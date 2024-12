NBB: São Paulo prevê fim do time de basquete

O São Paulo pode encerrar o projeto do time de basquete no NBB. De acordo com Alexandre Bisbrecht, do Anotações Tricolores, o Tricolor Paulista pretende adotar uma reforma orçamentária para 2025. Desse modo, os gastos estimados em R$ 5,4 milhões com a equipe de basquetebol podem ser cortados.

“Outra movimentação importante da proposta orçamentária é o fim da equipe de basquete a partir de agosto de 2025. Entre janeiro e setembro deste ano, a equipe registrou um resultado operacional negativo de 5,4 milhões”, informou Bisbrecht.

A possível medida do São Paulo pode encerrar a atividade de um time de basquete vitorioso do NBB. Desde que o projeto foi retomado, em novembro de 2018, o Tricolor do Morumbis se estabeleceu como uma das melhores equipes do país. Logo no ano seguinte, por exemplo, a equipe terminou com o vice-campeonato da Liga Ouro e retornou ao Novo Basquete Brasil.

Ainda em 2019, após 29 anos fora, o time voltou à disputa do Campeonato Paulista. Na época, caiu na semifinal para o Sesi Franca Basquete, que terminou como campeão. Enquanto isso, na estreia do NBB 2019/20, a equipe paulista terminou na terceira posição da edição encerrada pela pandemia.

A boa campanha colocou o time na disputa da Champions League das Americas 2020/21. No torneio, o resultado foi excelente. Afinal, o Tricolor terminou com a quarta colocação. Da mesma forma, chegou à final da Copa Super 8, onde foi derrota pelo Flamengo.

Na mesma temporada, o elenco com Lucas Mariano, Georginho de Paula e Shamell chegou à decisão do NBB. No entanto, mais uma vez, o time perdeu para o rival carioca, em uma melhor de cinco jogos.

O ano, ainda assim, provou ao São Paulo que era possível ser competitivo. No segundo semestre de 2021, desse modo, o time conquistou o Paulista, ao derrota o Franca. Em 2021/22, por sua vez, aconteceu a conquista da Champions League, com uma campanha impecável, ao vencer as nove partidas.

O Tricolor ainda adicionou à sala troféus mais um vice, o do NBB 2022/23. Em uma série histórica, a equipe da Capital Paulista perdeu para o estrelado Sesi Franca, que contava com Georginho, Lucas Mariano, Lucas Dias e companhia.

Na atual edição do NBB, por fim, o Tricolor ocupa a sétima colocação, com oito vitórias e seis derrotas. Embora com a chance do fim das atividades, o time deve cumprir a participação do torneio, previsto para até maio de 2025.

