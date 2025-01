Spurs tem marca negativa de jogos na NBA

A atual década tem sido de reconstrução para o San Antonio Spurs. Após o imenso sucesso entre 1999 e 2014, incluindo cinco títulos, o time tem lutado para recuperar sua glória. A saída de Kawhi Leonard em 2018 marcou o início do declínio. Embora o Spurs tenha um novo astro em Victor Wembanyama, o sucesso consistente ainda não chegou, e isso é refletido com uma marca negativa de jogos na NBA.

Portanto, desde o início de 2020, o Spurs é o único time da liga que não conseguiu uma sequência de cinco vitórias. A última vez que isso aconteceu foi na temporada 2018/19, quando venceu nove jogos seguidos. Essa temporada também foi a última em que o Spurs teve uma campanha vencedora, terminando com 48 vitórias e 34 derrotas, garantindo a sétima posição na conferência Oeste. Contudo, foi eliminado na primeira rodada dos playoffs em uma série de sete jogos contra o Denver Nuggets.

Ademais, na temporada 2019/20, o Spurs conseguiu sequências de três vitórias quatro vezes, terminando com 32 vitórias e 39 derrotas, fora dos playoffs pela primeira vez desde 1997. A temporada 2020/21 teve resultados parecidos, com uma campanha de 33 triunfos em 82 jogos e mais uma sequência de três vitórias.

A temporada 2021/22 trouxe uma ligeira melhora, com o Spurs terminando com 34 vitórias e 48 derrotas, alcançando duas sequências de quatro vitórias. No entanto, perderam no play-in contra o Los Angeles Clippers e de novo ficaram fora dos playoffs. Já a temporada 2022/23 foi a pior em 26 anos, com um recorde de 22-60. A maior sequência foi de apenas três vitórias. A boa notícia, porém, foi que o time conseguiu selecionar Victor Wenbanyama no draft.

Em 2023/24, as expectativas ainda não eram altas, mesmo com Wembanyama liderando o time. Enquanto isso, o Spurs repetiu a campanha com 22 vitórias e 60 derrotas, terminando em 14º lugar no Oeste.

Nesta temporada, o Spurs mostra progresso. Com 18 vitórias e 19 derrotas, está em décimo no Oeste e alcançou uma sequência de quatro triunfos. Há otimismo de que a equipe possa, enfim, quebrar a seca e conseguir uma sequência de cinco vitórias ou mais.

Dessa forma, a liderança de Victor Wenbanyama, é claro, é o principal ponto de esperança para o torcedor que quer ver o Spurs quebrar a marca negativa de jogos na NBA. Além disso, bons jogos do novato Stephon Castle também animam os fãs. Com a data limite para trocas próxima, é possível que San Antonio vá atrás de alguma peça para reforçar o elenco e entrar de vez na disputa por vaga no play-in.

