Corrida para o MVP da NBA: Shai e Jokic brigam pelo topo

O MVP da NBA tem dois favoritos na disputa: Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic. A liga divulgou nesta sexta-feira (03) a atualização da corrida para o principal prêmio individual da temporada. Desse modo, o sérvio encerrou mais uma semana na liderança, enquanto o craque do Oklahoma City Thunder se aproximou.

Gilgeous-Alexander foi o maior destaque do último mês. Durante dezembro, afinal, ele liderou o Thunder a um período de 12 vitórias e somente uma derrota. Somente nos últimos dez dias, aliás, ele registrou três jogos de pelo menos 40 pontos. Desse modo, subiu para a segunda posição da Corrida para o MVP.

Entre os corredores da NBA, jogadores e dirigentes o cravam como favorito ao prêmio. “Ele está parecendo o MVP, cara. Ele é consistente toda noite. O time dele dá a bola para o deixar brilhar. Adoro assistir isso. Então, se ele continuar assim, espero que deem o MVP a ele este ano”, afirmou Anthony Edwards.

Shai, no entanto, ainda está atrás de Jokic na Corrida para MVP da NBA. Em mais uma semana, o sérvio terminou como líder na disputa. Embora o Denver Nuggets não tenha a mesma campanha do Thunder, o pivô vem apresentando um alto nível em quadra. No seu jogo mais recente, por exemplo, se tornou o mais rápido a atingir um triplo-duplo com mais de 20 pontos, 15 rebotes e 15 assistências.

Jokic, além disso, caminha para uma temporada com médias de triplo-duplo. Em pontos, ele é o terceiro, com 30.7 por partida. Em assistências, o segundo, com 9.7. Por fim, em rebotes, também o terceiro, com 13 por jogo na campanha atual.

Enquanto os dois lideram, Victor Wembanyama aparece pela primeira vez no Top-5. Em um crescimento espetacular, afinal, o francês se aproximou de Giannis Antetokoumpo (terceiro) e Jayson Tatum (quarto). Além das médias de 25.6 pontos e dez rebotes, ele tem também 3.6 tocos por partida, sendo favorito ao prêmio de Defensor do Ano.

Por fim, Alperen Sengun e Karl-Anthony Towns são as novidades em relação à semana passada. O turco aparece em décimo no ranking, enquanto o pivô do New York Knicks é o sétimo. Antes um dos favoritos, Luka Doncic caiu para a sexta posição, por conta de sua lesão.

Desse modo, confira o ranking completo da corrida ao MVP

1. Nikola Jokić (Denver Nuggets)

2. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

3. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

4. Jayson Tatum (Boston Celtics)

5. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

6. Luka Doncic (Dallas Mavericks)

7. Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

8. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

9. Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

10. Alperen Sengun (Houston Rockets)

