NBA: Pelicans suspende Zion Williamson

O astro da NBA Zion Williamson, do New Orleans Pelicans, foi suspenso por sua equipe nesta sexta-feira (10). De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, a decisão do time é por conta de constantes atrasos. Nessa quinta-feira, por exemplo, ele se atrasou para o voo que levaria o Pelicans para Philadelphia. Foi a gota d’água para a direção. Ele não atua contra o Philadelphia 76ers, mas deve estar em quadra nos próximos jogos.

Zion Williamson vinha tendo problemas com compromissos do Pelicans, mesmo enquanto estava fora dos jogos da NBA. David Griffin, vice presidente do time, escreveu um comunicado oficial.

“Este jogo de suspensão é resultado de falha por parte dele em cumprir o que o time pede. Sua dedicação com a franquia é muito importante para a gente e para ele. Então, ele assumiu responsabilidade por seus atos e reafirmou seu compromisso com o time hoje. Portanto, estou confiante que ele vai continuar evoluindo dentro e fora das quadras”.

Por outro lado, Williamson aceitou suas ações e também escreveu seu relato.

“Eu assumo toda a responsabilidade por conta da suspensão. Trabalhei muito duro enquanto estava fora para ficar saudável e ajudar este time. Não existem desculpas para eu chegar atrasado em atividades do time. Eu pedi desculpas aos diretores, meus colegas, treinadores e quero pedir desculpas aos fãs. Então, eu posso e serei melhor colega e membro da franquia”.

A suspensão de Zion Williamson não quer dizer que Pelicans e jogador estão prontos para um fim. Ao menos, por enquanto. Mas é mais um problema do astro com o time. Até aqui, ele fez apenas sete jogos na temporada 2024/25. New Orleans, por outro lado, já atuou 38 vezes. Ou seja, Zion segue perdendo muitas partidas desde que foi a primeira escolha no Draft de 2019.

Mas os rumores sobre uma saída de Williamson continuam no Pelicans. No entanto, o fato de ele perder muitos jogos por vários tipos de lesões assustam times que tenham algum nível de interesse. Aos 24 anos, ele possui 44.6% de presença em seu sexto ano na NBA.

Na atual temporada, Zion registra médias de 22.6 pontos, 7.7 rebotes, 5.1 assistências, enquanto acerta 47.1% dos arremessos em cerca de 30 minutos por noite. Enquanto isso, o Pelicans tem uma das piores campanhas da NBA: sete vitórias e 31 derrotas.

