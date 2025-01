Bem-vindo à edição de 3 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Kings e Nets podem ser parceiros de troca na NBA

Se você acompanha o Jumper Brasil regularmente, deve ter visto que Sacramento Kings e Brooklyn Nets conversam sobre troca envolvendo Cam Thomas. Até aí, tudo normal. No entanto, o Kings teria interesse em outro jogador do Brooklyn: Cam Johnson.

De acordo com Sam Amick, do The Athletic, as duas diretorias conversam muito sobre qual é o pacote certo. Assim como no boletim de rumores e trocas da NBA do dia 24 de dezembro, existe a chance de Malik Monk entrar no negócio. O ponto é que para ter Johnson e Thomas, o Kings teria de “pagar caro”. Ou seja, com várias escolhas de Draft.

Isso porque, em termos de valores, os dois recebem US$26.5 milhões juntos.

Um dos rumores de trocas que surgiu, por exemplo, foi Kevin Huerter, Alex Len, além de Monk e três escolhas de primeira rodada. Por outro lado, o Kings receberia Thomas e Johnson.

Enquanto um time quer crescer de produção na temporada, o outro precisa ficar entre os últimos. Então, o negócio é possível.

Além do Kings, Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies estão de olho em Cam Johnson.

Kyle Kuzma deseja troca para Mavericks

De acordo com o insider Jake Fischer, do Substack, o ala Kyle Kuzma teria preferência por jogar no Dallas Mavericks. No entanto, com o salário em US$23.5 milhões para 2024/25, faria com que o Mavs envolvesse mais de um atleta. Neste caso, Naji Marshall, que chegou ao time na última offseason, poderia sair ao lado de Maxi Kleber por Kuzma.

Apesar de não ser um negócio fácil, a direção do Mavs teria de dar uma escolha de primeira rodada. De acordo com Fischer, Kuzma teve a chance de ir para Dallas na útlima temporada. No entanto, o ala quis ficar em Washington. Na ocasião, Daniel Gafford foi para o Mavericks. Agora, é diferente. O jogador tem interesse em se juntar a Luka Doncic e Kyrie Irving.

“Acho difícil acontecer uma troca para Dallas, pois o time teria de envolver vários jogadores da rotação. Então, Los Angeles Lakers e Sacramento Kings ainda estão no páreo”, afirmou o jornalista.

Leia mais

Chance de troca por De’Aaron Fox cai, mas três times estão de olho

Enquanto o Kings vem rejeitando toda e qualquer conversa sobre De’Aaron Fox, Sacramento segue recebendo propostas. De acordo com Sam Amick, do The Athletic, San Antonio Spurs, Miami Heat e Los Angeles Lakers seriam os principais candidatos.

“Spurs, Heat e Lakers são os principais times atrás de Fox, enquanto outros tentariam conversar com o time de Sacramento. O Orlando Magic, por exemplo, poderia tentar algo. Já o Houston Rockets, que quer adicionar um astro, também pode brigar. Mas ainda tem um detalhe: De’Aaron Fox é de Houston”, disse Amick.

Apesar de os rumores de trocas sobre o armador indicarem poucos caminhos, em um boletim de outubro citamos que poderia haver surpresa na NBA. Isso porque Fox não quis estender seu contrato e os boatos se ampliaram ainda mais após a campanha ruim que o Kings faz.

Então, tudo depende de como o Kings vai até o fim de janeiro. Se vencer jogos e ter condições de brigar por playoffs, Fox fica. Do contrário, existe a chance de ele sair.

Mavs quer um defensor de perímetro

De acordo com Christian Clark, do The Athletic, o Dallas Mavericks está atrás de um defensor de perímetro. Mais precisamente, de alguém que consiga parar grandes astros como Shai Gilgeous-Alexander, por exemplo. Não é uma tarefa fácil, pois jogadores assim são cada vez mais difíceis de conseguir no mercado. Ainda mais disponíveis na trade deadline.

Então, para isso acontecer, a direção estaria disposta a enviar contratos expirantes de Dante Exum, Spencer Dinwiddie, além de Maxi Kleber. Escolhas de Draft também estariam disponíveis. Mas o ponto é: quem?

Herb Jones seria a resposta. No entanto, é certo que o New Orleans Pelicans não quer trocar o atleta.

Então, as opções mais baratas seriam entre Toumani Camara e Matisse Thybulle (Portland Trail Blazers), Keon Ellis (Sacramento Kings) e Caleb Houston (Orlando Magic).

Após pedido, Jimmy Butler estaria disponível

Por fim, para fechar o boletim de rumores e trocas da NBA, nenhum outro jogador apareceu tanto desde ontem quanto Jimmy Butler. Isso porque o astro do Miami Heat deu uma entrevista deixando clara a ideia que está infeliz na equipe. Então, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Phoenix Suns e Golden State Warriors estariam na conversa.

Apesar de o Nets não fazer parte da lista de times que ele gostaria de jogar, o Heat poderia utilizar seu contrato para ir atrás de jogadores como Cam Thomas, Cam Johnson e Bojan Bogdanovic (expirante de US$19 milhões). Neste caso, Butler poderia ir para uma terceira equipe com mais chances de ir aos playoffs.

Aí, sim, seria possível ele jogar onde deseja. Para o Warriors, por exemplo, seria possível movendo entre três ou quatro jogadores, de preferência com expirantes como Gary Payton II e Kevon Looney.

Curtas

O Phoenix Suns tem interesse em Nick Richards, do Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans prioriza troca de Brandon Ingram, mas time quer escolhas de Draft, jogadores jovens e expirantes

Portland Trail Blazers quer trocar um pivô, enquanto apenas Donovan Clingan seria “intocável”

O New York Knicks pode negociar o pivô Mitchell Robinson, que está quase pronto para voltar às quadras

Chicago Bulls segue firme na ideia de trocar Nikola Vucevic, Zach LaVine e Lonzo Ball. Todos eles

Jonas Valanciunas e Malcolm Brogdon estariam disponíveis no Washington Wizards

