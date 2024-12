Site indica times que deveriam buscar troca por Jerami Grant

Veterano na NBA, Jerami Grant já rodou por muitos times até sua troca para o Portland Trail Blazers. A princípio, o ala era uma opção para ajudar Damian Lillard na franquia. No entanto, a parceria durou apenas um ano. Na época, Lillard exigiu uma renovação para o ala na equipe. Mas o astro acabou pedindo para deixar o time na mesma janela e foi para o Milwaukee Bucks. Agora em reconstrução, a franquia pode tentar negociar o ala-pivô.

Dessa forma, Jerami Grant acumula bons números em Portland. Em seus dois últimos anos, teve médias de mais de 20 pontos por partida. Já em 2024/25, seu nível caiu, mas o Blazers em si não é um time promissor que ajude muito em seu jogo. Assim, uma saída do jogador já começa a ser ventilada. Shams Charania, da ESPN, declarou que algumas franquias estão de olho no ala, que é um pontuador confiável e também um bom defensor.

Sendo assim, Jerami Grant pode ser importante para times que estão lutando na parte de cima da NBA e o site Fadeaway World listou alguns destinos para uma possível troca.

Dallas Mavericks

Blazers recebe: PJ Washington, Jaden Hardy e Maxi Kleber

Atualmente, o Mavericks tem um recorde de 16 vitórias e nove derrotas, ocupando a quarta posição no Oeste, liderados por Luka Doncic e Kyrie Irving. No entanto, há espaço para melhorias, já que Klay Thompson ainda não empolgou.

Uma troca por Jerami Grant resolve essa lacuna, adicionando uma ala que ajuda na defesa e no ataque. Grant formaria uma defesa de perímetro formidável ao lado de Naji Marshall e aliviaria a carga de Doncic. Para obtê-lo, Dallas pode enviar um pacote atrativo com PJ Washington, Jaden Hardy e Maxi Kleber.

Los Angeles Lakers

Blazers recebe: Rui Hachimura, Gabe Vincent e escolha de primeira rodada de 2029

O Lakers está com 13 vitórias e 11 derrotas na oitava posição do Oeste. Então, a franquia enfrenta altos e baixos na temporada. LeBron James também está oscilando, bem como o elenco de apoio tem sido inconsistente. A adição de Jerami Grant traria defesa, pontuação e um possível encaixe ideal ao lado de LeBron e Anthony Davis, tornando o Lakers mais competitivo.

A troca enviaria Rui Hachimura, Gabe Vincent e uma escolha de primeira rodada de 2029 para o Blazers. Dessa forma, o banco da equipe piora. Porém, a jogada arriscada pode ajudar LeBron em seus últimos anos de carreira a brigar por mais um título da NBA. Grant preenche lacunas na defesa e no ataque. Assim, o Lakers seria muito mais perigoso nos playoffs.

Leia mais!

Miami Heat

Blazers recebe: Duncan Robinson, Haywood Highsmith, Josh Richardson, Thomas Bryant e escolha de primeira rodada de 2029

O Miami Heat tem 12 vitórias e dez derrotas e tenta se manter relevante no Leste e aliviar a pressão em torno de Jimmy Butler, que vive cercado de rumores de uma possível saída. Adicionar Jerami Grant pode mudar o cenário, trazendo mais pontuação, defesa versátil e equilíbrio ao lado de Bam Adebayo.

A proposta de troca envolve Duncan Robinson, Haywood Highsmith, Josh Richardson, Thomas Bryant e uma escolha de primeira rodada de 2029, para atrair o Blazers. Para o Heat, Jerami Grant formaria um núcleo com Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro. Entao, a franquia poderia sonhar em lutar no topo do Leste.

Minnesota Timberwolves

Blazers recebe: Julius Randle, escolha de segunda rodada de 2025 (via DEN/PHI), escolha de segunda rodada de 2025 (via UTA) e escolha de segunda rodada de 2029

Agora talvez seja a troca mais difícil que o portal sugeriu. Minnesota está com 12 vitórias e 11 derrotas. A princípio, a troca de Karl-Anthony Towns por Julius Randle não trouxe a química esperada com Rudy Gobert. Randle tem médias sólidas, mas sua defesa e encaixe com Gobert não são os ideais.

Jerami Grant seria uma solução, trazendo defesa versátil, além de aliviar a pressão sobre Anthony Edwards. Para o Blazers, receber Randle (com contrato expirante) e três escolhas de segunda rodada de 2025 e 2029. Sendo assim, esse seria um bom acordo para o futuro.

Sacramento Kings

Blazers recebe: Keegan Murray e Kevin Huerter

Por fim, há o Kings, que está com um recorde de 12 vitórias e 13 derrotas. A equipe tem uma defesa ruim e um bom ataque liderado por De’Aaron Fox, Domantas Sabonis e DeMar DeRozan. O time carece de equilíbrio. Jerami Grant seria uma solução ideal para arrumar os problemas da franquia na fase da defesa e ainda ajudar no ataque.

A troca envolve Keegan Murray e Kevin Huerter, atletas sólidos, mas com impacto menor do veterano. Então, a troca de Jerami Grant para Sacramento pode equilibrar a equipe, oferecer ao Blazers atletas jovens e um futuro e ajudar os dois times.

