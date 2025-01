E se os jogadores do NBB fossem da NBA?

Basquete é cíclico. O jogo, ao mesmo tempo que se renova, resgata conceitos que haviam sido deixados de lado. Existem jogadores que conseguem entender essas tendências, usam o talento e o potencial físico para se adaptar às diferentes formas de jogar e se sobressair em quadra. Então, a Prancheta do Gustavinho traça um paralelo bem humorado entre jogadores do NBB e da NBA que tem alguma similaridade.

Além do progresso e aprimoramento por meio dos trabalhos técnicos, é interessante estudar outras Ligas e trazer referências de distintas eras do esporte. Afinal, muitos craques de gerações anteriores marcaram época na NBA e outros tantos atletas contemporâneos vem cravando seu nome na história.

Como o mundo é redondo (desculpa Kyrie Irving), muitos desses jogadores servem de referência para o basquete mundial, o estilo de jogo é inspiração e cada vez mais cresce o número de atletas de diferentes cantos do planeta com estilo parecidos.

Semelhanças físicas, características de estilo de jogo e também recordes e conquistas foram utilizados para moldar essas comparações.

Então, se você é fã de basquete vai entender que essas comparações são meramente simbólicas, mas com um “quezinho” de verdade. Portanto, confira as versões do NBB de jogadores da NBA.

Dominantes

Alex Garcia

Quatro títulos do NBB

Terceiro maior pontuador da história

Terceiro maior em assistências na história

LeBron James

Quatro títulos da NBA

Maior pontuador da história

Quarto em assistências na história

Imarcáveis

Marquinhos

Altura: 2,07 metros

Três vezes MVP do NBB

Aproveitamento de 51% nos arremessos de quadra na carreira

Kevin Durant

Altura: 2,11 metros

MVP da NBA em 2013/14

Aproveitamento de 50% nos arremessos de quadra na carreira

Pontuadores natos

Shamell



Média de 17 pontos por jogo na carreira

Aproveitamento de 39% em bolas de três pontos

Kobe Bryant



Média de 25 pontos por jogo na carreira

Aproveitamento de 33% em bolas de três pontos

Shooters

Marcelinho Machado

Recordista de pontos em um jogo do NBB: 63

Já anotou 16 bolas de três pontos em uma única partida

Stephen Curry

Tem uma partida de 62 pontos na carreira

Já anotou 13 bolas de três pontos em um único jogo

Roll Players

Jhonatan Luz

Seis vezes campeão do NBB

Aproveitamento de 39% nas bolas de três na carreira

Robert Horry

Sete vezes campeão da NBA

Aproveitamento de 34% nas bolas de três na carreira

