro tempo, trazendo o dono da casa para o confronto. Curry esteve quente quase que o tempo todo, e alimentava seus companheiros. Jonathan Kuminga foi muito bem, Lindy Waters III teve um de seus melhores jogos no ano.

Mas a diferença para a equipe também ser um ótimo ataque, o que foi raro nessa campanha, foi o grande jogo de Andrew Wiggins. O ala fez até mais pontos do que Stephen Curry na partida, atacando os elos fracos da defesa do Mavericks, acelerando o jogo na transição, e como todo o time, muito quente de fora.

Publicidade

Mas se conseguiu acompanhar quase sempre, o roteiro do jogo foi cruel com Golden State. Afinal, o time teve vários ótimos momentos para virar o jogo. Porém, jamais conseguiu. Suas grandes corridas foram sempre respondidas pelo ataque texano, que realmente incomodou a forte defesa do Warriors.

Por fim, o velho problema da execução final voltou a incomodar. Golden State não conseguiu criar cestas fáceis ou bons visuais no fim do jogo, mesmo com Curry muito bem. A virada não veio para o Warriors contra o Mavericks de Luka Doncic.

Recorde

Vale a menção de uma marca incrível dessa partida. Ambos os times combinaram para 48 bolas de três. Essa é a maior marca da história da NBA. Como resultado, os times fizeram mais pontos do perímetro (144) do que de dois pontos (106).

Publicidade

O recorde até esse jogo era de 44 bolas triplas. Ou seja, foi uma partida ofensiva histórica, no jogo de maior pontuação da temporada até agora.

(17-9) Dallas Mavericks 143 x 133 Golden State Warriors (14-11)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 45 11 13 3 2 Klay Thompson 29 5 4 2 1 Kyrie Irving 21 3 8 0 0 Quentin Grimes 14 2 0 1 0 PJ Washington 13 4 1 1 1

Três pontos: 21-41; Thompson: 7-11

Publicidade

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 29 3 4 1 1 Stephen Curry 26 5 10 1 0 Draymond Green 21 7 4 0 0 Jonathan Kuminga 20 3 6 0 0 Lindy Waters III 12 5 2 4 0

Três pontos: 27-54; Curry: 7-13

Publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Mavericks de Luka Doncic sobre o Warriors de Stephen Curry, a rodada desse domingo ainda contou com outros seis jogos. Então, confira os resultados e estatísticas das outras partidas do dia.

(5-22) New Orleans Pelicans 104 x 119 Indiana Pacers (12-15)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Boston Jr. 20 2 1 1 0 Dejounte Murray 19 7 7 2 0 Herb Jones 19 5 3 4 0 Trey Murphy III 16 6 2 1 2 CJ McCollum 15 3 2 1 0

Três pontos: 10-33; Boston: 3-4

Publicidade

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 22 5 2 1 1 Tyrese Haliburton 21 4 10 3 1 Andrew Nembhard 17 2 7 0 0 Obi Toppin 16 5 2 3 0 Myles Turner 14 6 2 2 4

Três pontos: 16-38; Toppin: 4-6

Publicidade

(21-5) Boston Celtics 112 x 98 Washington Wizards (3-21)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 28 12 2 0 0 Payton Pritchard 15 11 6 0 0 Derrick White 15 5 5 2 2 Sam Hauser 12 7 1 2 0 Luke Kornet 7 11 4 0 1

Três pontos: 18-46; Pritchard: 5-10

Publicidade

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 21 3 7 2 0 Bilal Coulibaly 19 5 6 1 0 Justin Champagnie 13 14 3 3 2 Alex Sarr 14 6 1 0 2 Bub Carrington 11 10 2 2 0

Três pontos: 13-40; Carrington: 3-5

Publicidade

(16-10) New York Knicks 100 x 91 Orlando Magic (17-11)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 31 1 5 1 0 Karl-Anthony Towns 22 22 5 0 1 Mikal Bridges 17 1 1 1 1 Josh Hart 12 5 5 4 1 OG Anunoby 7 5 1 1 0

Três pontos: 10-24; Brunson: 4-8

Publicidade

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Mo Wagner 32 6 1 2 0 Tristan Da Silva 20 3 2 0 0 Goga Bitadze 8 11 1 1 3 Jalen Suggs 9 5 8 1 3 Cole Anthony 4 2 5 0 1

Três pontos: 9-30; Wagner: 4-7

Publicidade

(14-11) Minnesota Timberwolves 106 x 92 San Antonio Spurs (13-13)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 26 5 2 0 0 Nickeil Alexander-Walker 17 3 3 2 0 Jaden McDaniels 12 11 1 4 0 Julius Randle 11 4 3 2 1 Rudy Gobert 10 9 2 1 1

Três pontos: 12-35; Conley: 3-5

Publicidade

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 20 12 5 0 7 Jeremy Sochan 17 15 4 2 1 Harrison Barnes 17 1 2 0 0 Julian Champagnie 11 6 1 2 0 Charles Bassey 8 7 1 0 0

Três pontos: 11-45; Barnes: 4-7

Publicidade

(8-18) Portland Trail Blazers 109 x 116 Phoenix Suns (14-11)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 20 4 5 2 0 Deni Avdija 17 7 3 0 0 Jerami Grant 17 6 3 2 0 Toumani Camara 14 7 2 1 1 Shaedon Sharpe 12 5 5 1 0

Três pontos: 15-49; Simons: 4-10

Publicidade

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 28 3 5 1 0 Kevin Durant 20 7 7 1 0 Tyus Jones 19 4 4 0 0 Jusuf Nurkic 10 14 2 1 1 Royce O’Neale 13 4 2 0 0

Três pontos: 15-39; Booker: 4-8

Publicidade

(18-9) Memphis Grizzlies 110 x 116 Los Angeles Lakers (14-12)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 25 5 2 1 0 Ja Morant 20 7 6 3 0 Zach Edey 13 10 1 1 1 Luke Kennard 12 3 3 2 0 Desmond Bane 7 7 7 0 0

Três pontos: 9-28; Kennard: 3-4

Publicidade

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 40 16 2 2 1 Austin Reaves 19 2 8 2 0 LeBron James 18 8 8 1 2 Rui Hachimura 8 6 1 1 1 Cam Reddish 8 2 1 2 0

Três pontos: 10-34; James: 3-6

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA