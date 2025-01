NBA: Trocar Brandon Ingram é prioridade no Pelicans

O New Orleans Pelicans pode estar às vésperas do início de uma reconstrução na NBA, e Brandon Ingram deve ser o primeiro a sair. De acordo com Tim MacMahon e Bobby Marks, da ESPN, trocar o jogador ainda nessa temporada é prioridade para a franquia.

“Agora, a prioridade deles é trocar Ingram”, disse Marks. “As chances de playoffs foram assoladas por lesões nos principais jogadores. O objetivo, então, é trocar alguém. Como o contrato de Ingram acaba ao fim da temporada, trocá-lo agora é o que faz sentido”.

O Pelicans tem apenas cinco vitórias em 34 jogos. Dessa forma, as chances da equipe ir para a pós-temporada já são, na prática, quase nulas. Então, com o olhar ajustado para o futuro, trocar Ingram passa a fazer sentido. Afinal, o jogador já deu indícios de que irá sair de graça.

New Orleans até chegou a entrar em tratativas para a renovação, antes da temporada iniciar. Contudo, com o jogador querendo um contrato máximo, as conversas não foram pra frente. Além disso, agora que a equipe está tão mal na tabela e pensando em trocar suas principais peças e ir pra reconstrução, passa a ser ainda mais importante o jogador sair.

O ala de 27 anos foi escolhido com a segunda escolha geral no Draft de 2016, e se tornou um dos melhores alas pontuadores da liga. Nesta temporada, em 18 jogos, ele tem médias de 22.2 pontos, 5.6 rebotes e 5.2 assistências por partida, com um aproveitamento de 46.5% nos arremessos.

Ingram chegou ao time em 2019, após três anos com o Los Angeles Lakers. Ao lado de Zion Williamson e de veteranos como CJ McCollum, Ingram deu aos torcedores do Pelicans esperança de um futuro competitivo na Conferência Oeste. Na campanha de 2022/23, a equipe chegou a liderar o Oeste antes de lesões atrapalharem.

Embora Brandon Ingram tenha sido um jogador consistente para o Pelicans, sua parceria com Zion não trouxe o sucesso esperado na NBA. Devido a lesões, supertimes poderosos e outros fatores, a equipe não conseguiu superar os desafios, e agora cresce a sensação de que a hora de disputar o título já pode ter passado.

Então, a troca parece cada vez mais provável. Candidatos para adquirir Ingram não faltam. Isso porque o ala traz o que várias equipes precisam: um pontuador de volume e com bom arremesso. Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e Miami Heat surgem como possíveis destinos.

