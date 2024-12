Stephen Curry sobre aposentadoria da NBA: “o fim está próximo”

O astro Stephen Curry falou sobre um tema que preocupa os fãs da NBA: a sua aposentadoria das quadras. Em entrevista para a jornalista Malika Andrews, da ESPN, o veterano do Golden State Warriors revelou que a sua trajetória no basquete está perto de acabar. Aos 36 anos, o craque tem contrato com a franquia até o final da próxima temporada.

“Eu penso mais nisso [aposentadoria] do que antes. Acho que não há problema em aceitar e reconhecer que o fim está próximo. Quanto mais você fala sobre isso, mais aumenta o senso de urgência do momento. Eu sei que só tenho mais algum tempo. Portanto, quero vencer desesperadamente”, disse o camisa 30 do Warriors.

Sobre a vontade de ser campeão da NBA mais uma vez, Curry vai precisar da ajuda da direção do Warriors. Afinal, a equipe está deixando a desejar na atual temporada. Até o momento, Golden State ocupa a oitava posição da Conferência Oeste. Ou seja, está na zona de classificação para o play-in.

Há algumas semanas, Stephen Curry já havia falado sobre a sua aposentadoria da NBA. Em conversa com a jornalista Emily Chang, do Bloomberg, o craque afirmou que quer que o seu fim nas quadras ocorra de forma saudável, sem forçar nada. De acordo com Curry, as dores fazem parte do esporte. No entanto, ele vê com bons olhos a chance de parar com boas condições físicas.

“Há duas formas de você deixar o basquete: você é forçado ou sai por conta própria. Mas espero estar em uma situação em que você considera como seu corpo está, o que precisa fazer para estar pronto para os jogos. Mas ainda tem o período das férias, que você treina se preparando para uma temporada de 82 jogos”

“Então, terei um sinal claro quando será o momento de minha aposentadoria na NBA”, disse Stephen Curry. “Não quero ser um daqueles caras que jogam mancando pela quadra, tentando correr atrás de jovens. Mas ainda não estou nessa fase da minha carreira. Basquete não é um jogo individual. É preciso ter cinco pessoas unidas, trabalhando em áreas diferentes, mas acho que com imaginação, também. De acordo com a posição de armador, tem de ter criatividade. E é o que me ajuda fora das quadras”, afirmou.

Stephen Curry vai deixar um legado impressionante, quando decidir pela aposentadoria da NBA. Afinal, ele mudou a dinâmica do jogo. Com seus arremessos certeiros do perímetro (recordista da liga, com 3.841 cestas), as outras equipes passaram a utilizar cada vez mais a bola de três. Ou seja, o armador do Warriors já é um dos atletas mais influentes de todos os tempos. Em 16 temporadas na liga, o camisa 30 tem médias de 24,7 pontos, 6,4 assistências, além de um aproveitamento de 42,5% nas bolas de três.

Além disso, Curry é considerado o maior arremessador que o jogo já viu. Ele também foi a referência do Warriors na conquista de quatro títulos. E, ao contrário de outros astros da NBA, o armador não se envolve em polêmicas, seja em quadra ou fora dela. Portanto, é um dos melhores da história e futuro integrante do Hall da Fama.

