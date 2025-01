D’Angelo Russell fala abertamente sobre troca para Nets

D’Angelo Russell reestreou no Brooklyn Nets após a troca da última semana. Apesar da derrota para o Toronto Raptors, o armador mostrou qualidade, ao marcar 22 pontos e dar oito assistências em somente 26 minutos. Desse modo, ao fim do jogo, ele falou pela primeira vez sobre a chegada à nova equipe.

“Estava focado em aproveitar meu tempo em quadra e me sentir livre para jogar. Então, fiquei simplesmente grato por poder jogar basquete”, disse Russell. “[A partida de estreia] foi só um vislumbre de como esses caras jogam. Não conheço muito bem o estilo de muitos deles ainda. Então, vou assistir a mais vídeos para o próximo jogo”, continuou.

Russell, ainda, deu créditos ao técnico Jordi Fernandez. De acordo com ele, o treinador foi o responsável por prepará-lo para a boa a boa atuação diante do Raptors.

“Os treinadores me deram a melhor preparação possível em um curto período de tempo. Algo que me fez sentir confortável apra aproveitar o máximo. Foi divertido. Então, o técnico fez um bom trabalho ao saber onde me colocar. Mesmo com pouco tempo juntos, me senti em posições onde pude ser eu mesmo e ajudar o time ao mesmo tempo”, acrescentou.

As declarações mostram um Russell feliz em sua nova – antiga – casa. Após temporadas marcadas por críticas no Lakers, o armador parece animado com a nova oportunidade. No Nets, por sua vez, o ânimo é similar. Ainda em reconstrução, a franquia volta a ter um bom armador, capaz de liderar um jovem elenco.

“Russell é um jogador nato. Ele vê o jogo de maneira diferente, consegue pontuar e entender o jogo. E é um bom líder. Tê-lo vai ajudar a todos. É só pegar com ele e entender onde vai estar e como vai funcionar. Obviamente, teremos que passar pelo processo, mas ele vai nos ajudar com seu controle de bola, habilidade no pick-and-roll e capacidade de arremesso”, afirmou Fernandez.

Por fim, D’Angelo Russell abordou sua primeira troca no Nets. Antes de retornar, ele teve uma passagem de destaque pela franquia em 2018-19, quando recebeu uma seleção para o All-Star Game e liderou o time à pós-temporada. Apesar disso, o armador saiu em troca por Kevin Durant.

Apesar da saída surpresa na época, ele revelou que não guarda mágoas e quer seguir na franquia. “Assim que saí, entendi o lado comercial disso. Então, não houve ressentimento, nenhum sentimento ruim. Não tenho nada para superar”, finalizou.

